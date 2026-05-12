Από την ανδρόσφαιρα στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: η αρρενωπότητα μπαίνει στο μουσείο

Αν η ανδρόσφαιρα δεν ήταν μόνο ένα δίκτυο από διαδικτυακές κοινότητες, influencers, incels, συμβουλές looksmaxxing, γυμναστηριακές φαντασιώσεις και βίντεο αυτοβελτίωσης, αλλά ένας πραγματικός τόπος, πώς θα έμοιαζε; Θα ήταν γυμναστήριο, ρινγκ, forum, ντουλάπα, αποδυτήριο, TikTok feed, showroom συμπληρωμάτων διατροφής ή ένας χώρος όπου οι άνδρες θα μπορούσαν επιτέλους να δοκιμάσουν κάτι άλλο πέρα από την υποχρέωση να φαίνονται αδιάβροχοι;

Αυτή είναι, με διαφορετικούς τρόπους, η ερώτηση πίσω από δύο εκθέσεις που παρουσιάζονται αυτή την περίοδο στην Ολλανδία. Στο Stedelijk Museum του Άμστερνταμ, η έκθεση Beyond the Manosphere: Masculinities Today εξετάζει τη σύγχρονη αρρενωπότητα μέσα από έργα 35 καλλιτεχνών, από τη δεκαετία του 1960 μέχρι σήμερα. Στο Noordbrabants Museum στο Ντεν Μπος, η έκθεση Am I Masculine? Fashion, Art and Photography πλησιάζει το ίδιο θέμα μέσα από τη μόδα, τη φωτογραφία, την τέχνη, το σώμα και τη δημοφιλή κουλτούρα.

Η έκθεση Am I Masculine? στο Noordbrabants Museum εξετάζει την αρρενωπότητα ως σώμα, ρούχο, στάση, επιτέλεση και πολιτισμική κατασκευή. Photo credit: Het Noordbrabants Museum

Οι δύο εκθέσεις δεν εμφανίζονται σε ουδέτερο χρόνο. Η λέξη manosphere έχει περάσει πια από τα forums και τα podcasts στην κεντρική δημόσια συζήτηση. Περιγράφει ένα χαλαρό, αλλά πολύ επιδραστικό σύμπλεγμα διαδικτυακών χώρων όπου η αρρενωπότητα πωλείται σαν πρόγραμμα αναβάθμισης: γίνε πιο δυνατός, πιο πλούσιος, πιο σκληρός, πιο επιθυμητός, πιο αδιαπέραστος. Γύρω της κινούνται influencers, fitness gurus, pickup artists, incel κοινότητες, black-pill θεωρίες, βίντεο για looksmaxxing και μια ολόκληρη οικονομία που μετατρέπει την ανδρική ανασφάλεια σε προϊόν.

Το θέμα απέκτησε ξανά μεγάλη ορατότητα και μέσα από το ντοκιμαντέρ του Louis Theroux για τη manosphere στο Netflix, όπου εμφανίζονται πρόσωπα όπως ο HSTikkyTokky, ο Sneako και ο Myron Gaines. Αλλά το πραγματικό ερώτημα δεν είναι απλώς ποιοι μιλούν σήμερα στο όνομα της "ανδρικής κρίσης". Είναι τι μορφή παίρνει η αρρενωπότητα όταν μετατρέπεται σε περιεχόμενο, περφόρμανς, ντύσιμο, σώμα, αγορά, rage bait και προσωπικό brand.

Στο Stedelijk, η επιμελήτρια Melanie Buhler αναγνωρίζει ότι ένα μουσείο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την επιρροή ενός φαινομένου των social media με εκατομμύρια followers. Δεν περιμένει απαραίτητα, όπως λέει στους New York Times, να μπει στην έκθεση ένας influencer της ανδρόσφαιρας και να αλλάξει γνώμη. Αυτό που θέλει είναι να προσθέσει αποχρώσεις. Να δείξει πώς οι καλλιτέχνες σκέφτονται την αρρενωπότητα όχι μόνο ως δύναμη ή απειλή, αλλά και ως τρυφερότητα, ευαλωτότητα, ρόλο, επιθυμία, στάση, κληρονομιά και αμφιβολία.

