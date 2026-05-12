Ατύχημα στο Survivor: Τα πρώτα λόγια του πατέρα και της μητέρας του παίκτη - «Ακρωτηριάστηκε, θαύμα ότι έζησε»

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος παίκτης στο Survivor, έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο.

Ατύχημα στο Survivor: «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα στιγμή»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι οι ελληνικές αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, ο άμεσος επαναπατρισμός του δεν είναι προς το παρόν εφικτός λόγω της κατάστασής του, προσθέτοντας ότι «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει με κάθε Έλληνα πολίτη».

Παράλληλα, σε επίσημη τοποθέτησή του ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ριάλιτι επιβίωσης και εξέφρασε τη βαθιά του λύπη και τη στήριξή του προς τον παίκτη και την οικογένειά του.

Όπως επισημαίνεται, παρότι η παραγωγή του προγράμματος πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής, ο σταθμός παρακολουθεί στενά την πορεία της υγείας του συμμετέχοντα και δηλώνει πως θα συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στην ιατρική φροντίδα και στην πιθανή αποκατάστασή του, εφόσον χρειαστεί.

Μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος, αποφασίστηκε επίσης, η προσωρινή αναστολή της μετάδοσης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ατύχημα στο Survivor: Τα πρώτα λόγια του πατέρα και της μητέρας του παίκτη

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε από την εταιρεία παραγωγής, Acun Media αναφέρει ότι ο τραυματισμός του παίκτη την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο- χωρίς να έχει σημαδούρα μαζί του- και χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τα όσα ανέφερε ο ίδιος ο πατέρας του παίκτη στην εκπομπή Buongiorno, ο νεαρός παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης φέρεται να είχε κανονικά μαζί του τη σημαδούρα.

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή, έχει περάσει το πρώτο 24ωρο. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο. Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Μετά έχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα» ήταν τα λόγια του πατέρα του νεαρού παίκτη.

Από την πλευρά της, η μητέρα του παίκτη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ανέφερε: «Είχε πάει με τον συμπαίκτη του για ψαροντούφεκο. Πήγε ένα σκάφος, υπήρχε και σημαδούρα και τα πάντα, και τον χτύπησε. Το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας. Πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Επειδή είναι πολύ δυνατός, αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι».

Ατύχημα στο Survivor: «Ο Γιώργος Λιανός είναι σοκαρισμένος, είναι δίπλα στον παίκτη»

Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιανός συνομίλησαν τηλεφωνικά, λίγες ώρες μετά το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομίνικο, στο περιθώριο του Survivor.

Ο παρουσιαστής του ριάλιτι βρισκόταν σε σοκ, όπως ανέφερε ο συνάδελφός του. Όταν συζήτησαν, ο νεαρός τραυματίας βρισκόταν στα χέρια των γιατρών που προσπαθούσαν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι ο Γιώργος Λιανός είναι συγκλονισμένος από αυτό που έχει συμβεί, και εξήγησε πως για λίγες ημέρες θα απουσιάζει από τον «Sfera 102,2».

«Έχει συμβεί κάτι από χθες βράδυ στο Survivor. Mίλησα με τον Γιώργο Λιανό χθες βράδυ γιατί τον έψαξα και με πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι σε κατάσταση ο Γιώργος να βγει στην εκπομπή για 2-3 μέρες. Είναι σοκαρισμένος κι αυτός από όλο αυτό που έχει συμβεί. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος. Είναι δίπλα στον παίκτη. Ξέρουμε ο Γιώργος πόσο ευαίσθητος είναι, και ότι όλο του το μυαλό είναι εκεί, όσο γίνεται να πηγαίνει καλά αυτό το παιδί. Κάνω αυτή την ανακοίνωση γιατί για κάποιες μέρες θα λείψει και θα ξαναβγεί όποτε νιώσει καλά» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.