Γκάρι Λίνεκερ: Επιστρέφει στη θέση του ο παρουσιαστής του BBC

Επιστρέφει στη θέση του ως παρουσιαστής του BBC ο Γκάρι Λίνεκερ μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε η απομάκρυνσή του λόγω ενός tweet στο οποίο κατέκρινε έντονα τη μεταναστευτική πολιτική της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο επί 24 χρόνια παρουσιαστής της «πιο διάσημης ποδοσφαιρικής εκπομπής στον κόσμο», Match Of The Day, όπως την χαρακτηρίζει το ίδιο το BBC, απομακρύνθηκε επειδή παρομοίασε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί η βρετανική κυβέρνηση με εκείνη της Γερμανία του ’30.

«Ως χώρα δεχόμαστε μακράν λιγότερους μετανάστες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτική αυτή είναι αμέτρητα σκληρή στους πιο ευάλωτους ανθρώπους, με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται να μη διαφέρει από εκείνη που χρησιμοποιούσε η Γερμανία του 30’, και εγώ παρεκτρέπομαι;».

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order?