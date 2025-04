Δομινικανή Δημοκρατία: Τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο – 18 νεκροί και πάνω από 120 τραυματίες

Στη Δομινικανή Δημοκρατία, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν όταν η οροφή ενός δημοφιλούς νυχτερινού κέντρου κατέρρευσε στην πρωτεύουσα, Σάντο Ντομίνγκο.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στο κλαμπ Jet Set την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ζωντανή εμφάνιση του γνωστού τραγουδιστή merengue Rubby Pérez, ο οποίος φέρεται να συγκαταλέγεται στους τραυματίες. Σύμφωνα με τις αρχές, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες.

«Υποθέτουμε ότι πολλοί από αυτούς είναι ακόμη ζωντανοί και γι' αυτό οι αρχές δεν θα σταματήσουν τις προσπάθειες μέχρι να εντοπιστεί και ο τελευταίος άνθρωπος κάτω από τα ερείπια», δήλωσε ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας.

Ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Λουίς Αμπινάντερ, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό, επισημαίνοντας μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι «όλες οι υπηρεσίες διάσωσης εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν τους πληγέντες». Τόνισε επίσης ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από τη στιγμή που σημειώθηκε η καταστροφή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συγγενείς των θαμώνων συγκεντρώθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, αναζητώντας πληροφορίες για τους δικούς τους ανθρώπους. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για υπαλλήλους που διάβαζαν μεγαλόφωνα λίστες με ονόματα επιζώντων, την ώρα που απελπισμένοι συγγενείς φώναζαν τα ονόματα αγαπημένων προσώπων.

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την τραγωδία.

Με πληροφορίες από Associated Press