Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.

φωτογραφία: Getty images
Ο Μπονγκ Τζουν-Χο κατεβαίνει στον βυθό. Και παίρνει μαζί του τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άγιο Εντεμπίρι, τον Ντέιβ Μπαουτίστα, τον Φιν Γούλφχαρντ, τη Ρέιτσελ Χάουζ και, για να γίνει το πράγμα αμέσως πιο παράξενο, τον Βέρνερ Χέρτσογκ.

Το Ally, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία animation του Νοτιοκορεάτη δημιουργού των Παράσιτων, ανακοίνωσε το καστ των φωνών του στην έναρξη του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση δίνει νέο βάρος σε ένα πρότζεκτ που ακουγόταν ήδη σαν ιδανικό υλικό για τον Μπονγκ: ένα μικρό πλάσμα της βαθιάς θάλασσας, ένας κόσμος κάτω από τον Νότιο Ειρηνικό και ένα μυστηριώδες αεροσκάφος που βυθίζεται ξαφνικά στο περιβάλλον του.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, στο καστ συμμετέχουν ο Μπράντλεϊ Κούπερ, η Άγιο Εντεμπίρι, ο Ντέιβ Μπαουτίστα, ο Φιν Γούλφχαρντ, η Ρέιτσελ Χάουζ και ο Βέρνερ Χέρτσογκ, ενώ η πρωτοεμφανιζόμενη Άλεξ Τζέιν Γκο φαίνεται πως βρίσκεται στο κέντρο της ταινίας, πιθανότατα ως η φωνή της Ally.

Η ιστορία ακολουθεί ένα περίεργο μικρό piglet squid, ένα κεφαλόποδο των μεγάλων βυθών, που ζει σε αχαρτογράφητα νερά και ξεκινά ένα ταξίδι προς την επιφάνεια όταν ένα μυστηριώδες αεροπλάνο πέφτει στον κόσμο του. Στα χαρτιά ακούγεται σαν οικογενειακή περιπέτεια. Στα χέρια του Μπονγκ Τζουν-Χο, όμως, ακόμη και μια χαριτωμένη ιστορία για ένα θαλάσσιο πλάσμα μπορεί να κρύβει κοινωνικό άγχος, οικολογικό τρόμο, ταξική αλληγορία και αρκετή μαύρη κωμωδία.

Το Ally αναπτύσσεται από το 2019 και σηματοδοτεί την πρώτη είσοδο του Μπονγκ στο 3D animation. Η Neon θα κυκλοφορήσει την ταινία στη Βόρεια Αμερική το 2027, σε μια νέα συνεργασία με τον σκηνοθέτη μετά τα Παράσιτα, που είχαν γράψει ιστορία ως η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το animation έχει αναλάβει η DNEG, το στούντιο οπτικών εφέ πίσω από ταινίες όπως το Inception και το Dune. Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχουν καλλιτέχνες από 12 χώρες, ανάμεσά τους ο Jae Hyung Kim, που έχει δουλέψει στα Toy Story 4 και Inside Out, ο David Lipman από το Shrek και ο Marcin Jakubowski, σχεδιαστής παραγωγής του Klaus.

Το σενάριο συνυπογράφει ο Μπονγκ με τον Τζέισον Γιου, σκηνοθέτη της κορεατικής ταινίας τρόμου Sleep, ενώ στην παραγωγή βρίσκεται ο Σο Γου-σικ, παλιός συνεργάτης του Μπονγκ στα Mother και Okja. Η ταινία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο μισό του 2027, με διεθνή κινηματογραφική κυκλοφορία αργότερα την ίδια χρονιά.

Πίσω από το αλλόκοτο παραμύθι του βυθού υπάρχει και σοβαρό κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με κορεατικές  φήμες που μεταφέρει το Hollywood Reporter, ο προϋπολογισμός του Ally μπορεί να φτάσει τα 60 εκατομμύρια δολάρια. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την ακριβότερη μεγάλου μήκους παραγωγή στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επιστρέφει στη φωνητική ερμηνεία μετά τον Rocket Raccoon των Guardians of the Galaxy, η Άγιο Εντεμπίρι συνεχίζει την ανοδική της διαδρομή μετά το The Bear, ενώ ο Μπαουτίστα και ο Γούλφχαρντ φέρνουν τη δική τους αναγνωρισιμότητα από μεγάλα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σύμπαντα. Η παρουσία του Χέρτσογκ, βέβαια, μοιάζει ήδη σαν μικρό δώρο για τους σινεφίλ: η βαριά βαυαρική φωνή του μέσα σε μια υποθαλάσσια ταινία του Μπονγκ Τζουν-Χο είναι σχεδόν είδηση από μόνη της.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι το Ally δεν μοιάζει με απλή «στροφή στο animation». Μετά το Okja, τα Παράσιτα και το Mickey 17, ο Μπονγκ επιστρέφει σε ένα πεδίο όπου τα πλάσματα, οι άνθρωποι, η τεχνολογία και η βία της επιβίωσης μπορούν να γίνουν ξανά μια παράξενη, λαϊκή, σκοτεινή και τρυφερή περιπέτεια.

Και αυτή τη φορά, όλα ξεκινούν από ένα μικρό πλάσμα στον πάτο του ωκεανού.

με στοιχεία απο Variety και Hollywood Reporter

