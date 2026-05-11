Metallica: Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα;

«Έσπασε το ρεκόρ», γράφουν οι Metallica στην ανάρτηση με την οποία ευχαρίστησαν το κοινό του ΟΑΚΑ

The LiFO team
Φωτ.: Instagram / @metallica / @brettmurrayphotography
Οι Metallica επέστρεψαν στην Αθήνα έπειτα από 16 χρόνια και χάρισαν στο κοινό του ΟΑΚΑ μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες -ίσως και τη μεγαλύτερη- που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.

Με μια φωτογραφία από το κατάμεστο ΟΑΚΑ, οι Metallica ευχαρίστησαν το κοινό που γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο και που «έσπασε το ρεκόρ», όπως αναφέρεται στη δημοσίευσή τους.

«Ουάου!! Ευχαριστούμε θερμά την Metallica Family στην Ελλάδα που έσπασε το ρεκόρ προσέλευσης το Σάββατο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Πάνω από 90.000 από εσάς γεμίσατε τον χώρο, και πιστέψτε μας... το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσουμε αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας #M72», γράφει η ανάρτηση του θρυλικού συγκροτήματος, σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου.

Metallica: Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα;

Με την ίδια φωτογραφία, η διοργανώτρια εταιρεία στην Ελλάδα, High Priority, έκανε το δικό της απολογισμό για τη «μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα», όπως έγραψε στην ανάρτησή της.

«Το Σάββατο 9 Μαΐου θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη μας», ξεκινά στην ανάρτησή της η High Priority και πρόσθεσε:

«Οι Metallica χάρισαν στους περισσότερους από 90.000 θεατές που βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο μια ανεπανάληπτη εμπειρία, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Με τη μεγαλειώδη 360° σκηνή του M72 World Tour να δεσπόζει στο κέντρο του ΟΑΚΑ, fans από όλη την Ελλάδα αλλά και από 91 χώρες του εξωτερικού, έζησαν από κοντά ένα τεράστιο συναυλιακό γεγονός που περίμεναν 16 ολόκληρα χρόνια».

Στη συνέχεια, η εταιρεία έκανε μία σύνοψη με τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς: «Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν και η ιδιαίτερη αναφορά των Metallica στο ελληνικό κοινό, με τις εκτελέσεις του “Ζορμπά” και του «Δεν Χωράς Πουθενά», να ξεσηκώνουν ολόκληρο το στάδιο».

«Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Metallica, τους Gojira, τους Knocked Loose, καθώς και όλους τους ανθρώπους της παραγωγής του M72 World Tour για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία σε μια διοργάνωση τέτοιου μεγέθους, έγραψε τέλος στο post που δημοσίευσε στα social media, και τέλος ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για τη συναυλία.

