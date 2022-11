Αυστραλία: 2.500 άνθρωποι πόζαραν γυμνοί σε παραλία - Ηχηρό μήνυμα για τον καρκίνο του δέρματος

Περίπου 2.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη διάσημη παραλία Μπόντι του Σίδνεϊ, έβγαλαν τα ρούχα τους και πόζαραν γυμνοί για τον Αμερικανό φωτογράφο Σπένσερ Τιούνικ, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τον καρκίνο του δέρματος.

Ο Τιούνικ, γνωστός για τις ομαδικές φωτογραφίσεις σε ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τοπόσημα παγκοσμίως, χρησιμοποίησε ένα μεγάφωνο για να δώσει οδηγίες στους συγκεντρωμένους, προτού πολλοί εκμεταλλευθούν την ευκαιρία για να κάνουν γυμνοί μια βουτιά στα νερά του ωκεανού.

«Έχουμε την ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη σχετικά με τις δερματολογικές εξετάσεις και είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Τιούνικ αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό στο Σίδνεϊ.

Ο καλλιτέχνης, με έδρα τη Νέα Υόρκη, συνεργάστηκε με μια φιλανθρωπική οργάνωση για τη γυμνή φωτογράφιση, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για το μελάνωμα, την τέταρτη πιο κοινή μορφή καρκίνου στην Αυστραλία.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση εκτιμά ότι οι φέτος ο συνολικός αριθμός των διαγνώσεων θα ανέλθει σε 17.756 και ότι 1.281 Αυστραλοί θα πεθάνουν εξαιτίας επιπλοκών της νόσου.

«Πέρασα τη μισή ζωή μου κάτω από τον ήλιο και αφαίρεσα δύο κακοήθη μελανώματα από την πλάτη μου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 77χρονος Μπρους Φάσερ. «Θεώρησα λοιπόν πως (η φωτογράφιση) ήταν για καλό σκοπό και μου αρέσει να βγάζω τα ρούχα μου στην παραλία Μπόντι», συμπλήρωσε.

Η Ρόμπιν Λίντερ, η οποία συμμετείχε στη γυμνή φωτογράφιση, παραδέχθηκε στο πρακτορείο Reuters ότι ξεπέρασε το αρχικό της άγχος όταν διαπίστωσε το εξαιρετικό κλίμα που επικρατούσε. «Πραγματικά όλοι έδειξαν σεβασμό και ένιωσα πως ήταν πολύ διασκεδαστικό αυτό που έγινε».

Η τελευταία φορά που ο Τιούνικ οργάνωσε μια ομαδική φωτογράφιση στην Αυστραλία ήταν το 2010, όταν 5.200 Αυστραλοί πόζαραν γυμνοί στην Όπερα του Σίδνεϊ.