Η έκθεση δεν αντιμετωπίζει την αρρενωπότητα ως κάτι που ανήκει αυτονόητα στους άνδρες. Τη βλέπει ως σύνολο από χειρονομίες, εικόνες, βλέμματα, φόβους και πολιτισμικές εντολές. Ο τίτλος υπόσχεται έξοδο "πέρα από τη ανδρόσφαιρα", αλλά τα έργα κινούνται σε πολύ ευρύτερο πεδίο: από τον Tetsumi Kudo, τη Sophie Calle, τον Paul McCarthy και τον Mike Kelley μέχρι νεότερους καλλιτέχνες που δουλεύουν πάνω στη φυλή, την τάξη, το queer σώμα, την επιθυμία και τη δημόσια εικόνα.

Ανάμεσα στα έργα που ξεχωρίζουν βρίσκεται το Horse Suite του Sands Murray-Wassink. Ο Αμερικανο-Ολλανδός καλλιτέχνης αφηγείται ότι στα τρία του χρόνια ο παππούς του, φροϋδικός ψυχαναλυτής, τον υπέβαλε σε θεραπεία μεταστροφής επειδή είχε δείξει ενδιαφέρον για παιχνίδια που θεωρούνταν "κοριτσίστικα". Στο πλαίσιο αυτής της θεραπείας, του έλεγαν ότι τα άλογα και οι μονόκεροι ήταν σύμβολα για μικρά κορίτσια. Δεκαετίες αργότερα, στα 40 του, άρχισε να ζωγραφίζει άλογα ως πράξη απελευθέρωσης. Για εκείνον, δεν είναι πια σημάδια ντροπής. Είναι εικόνες ελευθερίας και αγριάδας.

Sands Murray-Wassink / Violence and Vulgarity Ο Sands Murray-Wassink χρησιμοποιεί τα άλογα ως εικόνες ελευθερίας και απελευθέρωσης από τους κανόνες που του επιβλήθηκαν παιδί γύρω από το φύλο και την επιθυμία. Photo credit: Sands Murray-Wassink / Stedelijk Museum

Είναι μια μικρή, σχεδόν τρυφερή αντιστροφή μέσα στο θέμα. Η αρρενωπότητα δεν εμφανίζεται ως θεωρία, αλλά ως κάτι που γράφτηκε πάνω σε ένα παιδί πολύ πριν εκείνο αποκτήσει γλώσσα για να το αρνηθεί. Ένα άλογο πάνω σε ύφασμα γίνεται έτσι λιγότερο "σύμβολο" και περισσότερο μια καθυστερημένη διεκδίκηση του δικαιώματος να επιθυμείς λάθος πράγματα για τους σωστούς λόγους.

Αλλού, η Zhana Ivanova δουλεύει με την αρρενωπότητα ως χορογραφία εξουσίας. Στο live performance που παρουσιάζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης, έξι άνδρες performers αλληλεπιδρούν δημιουργώντας εντάσεις μέσα από την εγγύτητα, τη στάση του σώματος, τις κινήσεις αντιπαράθεσης και τις μικρές σιωπηλές επιβολές. Η ίδια λέει ότι την ενδιαφέρουν οι δομές εξουσίας και το τι συμβαίνει όταν βγάζεις τις γυναίκες από την εξίσωση: πολύ γρήγορα, η σκηνή γίνεται για το ποιος έχει δύναμη, ποιος την κρύβει, ποιος τη θέλει περισσότερο.

Εδώ το θέμα παύει να είναι απλώς "τοξική αρρενωπότητα". Γίνεται κάτι πιο ακριβές: η αρρενωπότητα ως χώρος διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε σώματα που έχουν μάθει να μετρούν αποστάσεις, βλέμματα, κινήσεις, σιωπές, εισβολές.

