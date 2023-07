BBC: Ξεκινά έρευνα για τον παρουσιαστή που κατηγορείται ότι «πλήρωσε 17χρονο για φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου»

Η διοίκηση του BBC ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από καταγγελίες σχετικά με παρουσιαστή που φέρεται να πλήρωσε χιλιάδες λίρες 17χρονο ώστε να του στέλνει φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου.

Η έρευνα του BBC ξεκίνησε ύστερα από την πίεση της κυβέρνησης καθώς οι σχετικές καταγγελίες για τον παρουσιαστή του BBC δημοσιεύτηκαν στον βρετανικό Τύπο. Αυτές οι καταγγελίες, που έγιναν πρωτοσέλιδα σε βρετανικά ΜΜΕ, πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις στην πολιτική τάξη και το υπουργείο Πολιτισμού κάλεσε το BBC να διεξάγει έρευνα «κατεπειγόντως και με ευαισθησία».

«Δεδομένης της φύσης των κατηγοριών, είναι σημαντικό να δοθεί χρόνος στο BBC για να διεξαγάγει αυτήν την έρευνα, να τεκμηριώσει τα γεγονότα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα», ανέφερε η υπουργός Πολιτισμού Λούσι Φρέιζερ στο Twitter.

Given the nature of the allegations it is important that the BBC is now given the space to conduct its investigation, establish the facts and take appropriate action. I will be kept updated.