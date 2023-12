Beyoncé: Στις φλόγες το σπίτι της οικογένειας ανήμερα των Χριστουγέννων

Το σπίτι που μεγάλωσε η Beyoncé στο Χιούστον, πήρε φωτιά ανήμερα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Houston Chronicle.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε στις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σπίτι που ανήκει στην οικογένεια της Beyoncé και σύμφωνα με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Χιούστον Τζάστιν Μπαρνς, περιορίστηκε μέσα σε 10 λεπτά. Το FOX 26 Houston, αναφέρει ότι στο διώροφο σπίτι έμενε ένα ζευγάρι με τα δυο τους παιδιά και κατάφερε να διαφύγει με ασφάλεια, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

NEW OVERNIGHT: A house fire in Houston’s third ward damages @Beyonce’s childhood home. pic.twitter.com/uzH94enugQ