Melle / Tuin met Granaatappel Το αλλόκοτο, σωματικό σύμπαν του Melle ανοίγει την αρρενωπότητα προς το παράξενο, το ερωτικό και το γκροτέσκο. Photo credit: Stedelijk Museum Photo credit: Stedelijk Museum

Η πιο αυστηρή κριτική απέναντι στο Stedelijk ήρθε από την Art in America. Η Eugenie Brinkema υποστηρίζει ότι ο τίτλος Beyond the Manosphere λειτουργεί σαν εργαλείο προσοχής, μια λέξη φορτισμένη με την επικαιρότητα του internet, χωρίς η έκθεση να βουτά αρκετά στον πραγματικό ψηφιακό κόσμο των incels, του looksmaxxing, των pickup artists και της διαδικτυακής ανδρικής οργής. Η ένσταση είναι χρήσιμη, όχι επειδή ακυρώνει την έκθεση, αλλά επειδή δείχνει πόσο δύσκολο είναι το ίδιο το εγχείρημα. Πώς εκθέτεις κάτι που ζει κυρίως σε feeds, βίντεο, αλγόριθμους, σχόλια, προγράμματα προπόνησης, affiliate links και κλειστές κοινότητες, χωρίς να το κάνεις απλώς πιασάρικη θεματική ενότητα;

Το δεύτερο ολλανδικό παράδειγμα, το Am I Masculine? στο Noordbrabants Museum, φαίνεται να πιάνει την αρρενωπότητα από πιο χειροπιαστό σημείο. Η έκθεση, σε επιμέλεια Roberto Luis Martins, ξεκινά από το σώμα και περνά στη μόδα, την εικόνα, την ευαλωτότητα, το drag και τη ρευστότητα των ανδρικών κωδίκων.

Η πρώτη αίθουσα είναι σχεδόν κυριολεκτική: ένα kickboxing ring, αντίγραφα κλασικών ελληνικών και ρωμαϊκών γλυπτών του Απόλλωνα και του Ηρακλή, βίντεο με boxing και weight lifting, αποσπάσματα από influencers όπως ο Andrew Tate και ο fitness guru Brian Pruett. Είναι η αρρενωπότητα ως δύναμη, αγώνας, αρχαίο ιδεώδες, σώμα προς βελτίωση, σώμα προς σύγκριση, σώμα προς πώληση.

Akbar Ένα νεαρό σώμα με γάντι μποξ γίνεται εικόνα δύναμης αλλά και ευαλωτότητας στην έκθεση Am I Masculine? του Noordbrabants Museum. Photo credit: Coco Olakunle / Het Noordbrabants Museum

Από εκεί και πέρα, όμως, η έκθεση αρχίζει να χαλαρώνει τους κανόνες. Οι επισκέπτες περνούν από την εικόνα του ανταγωνιστικού σώματος σε μια σειρά από εναλλακτικές οπτικές εκδοχές της αρρενωπότητας. Ρούχα, εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες και αντικείμενα δείχνουν ότι αυτό που σήμερα διαβάζεται ως "ανδρικό" ή "μη ανδρικό" υπήρξε πάντα ιστορικά ρευστό.

Ο Luis Martins θυμίζει στους New York Times ότι μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα οι Ευρωπαίοι άνδρες φορούσαν στολίδια και στοιχεία που σήμερα θα χαρακτηρίζονταν θηλυκά: περούκες, δαντέλες, τακούνια, πούδρα, κραγιόν, φανταχτερά υφάσματα. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, η λεγόμενη Great Male Renunciation έφερε μια νέα ιδέα για τον άνδρα: λιγότερη διακόσμηση, πιο σκούρα ρούχα, πιο λειτουργική ένδυση, περισσότερη σοβαρότητα, λιγότερη επιφάνεια. Ο άνδρας εγκατέλειψε την αισθητική και κράτησε την εξουσία.

