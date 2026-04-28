ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 επέστρεψε και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές Facebook Twitter
φωτογραφία: 20th Century Studios
0

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά, το The Devil Wears Prada 2 φαίνεται πως πέρασε το πρώτο μεγάλο τεστ: οι πρώτες αντιδράσεις από δημοσιογράφους και ανθρώπους της βιομηχανίας που είδαν την ταινία πριν από την έξοδό της στις αίθουσες είναι, σε μεγάλο βαθμό, θετικές.

Η συνέχεια της ταινίας του 2006, που μετέτρεψε τη Μιράντα Πρίστλι σε ποπ αρχέτυπο και τη σχέση μόδας, φιλοδοξίας και περιοδικών σε κοινό πολιτισμικό κώδικα, βγαίνει στις αίθουσες την 1η Μαΐου. Οι πλήρεις κριτικές δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί, καθώς το εμπάργκο λήγει στις 29 Απριλίου. Αυτό που κυκλοφορεί προς το παρόν δεν είναι η τελική κριτική αποτίμηση, αλλά το πρώτο κλίμα μετά τις προβολές για τον Τύπο.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι αντιδράσεις δεν στέκονται μόνο στη χαρά της επιστροφής. Ναι, η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι φαίνεται πως μπαίνουν ξανά στους ρόλους τους με άνεση. Όμως αρκετοί από όσους είδαν την ταινία σημειώνουν ότι το σίκουελ  δεν λειτουργεί απλώς ως άσκηση νοσταλγίας. Το διαβάζουν και ως σχόλιο πάνω στη σημερινή κατάσταση των media, των περιοδικών και της δημοσιογραφίας.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές Facebook Twitter
φωτογραφία: 20th Century Studios

Στο The Devil Wears Prada 2, η Μιράντα Πρίστλι και η Άντι Σακς προσπαθούν να επαναφέρουν το Runway στη σημασία που είχε κάποτε, μέσα σε μια νέα ψηφιακή εποχή όπου τα περιοδικά, η μόδα και η επιρροή δεν λειτουργούν πια με τους ίδιους κανόνες. Η Έμιλι, από την άλλη, δεν είναι πια η βοηθός που προσπαθούσε να επιβιώσει στο γραφείο της Μιράντα, αλλά μια ισχυρή φιγούρα στον χώρο της πολυτελούς μόδας, από την οποία εξαρτάται πλέον και η επιβίωση του περιοδικού.

Αυτό φαίνεται να είναι και το στοιχείο που κάνει τις πρώτες αντιδράσεις πιο ενδιαφέρουσες. Η ταινία δεν επιστρέφει απλώς στα παλιά γραφεία του Runway για να δείξει ωραία ρούχα και αγαπημένους χαρακτήρες. Επιστρέφει σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει δραματικά. Τα περιοδικά δεν είναι πια οι αδιαμφισβήτητοι μηχανισμοί γούστου που ήταν το 2006. Η μόδα ζει στα social media, οι δημοσιογράφοι παλεύουν με την αποδυνάμωση των εκδόσεων και η παλιά εξουσία της έντυπης εικόνας έχει περάσει σε πιο ρευστές, πιο ασταθείς πλατφόρμες.

Αρκετοί από τους πρώτους θεατές περιέγραψαν την ταινία ως πιο αιχμηρή απ' όσο περίμεναν. Κάποιοι μίλησαν για ένα sequel που βρίσκει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις αναφορές στην πρώτη ταινία και σε μια πιο σημερινή ιστορία, ενώ άλλοι στάθηκαν ιδιαίτερα στο σενάριο της Αλίν Μπρος ΜακΚένα, που επιστρέφει μετά την πρώτη ταινία. Η φράση που επανέρχεται συχνά στις πρώτες αντιδράσεις είναι ότι η ταινία πατά στη νοσταλγία, αλλά δεν μένει μόνο εκεί.

Υπάρχουν, βέβαια, και πιο συγκρατημένες φωνές. Ορισμένοι σημείωσαν ότι η ταινία ίσως είναι πολύ γυαλισμένη ή υπερβολικά σίγουρη για τη δύναμη της επιστροφής της, ενώ αναφέρθηκαν και παρατηρήσεις για τον ρυθμό της. Αυτό δεν αναιρεί το θετικό πρώτο κλίμα, αλλά δείχνει ότι το The Devil Wears Prada 2 θα κριθεί τελικά όχι μόνο από το πόσο ευχάριστα επιστρέφει σε έναν αγαπημένο κόσμο, αλλά και από το αν έχει πραγματικά κάτι νέο να πει για αυτόν.

