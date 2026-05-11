Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Το The Devil Wears Prada 2 παρέμεινε πρώτο στα αμερικανικά ταμεία, αφήνοντας πίσω το Mortal Kombat II. Η μόδα, η νοσταλγία και ένα γυναικείο κοινό που το Χόλιγουντ συχνά υποτιμά αποδείχθηκαν πιο δυνατά από ένα θορυβώδες franchise δράσης.

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images
Αν το Σαββατοκύριακο έμοιαζε φτιαγμένο για αίμα, σπαθιά και gaming ένταση, το κέρδισε τελικά μια γυναίκα με γυαλιά ηλίου, παγωμένο βλέμμα και απόλυτη αίσθηση εξουσίας. Η Μιράντα Πρίστλι δεν χρειάστηκε να σηκώσει τη φωνή της. Το The Devil Wears Prada 2 κράτησε την πρώτη θέση στα ταμεία της Βόρειας Αμερικής, αφήνοντας πίσω του το Mortal Kombat II.

Η διαφορά ήταν μικρή, αλλά το μήνυμα προς το Χόλιγουντ ήταν πολύ μεγαλύτερο. Η συνέχεια της ταινίας του 2006 συγκέντρωσε 43 εκατ. δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της, ενώ το Mortal Kombat II άνοιξε με 40 εκατ. δολάρια. Σε απόλυτους αριθμούς, ήταν μια οριακή νίκη. Σε συμβολικό επίπεδο, όμως, ήταν κάτι πιο ενδιαφέρον: ένα glossy sequel για τη μόδα, τη φιλοδοξία και τη γυναικεία επιθυμία για θέαμα κέρδισε ένα franchise δράσης βασισμένο σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα βιντεοπαιχνίδια όλων των εποχών.

Η Μέριλ Στριπ επέστρεψε στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλι και το κοινό ακολούθησε. Μέσα σε 12 ημέρες, το The Devil Wears Prada 2 έχει φτάσει τα 433,2 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας ήδη τις συνολικές εισπράξεις της πρώτης ταινίας, που το 2006 είχε κλείσει την πορεία της στα 327 εκατ. δολάρια. Αυτό δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη επιστροφή. Είναι απόδειξη ότι η μνήμη μιας ταινίας μπορεί, είκοσι χρόνια μετά, να λειτουργήσει σαν εμπορική δύναμη.

Το timing βοήθησε. Η Ημέρα της Μητέρας φαίνεται πως έδωσε στην ταινία ένα ακόμη πλεονέκτημα, ενώ η πτώση της στο δεύτερο Σαββατοκύριακο ήταν μόλις 44%, ποσοστό ιδιαίτερα ανθεκτικό για μεγάλη εμπορική συνέχεια. Ο Paul Dergarabedian της Comscore είπε ότι η ημερομηνία κυκλοφορίας της «ήταν τέλεια» και ότι ίσως δείχνει έναν νέο τρόπο για να ξεκινά το κινηματογραφικό καλοκαίρι.

Αυτό είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Το The Devil Wears Prada 2 δεν κέρδισε επειδή ήταν απλώς sequel. Κέρδισε επειδή κατάλαβε ακριβώς ποιο κοινό ήθελε να ενεργοποιήσει. Το πρώτο του Σαββατοκύριακο είχε σχεδόν αντίστροφη σύνθεση κοινού από το Mortal Kombat II: εκεί όπου η ταινία δράσης της Warner Bros. βασίστηκε σε κοινό κατά 75% ανδρικό, η Μιράντα Πρίστλι επέστρεψε με τη δύναμη ενός γυναικείου κοινού που εξακολουθεί να ανοίγει ταινίες, να τις κρατά στα ταμεία και να μετατρέπει τη μόδα σε box office γεγονός.

Το Mortal Kombat II δεν απέτυχε. Άνοιξε με 40 εκατ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική και 63 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό περίπου 55 εκατ. δολάρια. Απλώς βρέθηκε απέναντι σε κάτι πιο ύπουλα ισχυρό από ένα ακόμη action franchise: μια ταινία που κουβαλάει νοσταλγία, αναγνωρίσιμους χαρακτήρες, μόδα, meme culture, γυναικείο fandom και μια πρωταγωνίστρια που δεν χρειάζεται να κυνηγήσει κανέναν για να κερδίσει το δωμάτιο.

