Το γιγαντιαίο πλοίο εμπορευματοκιβωτίων, Ever Given, που είχε αποκλείσει επί σχεδόν μια εβδομάδα τη διέλευση της Διώρυγας του Σουέζ, δεν έχει υποστεί ζημιές και το κανάλι είναι πλεύσιμο, δήλωσε σήμερα το απόγευμα ο πρόεδρος της Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο Nile TV.

Οι αρχές της Διώρυγας ενημέρωσαν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας θα επανέρθει και στις δύο κατευθύνσεις του καναλιού από τις 20:00 σήμερα, ώρα Ελλάδας, όπως είπαν δύο αξιωματούχοι της Αρχής στο Reuters.

Πάνω από 400 πλοία περιμένουν να διασχίσουν την διώρυγα, μετέδωσε το Nile TV.

It's moving!



The Ever Given ship stuck in the Suez Canal was finally pulled free. The ship is moving north from where it was grounded https://t.co/v9WprWuKbS pic.twitter.com/iX9kt8A9m8