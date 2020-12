Το εμβόλιο των εταιρειών Pfizer και BioNTech για τον κορωνοϊό πήρε έγκριση για χρήση στη Βρετανία- η πρώτη χώρα που κάνει αυτό το βήμα- και η χορήγησή του θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα.

«Η κυβέρνηση έκανε δεκτή τη σύσταση της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας να εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech για χρήση», ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση. «Το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη την εβδομάδα από την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.

Έτσι, η Βρετανία έγινε η πρώτη δυτική χώρα που δίνει έγκριση σε ένα εμβόλιο για τον κορωνοϊό και η πρώτη παγκοσμίως που δίνει άδεια στο εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech. Η χώρα έδωσε άδεια επείγουσας χρήσης στο εμβόλιο των δύο εταιρειών, που χθες κατέθεσαν αίτηση για έγκριση υπό όρους και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, λίγες ημέρες μετά το αντίστοιχο αίτημα στην υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου θα φτάσουν στη Βρετανία τις επόμενες ημέρες. Η χώρα έχει αγοράσει 40 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου που έχει δείξει αποτελεσματικότητα της τάξης του 95% στις τελικές κλινικές δοκιμές. Ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ, δήλωσε πως αναμένει ότι 10 εκατομμύρια δόσεις θα φτάσουν εντός του 2020 στη Βρετανία.

«Η βοήθεια έρχεται», έγραψε ο Χάνκοκ σε ανάρτηση στο Twitter, συμπληρώνοντας ότι το εθνικό σύστημα υγείας «είναι έτοιμο για να αρχίσει τους εμβολιασμούς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας». Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι 50 νοσοκομεία είναι ήδη έτοιμα για την παραλαβή του εμβολίου, ενώ θα στηθούν και μεγάλα κέντρα εμβολιασμού, στα οποία θα μπορούν να προσέρχονται οι πολίτες.

Help is on its way.



The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.



The NHS stands ready to start vaccinating early next week.



The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply.