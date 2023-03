H Amazon «κόβει» 9.000 επιπλέον θέσεις εργασίας-Ποιες κατηγορίες εργαζομένων απολύονται

Νέες αναφορές για περικοπές 9.000 επιπλέον θέσεων εργασίας από την Amazon.

Οι θέσεις που θα περικόψει η Amazon θα προστεθούν στις 18.000 απολύσεις που ήδη ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο, ανέφερε σήμερα ο γενικός διευθυντής της, Άντι Τζέισι, σε μια επιστολή προς τις ομάδες του ομίλου, που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του.

Αυτό είναι ένα νέο επεισόδιο των συνεχιζόμενων περικοπών θέσεων εργασίας στον κλάδο της τεχνολογίας.

Οι περισσότερες από αυτές τις νέες περικοπές αφορούν θέσεις εργασίας στον τομέα των απομακρυσμένων υπολογιστών (cloud) Amazon Web Services (AWS), το τμήμα PXT που είναι αφιερωμένο στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, το προσωπικό που απασχολείται στη διαφήμιση, καθώς και την πλατφόρμα Twitch video», τόνισε ο Τζέισι.

