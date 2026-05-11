ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.

The LiFO team
The LiFO team
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη Facebook Twitter
Η FKA twigs θα ενσαρκώσει τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε μια νέα βιογραφική ταινία που θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών. Φωτογραφία: Getty images
0

Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της StudioCanal, με τη Μαϊμούνα Ντουκουρέ να υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Το πρότζεκτ, που θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο και θα επιχειρήσει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή μιας γυναίκας που δεν χωρά εύκολα σε ένα μόνο βιογραφικό σχήμα: σταρ της εποχής της τζαζ, θρύλος της σκηνής του Παρισιού, μέλος της Γαλλικής Αντίστασης και αργότερα ακτιβίστρια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Η Μπέικερ, γεννημένη ως Φρέντα Ζοζεφίν ΜακΝτόναλντ στο Σεντ Λούις το 1906, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Μεσοπολέμου μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι το 1925. Στα Folies Bergère η σκηνική της παρουσία μετατράπηκε σε μύθο, όμως η δημόσια ζωή της δεν εξαντλήθηκε ποτέ στη λάμψη, στο σώμα ή στη φήμη.

Το 1927 πρωταγωνίστησε στη βωβή ταινία Siren of the Tropics, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Αργότερα, στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συνεργάστηκε με τη Γαλλική Αντίσταση, χρησιμοποιώντας τη διασημότητά της ως κάλυψη.

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 έγινε ενεργή φωνή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, αρνούμενη να εμφανίζεται σε χώρους με φυλετικό διαχωρισμό και συμμετέχοντας στην Πορεία στην Ουάσιγκτον στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η ταινία αναπτύσσεται με τη στήριξη των γιων της Μπέικερ, Ζαν-Κλοντ Μπουιγιόν Μπέικερ και Μπράιαν Μπουιγιόν Μπέικερ, καθώς και της «Rainbow Tribe», όπως αποκαλούσε η ίδια τα υιοθετημένα παιδιά της. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό biopic της Μπέικερ που γίνεται με πλήρη έγκριση της οικογένειάς της.

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη Facebook Twitter
Η Ζοζεφίν Μπέικερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Παρισιού του Μεσοπολέμου, πριν η δημόσια ζωή της συνδεθεί με τη Γαλλική Αντίσταση και το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα. Φωτογραφία: Getty images

«Η Ζοζεφίν Μπέικερ ζει στις καρδιές μας ως μια οραματίστρια, πρωτοπόρα γυναίκα, της οποίας η ιστορία είναι τόσο ισχυρή όσο και επίκαιρη σήμερα», ανέφερε η FKA Twigs σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να ενσαρκώσει «τον αγώνα, την αγάπη, τις απώλειες, το ταλέντο και τον ηρωισμό της» στη μεγάλη οθόνη.

Η Μαϊμούνα Ντουκουρέ, γνωστή από το Cuties και το Hawa, δήλωσε ότι η Μπέικερ «ζει μέσα της εδώ και χρόνια» και πως στόχος της δεν είναι να αφηγηθεί μόνο τον θρύλο, αλλά και τις αντιφάσεις, τα τραύματα, το θάρρος και τον αδιάκοπο αγώνα της για αξιοπρέπεια.

Για την FKA Twigs, ο ρόλος μοιάζει σχεδόν οργανικός. Η Βρετανίδα καλλιτέχνις έχει χτίσει την πορεία της πάνω στη σχέση σώματος, φωνής, εικόνας και μεταμόρφωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει και την κινηματογραφική της παρουσία, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το Honey Boy, το The Crow, το The Carpenter’s Son και το Mother Mary της A24.

Με στοιχεία από Variety, The Hollywood Reporter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πολιτισμός / Η Σητεία αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
THE LIFO TEAM
Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Πολιτισμός / Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
THE LIFO TEAM
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Πολιτισμός / Η αγελάδα που ουρούσε και ο «Ρούμπενς» που ίσως δεν ήταν Ρούμπενς

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
THE LIFO TEAM
Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Πολιτισμός / Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Το Portrait of a Young Girl του Ολλανδού ζωγράφου Toon Kelder, μέρος της λεηλατημένης συλλογής Goudstikker, εντοπίστηκε στο σπίτι απογόνων του Hendrik Seyffardt, υψηλόβαθμου Ολλανδού συνεργάτη των Ναζί. Συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε την υπόθεση, ζητώντας να επιστραφεί το έργο στους κληρονόμους του εβραίου συλλέκτη Jacques Goudstikker.
THE LIFO TEAM
Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Πολιτισμός / Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Μωρά-κούκλες, λάσπη, περίπτερα-ερείπια, κήποι ακρόασης και σπίτια από κλωστή: η 61η Μπιενάλε Βενετίας άνοιξε με την έκθεση In Minor Keys της αείμνηστης Koyo Kouoh, μέσα σε κλίμα απώλειας, πολιτικής έντασης και θεσμικής αναταραχής. Δέκα εθνικές συμμετοχές δείχνουν μια διοργάνωση όπου η τέχνη γίνεται φροντίδα, κατάρρευση, μνήμη, ύφασμα, ήχος και σώμα.
THE LIFO TEAM
Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Πολιτισμός / Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε σχεδιάσει ακόμη και ποιοι θα μπορούσαν να μπουν πρώτοι στον οίκο του μετά τον θάνατό του. Τώρα η Giorgio Armani εξετάζει την πώληση αρχικού ποσοστού 15% σε LVMH, L'Oreal και EssilorLuxottica, ανοίγοντας το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μετά-Armani εποχής.
THE LIFO TEAM
Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Πολιτισμός / Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Το The Devil Wears Prada 2 παρέμεινε πρώτο στα αμερικανικά ταμεία, αφήνοντας πίσω το Mortal Kombat II. Η μόδα, η νοσταλγία και ένα γυναικείο κοινό που το Χόλιγουντ συχνά υποτιμά αποδείχθηκαν πιο δυνατά από ένα θορυβώδες franchise δράσης.
THE LIFO TEAM
 
 