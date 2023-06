Amazon: Μήνυση για εξαπάτηση εκατομμυρίων καταναλωτών

Μήνυση κατά της Amazon με την κατηγορία πως εξαπάτησε εκατομμύρια καταναλωτές εγγράφοντάς τους στη συνδρομητική υπηρεσία Prime κατέθεσε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ, που διοικείται από την 34χρονη Δημοκρατική Λίνα Χαν, η οποία ως φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Γέιλ δημοσίευσε ένα δοκίμιο με τίτλο «Το αντιμονοπωλιακό παράδοξο της Amazon», μήνυσε σήμερα την Amazon υποστηρίζοντας ότι ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου εξαπάτησε τους καταναλωτές προκειμένου να εγγραφούν στην υπηρεσία συνδρομής Amazon Prime και σκόπιμα δυσκόλεψε την ακύρωση της εγγραφής.

Η μετοχή της Amazon κατέγραψε πτώση περίπου 1% μετά την είδηση αυτήν. Η εταιρεία δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ προσέφυγε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σιάτλ υποστηρίζοντας ότι η Amazon εν γνώσει της «εξαπάτησε εκατομμύρια καταναλωτές» και τους ενέγραψε συνδρομητές εν αγνοία τους. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποίησε «χειριστικά, καταναγκαστικά ή παραπλανητικά σχέδια διασύνδεσης χρήστη, τα αποκαλούμενα και «παραπλανητικά μοτίβα» ώστε να τους ξεγελάσει και να εγγραφούν σε μια υπηρεσία που ανανεώνει αυτόματα τη συνδρομή τους στο Prime.

Η Amazon Prime προσφέρει γρήγορη και δωρεάν αποστολή εκατομμυρίων αντικειμένων, εκπτώσεις και πρόσβαση σε ταινίες, μουσική και τηλεοπτικές σειρές και άλλα προνόμια. Τα μέλη της Prime στις ΗΠΑ πληρώνουν συνήθως 139 δολάρια ετησίως. Σε όλον τον κόσμο οι συνδρομητές ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ερευνούσε το θέμα της εγγραφής και της ακύρωσης συνδρομών στο πρόγραμμα Prime από τον Μάρτιο του 2021. «Η Amazon ξεγέλασε και παγίδευσε τους ανθρώπους να ανανεώνουν τη συνδρομή τους χωρίς της συγκατάθεσή τους», κάτι που όχι μόνο τους εξόργισε αλλά και τους κόστισε σημαντικά ποσά, εξήγησε στην ανακοίνωσή της η πρόεδρος της FTC Λίνα Χαν. Οι καταναλωτές που προσπαθούσαν να ακυρώσουν τη συνδρομή έπρεπε να κάνουν υπερβολικά πολλά βήματα για να το καταφέρουν. Η FTC επικαλέστηκε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ίδια η Amazon αποκαλούσε «Ιλιάδα» τη διαδικασία ακύρωσης, για να περιγράψει πόσο «επική» και περίπλοκη ήταν.

