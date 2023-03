Αστρονόμος τιμήθηκε με τη δική της Barbie για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Μια αστρονόμος, γνωστή και από την παρουσίαση της εκπομπής The Sky at Night του BBC One και του CBeebies Stargazing, αποκτά τη δική της κούκλα Barbie με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Σύμφωνα με το BBC η δρ Μάγκι Άντεριν-Πόκοκ ανακηρύχθηκε πρότυπο μοντέλο της Barbie για το έργο της στην προώθηση της σταδιοδρομίας κοριτσιών σε επιστημονικούς κλάδους.

Η βράβευση έρχεται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και της Βρετανικής Εβδομάδας Επιστήμης από 10-19 Μαρτίου. «Ελπίζω ότι η κούκλα μου να θυμίζει στα κορίτσια ότι όταν στοχεύεις στα αστέρια, όλα είναι δυνατά», δήλωσε η ίδια.

Η αστρονόμος ανακηρύχθηκε ως η νέα επικεφαλής του Πανεπιστημίου του Λέστερ νωρίτερα αυτό το μήνα.

“I've made it my mission to inspire the next generation of scientists and educators. By becoming Chancellor of the University of Leicester, I can share the power of education and encourage people to come to the University too.”



Meet our Chancellor: Dr Maggie Aderin-Pocock MBE.🙌 pic.twitter.com/g7WNUoUcDo