Ηλιούπολη: Τι φέρεται να έγραφε το σημείωμα του ενός από τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις 16χρονες που έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, η μία από τις δύο ανήλικες φέρεται να άφησε ιδιόχειρο σημείωμα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο σημείωμα αναφερόταν ότι «πιεζόταν και δεν άντεχε μία αποτυχία στις Πανελλαδικές εξετάσεις».

Η έρευνα της αστυνομίας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία γύρω από την τραγωδία στην Ηλιούπολη.

Νωρίτερα, ρεπορτάζ του Mega ανέφερε επίσης ότι στο σημείωμα γινόταν αναφορά στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το σημείωμα φέρεται να γράφτηκε από το κορίτσι που εξακολουθεί να δίνει μάχη για τη ζωή του και όχι από τη 16χρονη που έχασε τη ζωή της.

Απευθυνόμενη στους γονείς της, η ανήλικη φέρεται να εξηγούσε ότι δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση και πως μία αποτυχία στις Πανελλήνιες εξετάσεις θα μπορούσε να κάνει τη ζωή της ακόμη πιο δύσκολη.

Ηλιούπολη: «Ήταν μόνη»

Μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΙ, συμμαθήτριες και παιδιά της ηλικίας των κοριτσιών περιέγραψαν, πώς φαινόταν να είναι το τελευταίο διάστημα το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα.

«Τον τελευταίο καιρό ήταν λίγο μόνη της, δεν φαινόταν και πολύ στα καλά της. Δεν ξέρω αν φταίνε οι Πανελλήνιες και όλα αυτά, Για την άλλη κοπέλα δεν ξέρουμε κάτι. Πάντως η μία κοπέλα ήταν πολύ καλή και έξω μας χαιρετούσε πάντα, ευγενική. Γενικά σαν κοπέλα φαινόταν κάπως μόνη της πάντα, ότι δεν είχε κάποια κολλητή ή γενικά κάποια βοήθεια. Μπορεί η μία να επηρέασε την άλλη να είχαν κάποια προβλήματα και οι δύο μαζί, μπορεί ο θάνατος του πατέρα της μίας να επηρέασε επίσης», είπαν παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών.

Ηλιούπολη: Η πτώση των παιδιών και το ιατρικό ανακοινωθέν

Περίπου στις 12.00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, τα δύο κορίτσια έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας. Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης πράξης της.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν για τα δύο ανήλικα κορίτσια που έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη διάβασε ο διοικητής του «Ασκληπιείου».

Όπως ανέφερε o Αιμίλιος Βουγιουκλάκης το κορίτσι που νοσηλεύεται, βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Πιο αναλυτικά, είπε: «Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της.

Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο, στο ΚΑΤ. Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

