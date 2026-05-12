Βρετανία: Εντοπίστηκαν σαξονικά νομίσματα που χρονολογούνται στην εποχή των επιδρομών των Βίκινγκς

Μια ομάδα ανθρώπων που αναζητούσαν μέταλλα ανακάλυψε ένα θησαυρό που περιλαμβάνει 14 ασημένια νομίσματα των Σαξόνων, στη Βρετανία.

Τα νομίσματα, που φέρουν ελάχιστα σημάδια χρήσης, κόπηκαν για λογαριασμό του Έθελρεντ Β'.

«Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Έθελρεντ, οι Βίκινγκς πληρώνονταν με νομίσματα, τα λεγόμενα «Danegold», με την προϋπόθεση ότι θα αποχωρούσαν», δήλωσε η Λόρι Ρότζερσον, υπεύθυνη επικοινωνίας για τα ευρήματα του Έσσεξ.

Η ανακάλυψη έγινε κοντά στο Μάλντον τον Ιανουάριο του 2025 και έχει χαρακτηριστεί ως θησαυρός. Το Μουσείο του Μπρέιντρι ελπίζει να τον αποκτήσει.

Τα νομίσματα κατά την περίοδο του Έθελρεντ

Ο Έθελρεντ είχε αναλάβει τον θρόνο σε ηλικία περίπου 12 ετών το 978 μ.Χ., μετά τη βίαιη δολοφονία του ετεροθαλούς αδελφού του Έντουαρντ, πιθανώς με την υποκίνηση της μητέρας του.

Η κακή εντύπωση που προκάλεσε η δολοφονία του Έντουαρντ ενδέχεται να υπονόμευσε την εξουσία του ενόψει των αυξανόμενων επιδρομών των Δανών, οι οποίες οδήγησαν στη μάχη του Μάλντον το 991 μ.Χ., μια συντριπτική ήττα για τους Άγγλους.

Ο Έθελρεντ προσπάθησε τελικά να εξαγοράσει τους Βίκινγκς, αλλά μακροπρόθεσμα η πολιτική του Danegold δεν αποδείχθηκε αποτελεσματική.

Τα νομίσματα του Μάλντον κόπηκαν μεταξύ του 997 και του 1003 μ.Χ. και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν κυκλοφόρησαν για πολύ πριν θαφτούν για λόγους ασφαλείας – ή χαθούν από κάποιον ταξιδιώτη.

«Δεκατέσσερα ασημένια νομίσματα μπορεί να μην ακούγονται πολλά σήμερα, αλλά εκείνη την εποχή αντιπροσώπευαν ένα σημαντικό ποσό - περίπου τον μισθό δύο εβδομάδων ή έως και 1.000 λίρες σε σημερινά χρήματα», είπε η Ρότζερσον.

Αν και δεν υπάρχουν καταγραφές για επιδρομές των Βίκινγκς το 1003, ο τόπος της ανακάλυψης βρίσκεται κοντά στον ποταμό Τσέλμερ, στον οποίο η πρόσβαση γινόταν μέσω της εκβολής του Μπλάκγουοτερ στο Μάλντον και ο οποίος με τη σειρά του επέτρεπε την πρόσβαση σε περιοχές όπως το Χάτφιλντ Πέβερελ, όπου ήταν γνωστό ότι είχαν εγκατασταθεί Δανοί, πρόσθεσε.

Η ανεύρεση καλύμματος λαβής σπαθιού

Η ταραχώδης βασιλεία του Έθελρεντ έφτασε στο χαμηλότερο σημείο της όταν εκδιώχθηκε προσωρινά από τον θρόνο από τον βασιλιά της Δανίας, Σουέιν Φόρκμπιρντ, το 1014, αν και κατάφερε να επιστρέψει στο Λονδίνο μέχρι το 1016, όπου και πέθανε.

Τον 12ο αιώνα απέκτησε το παρατσούκλι «unready» (απροετοίμαστος).

Το Μουσείο του Μπρέιντρι ελπίζει επίσης να αποκτήσει ένα άλλο, παλαιότερο σαξονικό εύρημα, το οποίο ανακηρύχθηκε θησαυρός κατά την ίδια έρευνα.

Πρόκειται για ένα επιχρυσωμένο ασημένιο κάλυμμα λαβής σπαθιού πολεμιστή του 6ου αιώνα, το οποίο ανακαλύφθηκε από έναν χρήστη ανιχνευτή μετάλλων κοντά στο Χάτφιλντ Πέβερελ.

Η Ρότζερσον δήλωσε: «Παρέχει σπάνια στοιχεία για τις ελίτ ομάδες του Έσσεξ, οι οποίες κατά τα άλλα δεν εκπροσωπούνται επαρκώς στα αρχαιολογικά ευρήματα. Ακόμη και το ξίφος από την ταφή του Πρίτλγουελ Πρινς δεν έχει σωζόμενη λαβή».

Υποψιάζεται ότι προέρχεται από μια χαμένη ταφή ή ίσως ακόμη και από ένα νεκροταφείο.

«Πολλά από τα ευρήματα που προκύπτουν μέσω του Νόμου περί Θησαυρών είναι από την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο αυτή τη στιγμή», είπε η Ρότζερσον.

«Αυτό που είναι συναρπαστικό είναι ότι αυτού του είδους τα αντικείμενα αλλάζουν σιωπηλά τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε το πρώιμο αγγλοσαξονικό Έσσεξ».

Με πληροφορίες από BBC