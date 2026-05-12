Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα - Νεκρή η μία

Την κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας προκάλεσε ένα συμβάν στην Ηλιούπολη, όταν δύο ανήλικα κορίτσια, κατά πληροφορίες 17 ετών, έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τον ΣΚΑΪ, το συμβάν με τα ανήλικα κορίτσια στην Ηλιούπολη, κατεγράφη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μία νεκρή.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού, την ώρα που η δεύτερη 17χρονη διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας.