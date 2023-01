Η αδερφή της Barbie με σκολίωση- Για να μπορούν τα παιδιά να δουν τον εαυτό τους

Η σειρά της εταιρείας παιχνιδιών για τη μικρή αδελφή της Barbie, την Chelsea, θα παρουσιάσει μια νέα προσθήκη μιας κούκλας που θα χαρακτηρίζεται από καμπυλότητα στη σπονδυλική στήλη και θα φέρει αφαιρούμενο στήριγμα πλάτης, σαν τα άτομα με σκολίωση.

Η ομάδα της Mattel συνεργάστηκε στενά με τον Dr. Luke Macyszyn, πιστοποιημένο νευροχειρουργό και ειδικό στις σύνθετες διαταραχές της σπονδυλικής στήλης των παιδιών, ο οποίος συμβούλευσε τους σχεδιαστές καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της κούκλας.