Αυτή η ιστορική παρένθεση είναι κρίσιμη. Δείχνει ότι η "φυσική" αρρενωπότητα δεν ήταν ποτέ τόσο φυσική. Κάποτε το τακούνι, η πούδρα και η δαντέλα δεν απειλούσαν την ανδρική εικόνα. Μετά έγιναν στοιχεία προς αποφυγή. Αυτό που σήμερα μοιάζει αυτονόητο είναι προϊόν μόδας, πολιτικής, τάξης, επανάστασης, φόβου και αισθητικής πειθαρχίας.

Η έκθεση χωρίζεται σε ενότητες που παρακολουθούν αυτή τη μετακίνηση. Το σώμα, το dress code, το δάκρυ, η διατάραξη, η απελευθέρωση. Στο The Tear, ο Luis Martins ξεκινά από κάτι προσωπικό: ως παιδί άκουγε συχνά ότι "τα αγόρια δεν κλαίνε". Για την έκθεση παρήγγειλε το Ocean Full of Tears, μια διπλή εγκατάσταση με ήχο του Otion και βίντεο του Luthfi Darwis, που φαντάζεται όλα τα δάκρυα που οι άνδρες σε όλο τον κόσμο δεν μπορούν να χύσουν.

Gucci cap / dress code αίθουσα Η έκθεση Am I Masculine? εξετάζει και τον ανδρικό dress code, από τα σύμβολα status μέχρι τα ρούχα που μετατρέπουν την αρρενωπότητα σε εικόνα και κοινωνικό σήμα. Photo credit: Het Noordbrabants Museum

Είναι εύκολο ένα τέτοιο έργο να γλιστρήσει στο συναισθηματικό κλισέ. Αλλά μέσα στο πλαίσιο της έκθεσης λειτουργεί ως αντίβαρο στο γυμναστηριακό, πολεμικό και υπερ-λειτουργικό σώμα της πρώτης αίθουσας. Αν η ανδόσφαιρα υπόσχεται ότι ο άνδρας θα σωθεί με μυς, χρήματα, αυτοέλεγχο και κυριαρχία, το Ocean Full of Tears θυμίζει κάτι πολύ πιο απλό: ότι ένα από τα πράγματα που αφαιρούνται πρώτα από τα αγόρια είναι η άδεια να καταρρεύσουν.

Στις επόμενες αίθουσες, η αρρενωπότητα γίνεται όλο και πιο υλική, όλο και πιο στυλιστική, όλο και λιγότερο δεμένη με ένα σώμα. Υπάρχουν drag εμφανίσεις, στολές του Khareem Wielingen, αναφορές στην ballroom κουλτούρα, packers, straps, jockstraps, Gucci caps, tote bags, tailored σιλουέτες, φωτογραφίες, ήχος, βίντεο. Η ερώτηση δεν είναι πια "τι σημαίνει να είσαι άνδρας;", αλλά "πώς κυκλοφορούν τα σημάδια της αρρενωπότητας και ποιος μπορεί να τα φορέσει;"

Στην τελευταία αίθουσα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των New York Times, οι φιγούρες ντύνονται με ανδρόγυνα σύνολα: φούστες και boxer shorts, τακούνια και φαρδιά πουκάμισα. Εμφανίζονται εικόνες όπως ένα πορτρέτο του Prince από τη Dana Lixenberg και μια φωτογραφία του Ολλανδού γυμναστή Yuri van Gelder καλυμμένου με glitter. Η αρρενωπότητα εδώ δεν εξαφανίζεται. Απλώς σταματά να λειτουργεί σαν αστυνομικός έλεγχος πάνω στο σώμα.

Από την κριτική της Art in America προκύπτει ότι το πιο δυνατό έργο ανάμεσα στις δύο εκθέσεις είναι ίσως το SweetMeat του Bart Hess, μια ταινία του 2025 που παρουσιάζεται στο Noordbrabants. Δύο άνδρες στέκονται αντικριστά σε στάση πάλης, πάνω σε μια λιτή γκρίζα πλατφόρμα. Τα σώματά τους είναι καλυμμένα με ημιδιαφανείς καραμέλες, μπλε και πορτοκαλί. Αρχίζουν να παλεύουν και να τρώνε τις καραμέλες ο ένας από το σώμα του άλλου.

