Πυρκαγιά ξέσπασε την πρωτοχρονιά σε ζωολογικό κήπο της Γερμανίας με αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ζώων.

Εκπρόσωπος του ζωολογικού κήπου στο Krefeld που βρίσκεται κοντά στα ολλανδικά σύνορα, δήλωσε ότι η φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς το σπίτι των πιθήκων και ότι όλα τα ζώα σε αυτό πέθαναν. Οι Αρχές δεν σχολίασαν τις φήμες ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από πυροτεχνήματα για τον εορτασμό του νέου έτους.

Germany: All animals dead after fire in the monkey house of the Krefeld zoo https://t.co/GAaldTEg7R pic.twitter.com/tIWSeMnjsw

Krefeld zoo says its entire primate house burned down and all animals inside are dead. Those killed include chimpanzees, orangutans and two gorillas, as well as fruit bats and birds. Authorities are investigating whether #NYE fireworks caused the blaze. https://t.co/5ySPxbg5vv