Η ταινία έχει πίσω της μια μεγάλη διεθνή καμπάνια προώθησης. Η παγκόσμια πρεμιέρα έγινε στις 20 Απριλίου στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης, με live streaming σε Disney+ και Hulu, ενώ ακολούθησε ευρωπαϊκή πρεμιέρα στο Λονδίνο και εκδηλώσεις σε Τόκιο, Σεούλ, Σαγκάη και Μιλάνο.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές Facebook Twitter
φωτογραφία: 20th Century Studios

Στο καστ, μαζί με τη Στριπ, τη Χάθαγουεϊ, την Μπλαντ και τον Τούτσι, εμφανίζονται οι Τζάστιν Θερού, Κένεθ Μπράνα, Πάτρικ Μπράμαλ, Κέιλεμπ Χίρον, Έλεν Τζ. Σεν, Πολίν Σαλαμέ, B.J. Novak, Conrad Ricamora και Rachel Bloom. Σε σύντομες εμφανίσεις συμμετέχουν επίσης η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Lady Gaga, η Ciara, η Ashley Graham και άλλοι. Στη σκηνοθεσία επιστρέφει ο Ντέιβιντ Φράνκελ.

Υπάρχει και ένα σημείο έντασης γύρω από την ταινία, πριν ακόμη κυκλοφορήσει πλήρως. Ένα προωθητικό απόσπασμα με τη νέα ηρωίδα Jin Chao, την οποία υποδύεται η Helen J. Shen, προκάλεσε αντιδράσεις στην Ασία, με ορισμένους θεατές να κάνουν λόγο για στερεοτυπική απεικόνιση. Προς το παρόν, το πλήρες πλαίσιο του χαρακτήρα δεν έχει κριθεί από τις κανονικές κριτικές, αλλά η συζήτηση δείχνει ότι το sequel δεν επιστρέφει σε ένα αθώο pop κενό. Επιστρέφει σε μια εποχή πολύ πιο ευαίσθητη απέναντι στην αναπαράσταση, τη γλώσσα και την εξουσία της εικόνας.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές Facebook Twitter
φωτογραφία: 20th Century Studios

Το πρώτο The Devil Wears Prada είχε κάνει 327 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από επιτυχημένη κομεντί μόδας. Έγινε μια ταινία για την εργασία, τη φιλοδοξία, τη σκληρότητα των δημιουργικών βιομηχανιών και την επιθυμία να ανήκεις σε έναν κόσμο που μπορεί να σε καταπιεί.

Αυτός είναι και ο λόγος που η επιστροφή του δεν αντιμετωπίζεται σαν μια απλή συνέχεια έπειτα από πολλά χρόνια. Αν οι πρώτες αντιδράσεις επιβεβαιωθούν από τις κανονικές κριτικές, το The Devil Wears Prada 2 μπορεί να έχει πετύχει κάτι δύσκολο: να επιστρέψει σε έναν μύθο της μόδας χωρίς να μοιάζει απλώς με επίδειξη νοσταλγίας. Να ξαναβάλει τη Μιράντα, την Άντι και την Έμιλι σε έναν κόσμο όπου η εξουσία δεν βρίσκεται πια μόνο στο γραφείο της αρχισυντάκτριας, αλλά σε ολόκληρο το διαλυμένο οικοσύστημα των media. Την ίδια στιγμή, η ταινία συνεχίζει να χτίζεται και ως pop γεγονός. Κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «Runway», της Lady Gaga με την Doechii, που συνδέεται με το soundtrack της ταινίας και σκηνοθετείται από την Parris Goebel.

Το βίντεο είναι ένα υπερθεαματικό fashion statement, γεμάτο camp ενέργεια, couture εικόνες και αναφορές στον κόσμο του Runway, δείχνοντας ότι το sequel δεν επιστρέφει μόνο ως ταινία, αλλά ως ολόκληρο γεγονός γύρω από τη μόδα, τη νοσταλγία και τη νέα οικονομία της εικόνας.