Στο I Want to Go Higher της Amanda van Hesteren, η νεανική αρρενωπότητα εμφανίζεται μέσα από την επιθυμία, την πόζα και την πολυτέλεια της εικόνας. Photo credit: Amanda van Hesteren / Stedelijk Museum

Η εικόνα είναι απλή και ακριβής: ανταγωνισμός, επιθυμία, οικειότητα, σωματική ένταση, παιχνίδι, κατανάλωση, γλύκα, επιθετικότητα. Η ρυθμισμένη ανδρική βία της πάλης συναντά κάτι πολύ πιο ασταθές και ερωτικό. Η κυριαρχία γίνεται γεύση. Η δύναμη γίνεται καραμέλα. Το macho σώμα αρχίζει να λιώνει.

Αυτό είναι ίσως το σημείο όπου το θέμα ξεφεύγει από την καθαρή κοινωνιολογία και γίνεται πραγματικά εικόνα. Η αρρενωπότητα δεν εξηγείται, δεν καταγγέλλεται, δεν θεραπεύεται. Εκτίθεται ως κάτι περίεργο. Κάτι που τρώγεται, φοριέται, ποζάρει, ιδρώνει, ντρέπεται, επιτίθεται, λυγίζει, αλλάζει υλικό.

Και εκεί βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκθέσεις. Το Stedelijk φαίνεται να έχει τον πιο ισχυρό τίτλο, τη λέξη που τραβάει πάνω της όλη την ανησυχία της εποχής. Το Noordbrabants έχει ίσως τον πιο αμήχανο τίτλο, Am I Masculine?, αλλά πιάνει το θέμα από εκεί όπου γίνεται πιο ενδιαφέρον: από τα αντικείμενα, τα ρούχα, τα κλάματα, τα τακούνια, το ρινγκ, το TikTok, το σώμα που δεν χωρά πια σε μία εντολή.

Οι δύο εκθέσεις δεν υπόσχονται ότι μπορούν να "νικήσουν" την ανδρόσφαιρα. Ούτε θα μπορούσαν. Κανένα μουσείο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ταχύτητα, την οικονομία και την αλγοριθμική ένταση ενός online οικοσυστήματος που πουλάει σε νεαρούς άνδρες τη φαντασίωση ότι υπάρχει ένα χαμένο κέντρο ισχύος στο οποίο μπορούν να επιστρέψουν.

Αυτό που μπορούν να κάνουν, όταν λειτουργούν, είναι κάτι πιο περιορισμένο αλλά όχι ασήμαντο: να δείξουν ότι η αρρενωπότητα δεν είναι μονοκόμματη. Ότι έχει ιστορία. Ότι έχει υφάσματα. Ότι έχει φωνές. Ότι έχει τραύματα. Ότι έχει γελοίες πλευρές. Ότι μπορεί να είναι διακόσμηση, αθλητισμός, drag, θρησκευτική εικόνα, power dressing, δάκρυ, φαντασίωση, ντροπή, πόζα, καρικατούρα, επιθυμία.

Ίσως η πιο χρήσιμη απάντηση στη σημερινή υπεραρρενωπότητα να μην είναι να της αντιπαραθέσεις απλώς μια "καλή" αρρενωπότητα. Ίσως είναι να δείξεις ότι η ίδια η αρρενωπότητα ήταν πάντα πιο ασταθής, πιο διακοσμημένη, πιο ευάλωτη και πιο παράξενη απ' όσο θέλει να παραδεχτεί.

Η ανδρόσφαιρα πουλάει βεβαιότητα. Τα μουσεία, στην καλύτερη περίπτωση, μπορούν να κάνουν κάτι πολύ πιο ενοχλητικό: να δείξουν τις ραφές.

με στοιχεία από Artnews, NYT