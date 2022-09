Βασίλισσα Ελισάβετ: Μια αράχνη πάνω στο φέρετρο ήταν η πιο viral στιγμή της κηδείας

Μια μικρή αράχνη ήταν αυτή που χρειάστηκε να υπενθυμίσει πως και μια βασιλικών προδιαγραφών, άψογα σχεδιασμένη κηδεία, της μακροβιότερης μονάρχη του πλανήτη, μπορεί να έχει απρόοπτα.

Ενώ το φέρετρο της Ελισάβετ μεταφερόταν στο κεντρικό κλίτος του Αββαείου του Ουέστμινστερ, μια μικρή αράχνη έκανε την εμφάνισή της πάνω στην κάρτα που συνόδευε το στεφάνι του βασιλιά Καρόλου στη μνήμη της μητέρας του και προκατόχου του στο θρόνο.

Αφού έμεινε πάνω στην κάρτα για μερικά δευτερόλεπτα, τόσα ώστε να αστράψουν τα φλας των φωτογράφων, η αραχνούλα, πιθανότατα λαθρεπιβάτης από τους βασικούς κήπους, επέστρεψε εκεί από όπου ήρθε, κοινώς στο στεφάνι.

There was a spider on The Queen’s Coffin 🕷⚰️ As a spider fan, I am eleated! 😄 👍 Luckiest Spider in the world! pic.twitter.com/utZ8Tuh120