BBC: Οι πιο ακριβοπληρωμένοι και πόσα παίρνουν- Σταθερά στην κορυφή ο Γκάρι Λίνεκερ

Οι αμοιβές των περισσότερων κορυφαίων αστέρων του BBC παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τη σχετική ετήσια έκθεση.

Ο Γκάρι Λίνεκερ διατήρησε τη θέση του ως ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του BBC, σε μια χρονιά που ο ίδιος τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Ο λόγος ήταν επειδή επέκρινε τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι υπουργοί, όταν συζητούσαν την πολιτική ασύλου της κυβέρνησης. Ο παρουσιαστής του «Match of the Day» αμείφθηκε με περισσότερο από 1,5 εκατ. ευρώ, το ίδιο ποσό που έλαβε και το προηγούμενο έτος. Παραμένει πολύ μπροστά από τη δεύτερη υψηλότερα αμειβόμενη στο BBC, τη Ζόι Μπολ, η οποία λαμβάνει περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι αμοιβές των κορυφαίων αστέρων του BBC παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές. Την ίδια ώρα όμως, ο παρουσιαστής του «News at Ten» Χιου Έντουαρτς έλαβε αύξηση μισθού περίπου 30 χιλ. ευρώ σε αντάλλαγμα για την παρουσίαση μιας σειράς ειδησεογραφικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεπώς, ο συνολικός μισθός του Χιου Έντουαρτς στο BBC ανήλθε περίπου στις 510 χιλιάδες ευρώ, ανεβάζοντάς τον στην τέταρτη θέση του συνολικού μισθολογίου. Βρίσκεται ακριβώς πίσω από τον Άλαν Σίρερ του «Match of the Day», ο οποίος αμείβεται με 522 χιλιάδες ευρώ και μπροστά από τον παρουσιαστή του BBC στη Βόρεια Ιρλανδία Στίβεν Νόλαν, ο οποίος λαμβάνει περίπου 485 χιλιάδες ευρώ.

Τα στοιχεία περιέχονται στην ετήσια έκθεση του BBC, η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Η συγκεκριμένη έκθεση σχεδιάστηκε πολύ πριν δουν το φως της δημοσιότητας οι καταγγελίες εναντίον ενός -ανώνυμου- παρουσιαστή του σταθμού, οι οποίες μάλιστα οδήγησαν στην αποπομπή του.

Η έκθεση αποκαλύπτει τις τεράστιες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το BBC. Μειώνονται σημαντικά οι συνδρομητές, καθώς τα 185 ευρώ που είναι το κόστος της ετήσιας συνδρομής, το πληρώνουν 500.000 λιγότερα νοικοκυριά σε σύγκριση με πέρυσι.

Επίσης, η ετήσια έκθεση δείχνει πώς το BBC προσπαθεί να προσελκύσει νεότερο κοινό. Η εμβέλεια του ραδιοτηλεοπτικού φορέα μεταξύ των 16 έως 34 ετών έχει μειωθεί σημαντικά, με μόνο το 76% της ηλικιακής ομάδας να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε υπηρεσία του BBC σε μια μέση εβδομάδα, από το 81% πέρυσι. Μεταξύ αυτής της ηλικιακής ομάδας, η εφαρμογή ήχου BBC Sounds πρόσθεσε μόνο 20.000 ενεργούς χρήστες, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το επίκεντρο των προσπαθειών του BBC να προσεγγίσει τους νέους με podcasts.

Η προσωρινή πρόεδρος του BBC, Νταμ Έλαν Κλος Στέφενς δήλωσε πως «το BBC πρέπει να εξυπηρετεί τόσο το “παραδοσιακό” κοινό, όσο και το “ψηφιακό”, κι αυτό να το κάνει σε απαιτητικές οικονομικές συνθήκες».

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο BBC

Σε συνδυασμό με την αύξηση του πληθωρισμού, το BBC δήλωσε ότι τα έσοδά του έχουν μειωθεί κατά 30%, από τότε που η κυβέρνηση συνασπισμού άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές λιτότητας το 2010. Το μέσο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων στο BBC αυξήθηκε από 5,9% σε 7,3%. Πρόκειται για τη δεύτερη αύξηση από τότε που το BBC άρχισε να δημοσιεύει τα στατιστικά στοιχεία το 2017, όταν το χάσμα ήταν 9,3%.

Στην ετήσια έκθεση αναφέρεται ότι «αναμένουμε μικρές διακυμάνσεις στο μισθολογικό χάσμα κάθε χρόνο με βάση τον αριθμό των νέων προσλήψεων και των αποχωρήσεων, καθώς και τυχόν ειδικές μισθολογικές παρεμβάσεις». Από το 2017 το BBC υποχρεούται από την κυβέρνηση να δημοσιεύει τους μισθούς των υπαλλήλων που κερδίζουν πάνω από 150.000 λίρες ετησίως (περίπου 175 χιλ. ευρώ).

Η ετήσια δημοσιοποίηση των αμοιβών έχει κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έχει δημιουργήσει αντιπαραθέσεις σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και έχει οδηγήσει στην αποχώρηση ορισμένων από τους κορυφαίους αστέρες της εταιρείας.

Με πληροφορίες από Guardian