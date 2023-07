Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κλείνουν κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής

Οι Ταλιμπάν απαγορεύουν τα γυναικεία ινστιτούτα αισθητικής στο Αφγανιστάν.

Την απαγόρευση των ινστιτούτων αισθητικής και των κομμωτηρίων στο Αφγανιστάν ανακοίνωσε την Τρίτη εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν. Πρόκειται για τον πιο πρόσφατο περιορισμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των γυναικών και κοριτσιών στο Αφγανιστάν, μετά από διατάγματα που τις αποκλείουν από την εκπαίδευση, τους δημόσιους χώρους και τις περισσότερες μορφές απασχόλησης.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Αρετής και Ηθών που διοικείται από τους Ταλιμπάν, Μοχάμαντ Σιντίκ Ακίφ Μαχατζάρ, δεν έδωσε λεπτομέρειες για την απαγόρευση. Επιβεβαίωσε μόνο το περιεχόμενο μιας επιστολής που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιστολή που εξέδωσε το υπουργείο, με ημερομηνία 24 Ιουνίου, αναφέρει ότι μεταφέρει προφορική εντολή του ανώτατου ηγέτη, Χιμπατουλάχ Ακχουντζάντα. Η απαγόρευση αφορά την πρωτεύουσα, Καμπούλ, και όλες τις επαρχίες και δίνει στα κομμωτήρια και στα ινστιτούτα αισθητικής σε όλη τη χώρα προθεσμία ενός μήνα για να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, πρέπει να κλείσουν και να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το κλείσιμό τους. Η επιστολή δεν αιτιολογεί την απαγόρευση.

Η δημοσιοποίησή της έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Ακχουντζάντα ισχυρίστηκε ότι η κυβέρνησή του έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των γυναικών στο Αφγανιστάν.

Η απόφαση προκάλεσε επικρίσεις από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν επίσης την Τρίτη ότι συνεργάζονται με τις αρχές του Αφγανιστάν για να ανακληθεί η απαγόρευση. Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν, ή UNAMA, έκανε ανάρτηση στο Twitter, προτρέποντας τους Ταλιμπάν να πάρουν πίσω το διάταγμα.

UNAMA calls on the de facto authorities to halt the edict closing beauty salons. This new restriction on women’s rights will impact negatively on the economy&contradicts stated support for women entrepreneurship. UNAMA remains engaged w/stakeholders seeking reversal of the bans.