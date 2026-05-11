Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της StudioCanal, με τη Μαϊμούνα Ντουκουρέ να υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Το πρότζεκτ, που θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα το φθινόπωρο και θα επιχειρήσει να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη τη ζωή μιας γυναίκας που δεν χωρά εύκολα σε ένα μόνο βιογραφικό σχήμα: σταρ της εποχής της τζαζ, θρύλος της σκηνής του Παρισιού, μέλος της Γαλλικής Αντίστασης και αργότερα ακτιβίστρια του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ.

Η Μπέικερ, γεννημένη ως Φρέντα Ζοζεφίν ΜακΝτόναλντ στο Σεντ Λούις το 1906, έγινε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Μεσοπολέμου μετά τη μετακόμισή της στο Παρίσι το 1925. Στα Folies Bergère η σκηνική της παρουσία μετατράπηκε σε μύθο, όμως η δημόσια ζωή της δεν εξαντλήθηκε ποτέ στη λάμψη, στο σώμα ή στη φήμη.

Το 1927 πρωταγωνίστησε στη βωβή ταινία Siren of the Tropics, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη μαύρη γυναίκα που πρωταγωνίστησε σε μεγάλη κινηματογραφική παραγωγή. Αργότερα, στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συνεργάστηκε με τη Γαλλική Αντίσταση, χρησιμοποιώντας τη διασημότητά της ως κάλυψη.

Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 έγινε ενεργή φωνή του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, αρνούμενη να εμφανίζεται σε χώρους με φυλετικό διαχωρισμό και συμμετέχοντας στην Πορεία στην Ουάσιγκτον στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

Η ταινία αναπτύσσεται με τη στήριξη των γιων της Μπέικερ, Ζαν-Κλοντ Μπουιγιόν Μπέικερ και Μπράιαν Μπουιγιόν Μπέικερ, καθώς και της «Rainbow Tribe», όπως αποκαλούσε η ίδια τα υιοθετημένα παιδιά της. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, πρόκειται για το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό biopic της Μπέικερ που γίνεται με πλήρη έγκριση της οικογένειάς της.

Η Ζοζεφίν Μπέικερ υπήρξε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του Παρισιού του Μεσοπολέμου, πριν η δημόσια ζωή της συνδεθεί με τη Γαλλική Αντίσταση και το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα. Φωτογραφία: Getty images

«Η Ζοζεφίν Μπέικερ ζει στις καρδιές μας ως μια οραματίστρια, πρωτοπόρα γυναίκα, της οποίας η ιστορία είναι τόσο ισχυρή όσο και επίκαιρη σήμερα», ανέφερε η FKA Twigs σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να ενσαρκώσει «τον αγώνα, την αγάπη, τις απώλειες, το ταλέντο και τον ηρωισμό της» στη μεγάλη οθόνη.

Η Μαϊμούνα Ντουκουρέ, γνωστή από το Cuties και το Hawa, δήλωσε ότι η Μπέικερ «ζει μέσα της εδώ και χρόνια» και πως στόχος της δεν είναι να αφηγηθεί μόνο τον θρύλο, αλλά και τις αντιφάσεις, τα τραύματα, το θάρρος και τον αδιάκοπο αγώνα της για αξιοπρέπεια.

Για την FKA Twigs, ο ρόλος μοιάζει σχεδόν οργανικός. Η Βρετανίδα καλλιτέχνις έχει χτίσει την πορεία της πάνω στη σχέση σώματος, φωνής, εικόνας και μεταμόρφωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει και την κινηματογραφική της παρουσία, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το Honey Boy, το The Crow, το The Carpenter’s Son και το Mother Mary της A24.

Με στοιχεία από Variety, The Hollywood Reporter