Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στις γυναίκες να επισκέπτονται δημοφιλές εθνικό πάρκο

Ένα ακόμη μέτρο κατά των γυναικών έλαβε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν απαγορεύοντάς τους να επισκέπτονται το εθνικό πάρκο Band-e-Amir στην επαρχία Μπαμιγιάν.

Ο εκτελών χρέη υπουργού αρετής και ηθών των Ταλιμπάν, Mohammad Khaled Hanafi, δήλωσε ότι οι γυναίκες δεν τηρούσαν την ενδυμασία του χιτζάμπ μέσα στο πάρκο. Κάλεσε τους θρησκευτικούς κληρικούς και τις υπηρεσίες ασφαλείας να απαγορεύσουν την είσοδο των γυναικών μέχρι να βρεθεί λύση.

Το Band-e-Amir αποτελεί σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο, καθώς έγινε το πρώτο εθνικό πάρκο του Αφγανιστάν το 2009. Είναι δημοφιλής προορισμός για οικογένειες και η απαγόρευση της παρουσίας των γυναικών θα εμποδίσει πολλούς από να το επισκέπτονται. Η Unesco περιγράφει το πάρκο ως μια «ομάδα λιμνών με ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς και δομή, καθώς και φυσική και μοναδική ομορφιά, που δημιουργήθηκε με φυσικό τρόπο».

Θρησκευτικοί κληρικοί στο Μπαμιγιάν δήλωσαν από την πλευρά τους ότι οι γυναίκες που επισκέπτονταν το πάρκο και δεν ακολουθούσαν τους κανόνες δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής, αλλά περαστικές. «Υπάρχουν παράπονα για έλλειψη χιτζάμπ. Αυτές δεν είναι κάτοικοι της Μπαμιγιάν. Έρχονται εδώ από άλλα μέρη», δήλωσε στο Tolo news ο Sayed Nasrullah Waezi, επικεφαλής του σιιτικού Συμβουλίου της περιοχής.

Η Αφγανή πρώην βουλευτής Mariam Solaimankhil μοιράστηκε ένα ποίημα που είχε γράψει, στο X, πρώην Twitter, σχετικά με την απαγόρευση και έγραψε «θα επιστρέψουμε, είμαι σίγουρη γι' αυτό».

Remembering my last visit to Band-e-Amir, treasured memories with @minasharif flood in. We'll return, I'm sure of it. Tonight, those feelings inspired this poem:



Band-e Amir stilled,

by shadows dark and deep,

yet within Afghan women,

dreams refuse to sleep.

Their souls… pic.twitter.com/867TCcndqj