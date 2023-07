BBC: Αποκαλύφθηκε το όνομα του παρουσιαστή- Το έδωσε η γυναίκα του

Η σύζυγος του Χιού Έντουαρντς τον κατονομάζει ως τον παρουσιαστή του BBC, που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου κατηγορούμενος πως «πλήρωσε 17χρονο για φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου».

Μετά από 5 μέρες που δεν είχε κατονομαστεί και με την έρευνα σε εξέλιξη, τελικά σήμερα η σύζυγος του παρουσιαστή του BBC, Χιου Έντουαρντς, Βίκυ Φλίντ, αποφάσισε με δήλωσή της να αποκαλύψει το όνομά του. O Έντουαρντς έχει δουλέψει για 40 χρόνια στο BBC και κατέχει την θέση του παρουσιαστή για σχεδόν 20 χρόνια.

Στη δήλωσή της, η Βίκυ Φλιντ ανέφερε ότι ο σύζυγός της Χιού Έντουαρτντς «πάσχει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας» και τώρα «λαμβάνει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη» και πως, θα συνεχίσει και στο μέλλον, ενώ παράλληλα ζήτησε την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς της.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της εκ μέρους του συζύγου της, που δόθηκε στο πρακτορείο ειδήσεων PA:

«Υπό το φως των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με τον "παρουσιαστή του BBC" κάνω αυτή τη δήλωση εκ μέρους του συζύγου μου Χιου Έντουαρντς, μετά από πέντε εξαιρετικά δύσκολες ημέρες για την οικογένειά μας. Το κάνω αυτό κυρίως από ανησυχία για την ψυχική του υγεία και για να προστατεύσω τα παιδιά μας. Ο Χιού πάσχει από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως είναι καλά τεκμηριωμένο, έχει υποβληθεί σε θεραπεία για σοβαρή κατάθλιψη τα τελευταία χρόνια. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών έχουν επιδεινώσει σημαντικά τα πράγματα, έχει υποστεί άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο και τώρα λαμβάνει ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, και θα παραμείνει έτσι για το προσεχές διάστημα.

Μόλις γίνει αρκετά καλά σκοπεύει να απαντήσει σε όσα έχουν δημοσιευτεί. Για να είμαστε σαφείς, ο Χιού πληροφορήθηκε για πρώτη φορά ότι υπήρχαν ισχυρισμοί εναντίον του την περασμένη Πέμπτη. Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένης της κατάστασής του θα ήθελα να ζητήσω να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειάς μου και όλων των άλλων που εμπλέκονται σε αυτά τα ανατρεπτικά γεγονότα. Γνωρίζω ότι ο Χιού λυπάται βαθύτατα που τόσοι πολλοί συνάδελφοί του έχουν επηρεαστεί από τις πρόσφατες εικασίες των μέσων ενημέρωσης. Ελπίζουμε ότι αυτή η δήλωση θα δώσει τέλος σε όλο αυτό».

Το BBC είχε ξεκινήσει έρευνα μετά τις καταγγελίες για τον γνωστό παρουσιαστή, οι οποίες έγιναν τον Μάιο. Φέρεται να έχει πληρώσει στον νεαρό περισσότερες από 35.000 λίρες από το 2020.

Ο γνωστός παρουσιαστής φέρεται να ζήτησε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τον νεαρό όταν ήταν 17 ετών, το 2020 και να έχει κάνει μια σειρά πληρωμών κατά τη διάρκεια των ετών, σύμφωνα με τη Sun. Επιπλέον ειπώθηκε ότι η οικογένεια είχε κάνει καταγγελία στις 19 Μαΐου και ότι το BBC έχει πλέον αποσύρει τον παρουσιαστή από τις εκπομπές του. Κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει κατονομαστεί.

Το θέμα έχει απασχολήσει και την κυβέρνηση αφού η υπουργός Πολιτισμού Λούσι Φρέιζερ είχε επείγουσες συνομιλίες με τον γενικό διευθυντή του BBC σχετικά με το ζήτημα, όπως γράφει το ίδιο το BBC.

Η μητέρα του νεαρού - ο οποίος, όπως υποστηρίζει η Sun, ήταν 17 ετών όταν άρχισαν οι πληρωμές από την παρουσιάστρια - δήλωσε ότι το παιδί της χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πάρει ναρκωτικά. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μια φωτογραφία του παρουσιαστή με τα εσώρουχά του, την οποία ανέφερε η Sun το Σάββατο, είχε ληφθεί στο πλαίσιο μιας βιντεοκλήσης με το παιδί της.

Αφού φέρεται να γνωστοποίησε στο BBC τις ανησυχίες της στις 19 Μαΐου, η οικογένεια δήλωσε ότι απογοητεύτηκε όταν ο παρουσιαστής παρέμεινε στον αέρα και τότε αποφάσισαν να απευθυνθούν στη Sun. Ξεκαθάρισαν ότι δεν ήθελαν καμία πληρωμή, ανέφερε η εφημερίδα.