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, Variety, Digital Spy

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Πολιτισμός / Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
THE LIFO TEAM
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της

Διεθνή / Για σένανε μπορώ τη Vogue να προδώσω: όταν η Άννα Γουίντουρ συνάντησε ξανά τη Μιράντα Πρίστλι

Η Vogue ενώνει στο εξώφυλλο του Μαΐου της Vogue την Άννα Γουίντουρ και τη Μέριλ Στριπ, λίγο πριν από το The Devil Wears Prada 2 και το Met Gala, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τον μύθο που συνοδεύει την ταινία εδώ και είκοσι χρόνια.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δαίμονες, άγγελοι και αποκαλύψεις: Ο William Blake φτάνει για πρώτη φορά στην Ιρλανδία

Πολιτισμός / Δαίμονες, άγγελοι και αποκαλύψεις: Ο William Blake φτάνει για πρώτη φορά στην Ιρλανδία

Η έκθεση "William Blake: The Age of Romantic Fantasy" στη National Gallery of Ireland παρουσιάζει περισσότερα από 100 έργα του Blake και των συγχρόνων του, φέρνοντας στο Δουβλίνο έναν κόσμο ρομαντικής φαντασίας, γοτθικού τρόμου, πολιτικής αναταραχής και πνευματικής έντασης
THE LIFO TEAM
Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia

Πολιτισμός / Η Tate ξανακοιτάζει τα 90s: Κέιτ Μος, ΜακΚουίν και η άλλη πλευρά της Cool Britannia

Η μεγάλη έκθεση The 90s: Art and Fashion στην Tate Britain, σε επιμέλεια του πρώην αρχισυντάκτη της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ, φέρνει στο ίδιο πεδίο την τέχνη, τη μόδα και την κουλτούρα των κλαμπ, επιχειρώντας μια νέα ανάγνωση της δεκαετίας πέρα από το απλουστευτικό αφήγημα της Cool Britannia.
THE LIFO TEAM
Ο Yung Lean στοιχειώνει ένα σχολείο του 2034 στο νέο φιλμ του Ρομέν Γαβρά

Πολιτισμός / Ο Yung Lean στοιχειώνει ένα σχολείο του 2034 στο νέο φιλμ του Ρομέν Γαβρά

Το "STORM I & II", η νέα συνεργασία του Yung Lean με το GENER8ION, είναι ένα επτάλεπτο μουσικό φιλμ του Ρομέν Γαβρά, σε ένα δυστοπικό σχολείο του 2034, όπου η αγορίστικη βία, η χορογραφία και η κινηματογραφική ένταση γίνονται ένα.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Πολιτισμός / Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Με κοινή ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter ανακοίνωσαν ότι το «Bring Your Love» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella και ενόψει του νέου άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions II.
THE LIFO TEAM
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ: «Τα αστεία είναι αστεία»

Πολιτισμός / Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ

Τιμώμενος στο 51ο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Κλούνεϊ καταδίκασε την πολιτική βία μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί από το ABC.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
THE LIFO TEAM
Από την Αθήνα στον Αργυρό Λέοντα: Ο Μάριο Μπανούσι και το θέατρο χωρίς λόγια που συγκινεί την Ευρώπη

Πολιτισμός / Ο Μάριο Μπανούσι έγινε το νέο όνομα του ευρωπαϊκού θεάτρου

Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι γίνεται θέμα στην El País και στη Libération. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ελληνοαλβανός δημιουργός πέρασε από την Αθήνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα με ένα έργο χωρίς λόγια, φτιαγμένο από πένθος, μητέρες, μετανάστευση και οικογενειακή μνήμη.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
«Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Πολιτισμός / «Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Στο Palazzo Pisani Moretta, ο Ντρις βαν Νότεν εγκαινιάζει τη νέα του Fondazione με περισσότερα από 200 έργα μόδας, τέχνης, craft και design. Η έκθεση The Only True Protest Is Beauty δεν αντιμετωπίζει την ομορφιά ως φυγή από τον κόσμο, αλλά ως έναν τρόπο να μείνεις μέσα του χωρίς να παραδοθείς στην ασχήμια του.
THE LIFO TEAM
Οι Αυτοδίδακτοι: Από τον Θεόφιλο στις μέρες μας

Πολιτισμός / Από τον Θεόφιλο στη Niki de Saint Phalle: Μια έκθεση για τους αυτοδίδακτους της ζωγραφικής

Μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, όπου η ανάγκη για έκφραση υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αναδεικνύει την προσωπική διαδρομή μάθησης και δημιουργίας.
THE LIFO TEAM
Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το sequel

Πολιτισμός / Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το σίκουελ

Μετά το άνοιγμα των 217,4 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ο σκηνοθέτης του Michael, Αντουάν Φουκουά, μίλησε στο Deadline για τα επαναληπτικά γυρίσματα των 50 εκατ. δολαρίων, τις σκηνές γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του Μάικλ Τζάκσον που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν και το υλικό που υπάρχει ήδη για μια πιθανή συνέχεια.
THE LIFO TEAM
 
 