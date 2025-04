Δομινικανή Δημοκρατία: Τουλάχιστον 44 οι νεκροί μετά την κατάρρευση οροφής νυχτερινού κέντρου

Στους 44 ανήλθαν οι νεκροί στην πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, μετά την κατάρρευση οροφής σε νυχτερινό κέντρο.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται και ο αριθμός των τραυματιών στους 160.

Πρόκειται για δημοφιλές κέντρο, Jet Set, «όπου πολιτικοί, αθλητές και άλλοι παρακολουθούσαν ένα live», σύμφωνα με ενημέρωση από τις αρχές. Διασωστικά συνεργεία αναζητούσαν για ώρες επιζώντες στα συντρίμμια του μονώροφου νυχτερινού κέντρου στο Σάντο Ντομίνγκο. Ο διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης, Χουάν Μανουέλ Μέντες, ανέφερε: «Υποθέτουμε ότι πολλοί από αυτούς είναι ακόμη ζωντανοί και γι' αυτό οι αρχές εδώ δεν θα τα παρατήσουν μέχρι να μην παραμείνει ούτε ένας άνθρωπος κάτω από αυτά τα συντρίμμια».

Σχεδόν 12 ώρες μετά την κατάρρευση της οροφής του νυχτερινού κέντρου πάνω στους θαμώνες, τα συνεργεία διάσωσης εξακολουθούσαν να ανασύρουν επιζώντες. Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 44, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών.

Συγγενείς των θαμώνων συγκεντρώθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο για υπαλλήλους που διάβαζαν μεγαλόφωνα λίστες με ονόματα επιζώντων, την ώρα που απελπισμένοι συγγενείς φώναζαν τα ονόματα των αγαπημένων τους προσώπων. Μέχρι ώρας, τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, δείχνουν πλάνα από τη ζωντανή εμφάνιση μουσικών στο κέντρο, με τους θαμώνες να χορεύουν και να τραγουδούν, λίγα δευτερόλεπτα πριν το ταβάνι καταρρεύσει ξαφνικά και καταπλακώσει δεκάδες από αυτούς.



