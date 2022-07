Βρετανία: Νέα παραίτηση- Ο αντιπρόεδρος των Συντηρητικών το ανακοίνωσε live στην τηλεόραση

«Ντόμινο» παραιτήσεων έχει ξεκινήσει στη Βρετανία, καθώς μετά από τους υπουργούς Οικονομικών και Υγείας την ίδια απόφαση ανακοίνωσε και ο αντιπρόεδρος των Συντηρητικών, στον «αέρα» τηλεοπτικής εκπομπής.

Ο Μπιμ Αφολάμι έκανε δηλώσεις για την κυβερνητική κρίση που ξέσπασε στη Βρετανία, μετά την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών, Ρίσι Σουνάκ και του υπουργού Υγείας, Σαγίντ Τζαβίντ, που επέκριναν τον Μπόρις Τζόνσον.

Το ίδιο έπραξε και ο αντιπρόεδρος των Συντηρητικών, δηλώνοντας ότι ο πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί, ενώ στη συνέχεια ανακοίνωσε ότι και ο ίδιος αποχωρεί από τη θέση του.

«Δεν νομίζω ότι πλέον ο πρωθυπουργός έχει όχι μόνο τη δική μου υποστήριξη, αλλά του κόμματος και της χώρας. Και για αυτό τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να παραιτηθεί», δήλωσε ο Μπιν Αφολάμι.

«Είστε αντιπρόεδρος των Συντηρητικών», σημείωσε ο δημοσιογράφος. «Ίσως όχι αφού το είπα αυτό», απάντησε ο Αφολάμι. «Παραιτείστε;», συνέχισε ο δημοσιογράφος και ο Αφολάμι απάντησε: «Πρέπει να παραιτηθώ, δεν μπορώ να υπηρετήσω υπό τον πρωθυπουργό. Το λέω αυτό με λύπη».

Όταν χάνεις την υποστήριξη δύο εκ των στενότερων συνεργατών σου, «πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να παραιτηθείς», συμπλήρωσε αναφερόμενος στο τι κατά την άποψή του πρέπει να πράξει ο Μπόρις Τζόνσον, μετά την αποχώρηση των Ρίσι Σουνάκ και Σαγίντ Τζαβίντ από την κυβέρνηση.

BREAKING: Tory vice chair @BimAfolami has just resigned his position live on @TheNewsDesk. pic.twitter.com/ZJaXtvlW3A