Για την 20th Century Studios, η επιτυχία είναι σημαντική. Το στούντιο είχε ανάγκη από μια καθαρή μεγάλη νίκη και το The Devil Wears Prada 2 την έδωσε με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος. Για τη Μέριλ Στριπ, η πορεία της ταινίας σηματοδοτεί επίσης ένα νέο εμπορικό ρεκόρ, καθώς το sequel έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενη ταινία της σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Το υπόλοιπο box office είχε επίσης κίνηση. Το Michael, η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον, κράτησε την τρίτη θέση με 36,5 εκατ. δολάρια στο τρίτο Σαββατοκύριακό της, ενώ το The Sheep Detectives άνοιξε τέταρτο με 15,9 εκατ. δολάρια. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε το Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour, η τρισδιάστατη συναυλιακή εμπειρία που συνυπογράφουν σκηνοθετικά η Μπίλι Άιλις και ο Τζέιμς Κάμερον.

Όμως η ιστορία του Σαββατοκύριακου δεν ήταν η λίστα. Ήταν η εικόνα. Από τη μία πλευρά, το Mortal Kombat II, με όλο το βάρος ενός ανδρικού gaming-action σύμπαντος. Από την άλλη, το The Devil Wears Prada 2, με τη Μέριλ Στριπ να επιστρέφει σε έναν ρόλο που δεν έπαψε ποτέ να κυκλοφορεί στην ποπ κουλτούρα.

Και στο τέλος, η μόδα νίκησε το αίμα. Στο Χόλιγουντ, αυτό δεν λέγεται απλώς box office αποτέλεσμα. Λέγεται υπενθύμιση.

Με στοιχεία από Associated Press, Entertainment Weekly

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
THE LIFO TEAM

«Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμάται από το BFI και μιλά για τα φαντάσματα, το UFO που είδε στα 14 του και το στοιχειωμένο σπίτι που θέλει να αγοράσει στη Βρετανία. Μετά το Frankenstein, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην εμμονή που διατρέχει όλο το σινεμά του: τη ρωγμή όπου η πραγματικότητα συναντά το μυστήριο.
THE LIFO TEAM
Το παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Κιθ Χάρινγκ και η φιλία που έμεινε πίσω

Η έκθεση Haring’s House στον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης παρουσιάζει 20 έργα από τη συλλογή του Κέρμιτ Όσβαλντ, παιδικού φίλου του Κιθ Χάρινγκ. Ανάμεσά τους, ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Χάρινγκ το 1986, ένα σπάνιο αυτοπορτρέτο και η ιστορία μιας φιλίας που έμεινε ζωντανή μετά τη φήμη, την αρρώστια και την αγορά.
THE LIFO TEAM
Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Λίγο μετά τα εγκαίνια του Escape Room στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, το BUTT Magazine δημοσίευσε ένα ροζ, ξεδιάντροπα queer Sexting Andreas Angelidakis. Ανάμεσα σε γονδολιέρηδες, κάνναβη, 22 χρόνια γάμου και το ερώτημα για το καλύτερο μέρος για σεξ στη Βενετία, το ελληνικό περίπτερο γίνεται κάτι παραπάνω από εθνική συμμετοχή: ένα camp, πολιτικό και απολύτως ζωντανό queer γεγονός.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Björk έκανε απρόσμενο DJ set σε έναν κήπο της Βενετίας

Η Μπιόρκ δεν χρειαζόταν ούτε σκηνή ούτε ανακοίνωση για να γίνει μία από τις πρώτες αλλόκοτες παρουσίες της φετινής Μπιενάλε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται να παίζει μουσική σε κήπο της Βενετίας, μετατρέποντας τις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026 σε μικρό, απρόβλεπτο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΒΟΥΛΗ

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε στις επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτα Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη
THE LIFO TEAM
Το Met Gala δεν τελείωσε στο κόκκινο χαλί: έγινε μηχανή 1,7 δισ. προβολών

Η Vogue ανακοίνωσε ότι το φετινό Met Gala έφτασε σχεδόν τα 1,7 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, με αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι, ενώ συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute. Πίσω από τα φορέματα, τις αφίξεις και τα viral στιγμιότυπα, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας λειτουργεί πια σαν παγκόσμια μηχανή προσοχής.
THE LIFO TEAM
Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στο AI, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
THE LIFO TEAM
Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.
THE LIFO TEAM
Η Σαρλίζ Θερόν δεν ψάχνει συγκάτοικο στον έρωτα

Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
THE LIFO TEAM
 
 