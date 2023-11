Η μητέρα της Beyonce απαντά στα «ρατσιστικά» σχόλια για το δέρμα της σταρ

Η μητέρα της Beyonce επιτέθηκε σε όσους επέκριναν στην κόρη της μέσω των social media, σχολιάζοντας το χρώμα του δέρματός της.

Στην πρεμιέρα της ταινίας «Renaissance: A film by Beyonce», η τραγουδίστρια επέλεξε να φορέσει ένα ασημένιο φόρεμα. Αυτό, σε συνδυασμό με το ξανθό μαλλί της έκαναν κάποιους να επικρίνουν τη σταρ, σχολιάζοντας στα social media ότι φαίνεται «τόσο λευκή».

Σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, η Tina Knowles υπερασπίστηκε την κόρη της και έκανε λόγο για ρατσιστικά σχόλια. Eπίσης, χαρακτήρισε «ηλίθιους» και «αδαείς» όσους κατηγόρησαν την Beyonce ότι άλλαξε το χρώμα του δέρματός της.

«Κάνει μια ταινία, που λέγεται Αναγέννηση, όπου όλο το θέμα είναι ασημένιο με ασημένια μαλλιά, ασημένιο χαλί και προτεινόμενη ασημένια ενδυμασία και εσείς οι βλάκες αποφασίζετε ότι προσπαθεί να γίνει λευκή γυναίκα και να κάνει πιο λευκό το δέρμα της; Πόσο λυπηρό είναι που κάποιοι από τους δικούς της ανθρώπους συνεχίζουν μια ηλίθια ιστορία με μίσος και ζήλια», έγραψε η μητέρα της Beyonce.

Η Tina Knowles συμπλήρωσε ότι έχει «βαρεθεί» να «επιτίθεται» ο κόσμος στην κόρη της, λέγοντας ότι η Beyonce «δουλεύει σκληρά». Κλείνοντας τόνισε πως «εσείς διαιωνίζετε τη ζήλια, τον ρατσισμό και τον σεξισμό, αντί να γιορτάζετε για την επιτυχία της "αδελφής" σας ή απλά να την αγνοείτε αν δεν σας αρέσει. Έχω βαρεθεί εσάς τους αποτυχημένους».

Η ταινία της Beyonce, που καταγράφει την παγκόσμια περιοδεία του βραβευμένου με Grammy άλμπουμ της, έκανε πρεμιέρα στο Λος Άντζελες το Σάββατο και βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες την Παρασκευή.

Beyoncé for the premiere of ‘RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ’ pic.twitter.com/HZ67iGHixF