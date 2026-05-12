Η Ντέμι Μουρ φέρνει στο προσκήνιο τη σύγκρουση AI και Χόλιγουντ στις Κάννες

Φωτ. αρχείου: EPA
Η Ντέμι Μουρ τοποθετήθηκε δημόσια για την τεχνητή νοημοσύνη και τον αντίκτυπό της στο Χόλιγουντ, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της κριτικής επιτροπής του Cannes Film Festival.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι «η AI είναι ήδη εδώ» και ότι η κινηματογραφική βιομηχανία πρέπει να βρει τρόπους να συνεργαστεί μαζί της αντί να προσπαθεί να τη σταματήσει.

Απαντώντας σε ερώτηση του Variety για το πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τον κινηματογράφο και αν χρειάζεται αυστηρότερη ρύθμιση, η Μουρ είπε: «Είναι μεγάλη ερώτηση. Νομίζω πως η πραγματικότητα είναι ότι η αντίσταση γεννά περισσότερη αντίσταση. Η AI είναι εδώ. Και το να την πολεμάς σημαίνει να δίνεις μια μάχη που θα χάσουμε. Το να βρούμε τρόπους να δουλέψουμε μαζί της είναι πιο χρήσιμος δρόμος».

Ντέμι Μουρ: «Δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των δημιουργών απέναντι στην AI»

Η ίδια παραδέχθηκε ότι πιθανότατα δεν γίνονται αρκετά για την προστασία των δημιουργών απέναντι στην τεχνολογία.

«Στην ερώτηση αν κάνουμε αρκετά για να προστατευτούμε, δεν ξέρω την απάντηση. Η πρώτη μου σκέψη όμως είναι μάλλον όχι», ανέφερε.

Η Ντέμι Μουρ, που είχε βρεθεί τελευταία φορά στις Κάννες με την ταινία τρόμου «The Substance», τόνισε ότι η AI μπορεί να έχει «όμορφες χρήσεις», όμως δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει την ανθρώπινη εμπειρία και την ψυχή της τέχνης.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει κάτι να φοβόμαστε πραγματικά, γιατί αυτό που δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει είναι η πηγή της αληθινής τέχνης. Και αυτή δεν είναι κάτι υλικό, αλλά προέρχεται από την ψυχή», είπε.

«Προέρχεται από το πνεύμα κάθε ανθρώπου που δημιουργεί καθημερινά. Και αυτό δεν μπορεί ποτέ να αναπαραχθεί μέσα από κάτι τεχνικό». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, η Μουρ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η ελεύθερη πολιτική έκφραση μπορεί να βλάψει τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

«Ελπίζω πως όχι», απάντησε. «Η τέχνη αφορά την έκφραση. Αν αρχίσουμε να αυτολογοκρινόμαστε, τότε κλείνουμε την ίδια την πηγή της δημιουργικότητάς μας, εκεί όπου βρίσκουμε αλήθειες και απαντήσεις».

Με πληροφορίες από Variety

Το παιδί-μετανάστης του Banksy επιστρέφει στη Βενετία — αυτή τη φορά πάνω στο νερό

Το Migrant Child, το έργο του Banksy με ένα παιδί που κρατά φωτοβολίδα φορώντας σωσίβιο, αποκαταστάθηκε έπειτα από χρόνια φθοράς στην πρόσοψη του Palazzo San Pantalon. Η τοιχογραφία επιστρέφει τώρα στο κοινό πάνω σε πλωτή πλατφόρμα στα κανάλια της Βενετίας, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το αν η street art πρέπει να διασώζεται ή να αφήνεται να χαθεί.
Από τον Andrew Tate στα δάκρυα που οι άνδρες δεν χύνουν: δύο μουσεία ξαναβλέπουν την αρρενωπότητα

Δύο εκθέσεις στην Ολλανδία κοιτούν την αρρενωπότητα σήμερα, τη στιγμή που η ανδρόσφαιρα πουλά δύναμη, σώμα και κυριαρχία ως lifestyle. Από τον Andrew Tate, το kickboxing και τα σώματα του TikTok μέχρι τη μόδα, το drag, τα τακούνια, τα packers και την ευαλωτότητα, τα μουσεία ρωτούν αν υπάρχει χώρος για πιο τρυφερές εκδοχές του να είσαι άνδρας.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν χρειάστηκε 20 χρόνια για να φτάσει στην Οδύσσεια

Λίγο πριν βγει στις αίθουσες το The Odyssey, ο Κρίστοφερ Νόλαν μιλά στο Time για την ομηρική ταινία που κουβαλούσε μέσα του εδώ και δύο δεκαετίες. Από έναν Δούρειο Ίππο που βυθίζεται στη θάλασσα μέχρι γυρίσματα εξ ολοκλήρου σε IMAX, αληθινά καράβια και ελάχιστα ψηφιακά εφέ, η δική του Οδύσσεια θέλει να ξανακάνει το αρχαίο έπος μεγάλο σινεμά.
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ κατηγορεί τα Όσκαρ για τη σιωπή τους σε Γάζα και Τραμπ

Λίγο πριν επιστρέψει στις Κάννες με το Bitter Christmas, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ μιλά για τα αποστειρωμένα Όσκαρ, τη σιωπή του Χόλιγουντ, την άρνησή του να πάρει σαουδαραβικά χρήματα και την πολυτέλεια, στα 76 του, να λέει ακόμη τα πράγματα με το όνομά τους..
Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε
Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
