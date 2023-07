BBC: Γνωστός παρουσιαστής κατηγορείται ότι «πλήρωσε ανήλικο για φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου»

Μεγάλη αναστάτωση και πληθώρα ερωτημάτων έχει προκαλέσει στο Ηνωμένο Βασίλειο η καταγγελία πως «γνωστό όνομα», παρουσιαστής του BBC, «πλήρωσε ανήλικο για φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου».

Το BBC επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις καταγγελίες για παράπτωμα σεξουαλικού περιεχομένου από έναν από τους παρουσιαστές του. Το BBC φέρεται να έχει ξεκινήσει έρευνα μετά τις καταγγελίες για γνωστό παρουσιαστή, οι οποίες έγιναν τον Μάιο. Φέρεται να έχει πληρώσει στον νεαρό περισσότερες από 35.000 λίρες από το 2020. Το BBC δήλωσε ότι λαμβάνει «κάθε ισχυρισμό πολύ σοβαρά».

Ο γνωστός παρουσιαστής, που δεν κατονομάζεται, φέρεται να ζήτησε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τον νεαρό όταν ήταν 17 ετών, το 2020 και να έχει κάνει μια σειρά πληρωμών κατά τη διάρκεια των ετών, σύμφωνα με τη Sun. Επιπλέον ειπώθηκε ότι η οικογένεια είχε κάνει καταγγελία στις 19 Μαΐου και ότι το BBC έχει πλέον αποσύρει τον παρουσιαστή από τις εκπομπές του. Κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει κατονομαστεί.

Το θέμα έχει απασχολήσει και την κυβέρνηση αφού σήμερα η υπουργός Πολιτισμού Λούσι Φρέιζερ θα έχει επείγουσες συνομιλίες με τον γενικό διευθυντή του BBC σχετικά με το ζήτημα, όπως γράφει το ίδιο το BBC. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Πολιτισμού, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Αθλητισμού χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς «βαθιά ανησυχητικούς». «Ως δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας που λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση, ανώτεροι αξιωματούχοι έχουν τονίσει στο BBC ότι οι ισχυρισμοί πρέπει να διερευνηθούν επειγόντως και με ευαισθησία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η μητέρα του νεαρού - ο οποίος, όπως υποστηρίζει η Sun, ήταν 17 ετών όταν άρχισαν οι πληρωμές από την παρουσιάστρια - δήλωσε ότι το παιδί της χρησιμοποίησε τα χρήματα για να πάρει ναρκωτικά. Ισχυρίστηκε επίσης ότι μια φωτογραφία του παρουσιαστή με τα εσώρουχά του, την οποία ανέφερε η Sun το Σάββατο, είχε ληφθεί στο πλαίσιο μιας βιντεοκλήσης με το παιδί της.

Αφού φέρεται να γνωστοποίησε στο BBC τις ανησυχίες της στις 19 Μαΐου, η οικογένεια δήλωσε ότι απογοητεύτηκε όταν ο παρουσιαστής παρέμεινε στον αέρα και τότε αποφάσισαν να απευθυνθούν στη Sun. Ξεκαθάρισαν ότι δεν ήθελαν καμία πληρωμή, ανέφερε η εφημερίδα.

