Ο Άλεκ Γκίνες είχε ζητήσει από τον Ίαν ΜακΚέλεν να σωπάσει για το Stonewall, αλλά εκείνος διάλεξε την ορατότητα

Πριν γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες queer φωνές του βρετανικού θεάτρου και σινεμά, ο Ίαν ΜακΚέλεν άκουσε έναν θρύλο της παλιάς γενιάς να του λέει ότι η στήριξή του στη Stonewall ήταν «απρεπής». Ευτυχώς δεν τον άκουσε, είπε

The LiFO team
φωτογραφία: John Nacion
Ο Ίαν ΜακΚέλεν θυμήθηκε μια συμβουλή που, αν την είχε ακολουθήσει, θα μπορούσε να είχε αλλάξει όχι μόνο τη δική του δημόσια διαδρομή, αλλά και ένα κομμάτι της ιστορίας των gay rights στη Βρετανία.

Σε νέα συνέντευξή του στον Guardian, ο 86χρονος ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Άλεκ Γκίνες, ένας από τους σπουδαιότερους Βρετανούς ηθοποιούς του 20ού αιώνα και για το ευρύ κοινό ο Όμπι-Ουάν Κενόμπι του Star Wars, τον είχε κάποτε καλέσει για φαγητό για να του ζητήσει κάτι πολύ συγκεκριμένο: να σταματήσει τη δημόσια στήριξή του στη Stonewall.

Η συνάντηση, όπως τη θυμάται ο ΜακΚέλεν, έγινε περίπου την περίοδο που ο ίδιος είχε εμπλακεί στην ίδρυση της Stonewall UK, της οργάνωσης που δημιουργήθηκε το 1989 για να διεκδικήσει ίση μεταχείριση για τους γκέι και τις λεσβίες στη Βρετανία. Ο ΜακΚέλεν είχε κάνει δημόσια coming out έναν χρόνο νωρίτερα, το 1988, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο BBC.

Ο Γκίνες, σύμφωνα με τον ΜακΚέλεν, τον πήγε για ιταλικό φαγητό στο Πίμλικο του Λονδίνου. Στην αρχή μίλησαν για διάφορα, μέχρι να φτάσει στον πραγματικό λόγο της πρόσκλησης. Είχε μάθει για τη δουλειά του ΜακΚέλεν στη Stonewall και θεωρούσε κάπως «απρεπές» για έναν ηθοποιό να ανακατεύεται σε δημόσιες ή πολιτικές υποθέσεις. Τον συμβούλευσε, σχεδόν τον ικέτευσε, όπως λέει ο ΜακΚέλεν, να αποσυρθεί.

«Συμβουλή μιας παλαιότερης γενιάς, την οποία δεν ακολούθησα, ευτυχώς», είπε ο ΜακΚέλεν.

Η φράση είναι μικρή, αλλά ανοίγει μια ολόκληρη εποχή. Γιατί ο ΜακΚέλεν δεν μιλά μόνο για έναν διάσημο ηθοποιό που του έδωσε κακή συμβουλή. Μιλά για μια Βρετανία όπου η ομοφυλοφιλία είχε μόλις βγει από τη σκιά της ποινικοποίησης, όπου το Section 28 απαγόρευε στις τοπικές αρχές και στα σχολεία να «προωθούν» την ομοφυλοφιλία, και όπου η δημόσια queer ορατότητα θεωρούνταν ακόμη ρίσκο, ντροπή ή επαγγελματικό λάθος.

Η Stonewall ιδρύθηκε ακριβώς μέσα σε αυτό το κλίμα, από 14 ακτιβιστές, ανάμεσά τους και ο ΜακΚέλεν, για να πιέσει την κυβέρνηση και τη δημόσια σφαίρα υπέρ της νομικής ισότητας. Το Section 28 καταργήθηκε στη Σκωτία το 2001 και στην Αγγλία και την Ουαλία το 2003.

Ο ΜακΚέλεν είχε γνωρίσει τον Γκίνες ήδη από το 1979, όταν ο δεύτερος είχε πάει να τον δει στο Bent, το έργο του Μάρτιν Σέρμαν για τη δίωξη των ομοφυλόφιλων στα ναζιστικά στρατόπεδα. Ο Γκίνες είχε περάσει τότε από το καμαρίνι του, είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την παράσταση και τον είχε καλέσει σε δείπνο. Ο ΜακΚέλεν αρνήθηκε τότε, κάτι που σήμερα περιγράφει ως ανοησία. Μια δεκαετία αργότερα, η δεύτερη συνάντηση θα είχε πολύ διαφορετικό βάρος.

Η ανάμνηση επανήλθε, λέει ο ΜακΚέλεν, όταν είδε την παράσταση Two Halves of Guinness, έναν μονόλογο με τον Ζεμπ Σόουνς για τη ζωή του Άλεκ Γκίνες. Σύμφωνα με τον ΜακΚέλεν, η παράσταση αφήνει υπαινιγμούς για την κρυμμένη αμφιφυλοφιλία του Γκίνες, κάτι που, όπως πιστεύει, μάλλον θα τον ενοχλούσε.

Μετά τον θάνατο του Γκίνες το 2000, βιογραφίες και δημοσιεύματα αναφέρθηκαν στη σεξουαλικότητα που είχε κρατήσει μακριά από τη δημόσια εικόνα του. Ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα Μερούλα Σίλβια Σάλαμαν από το 1938 μέχρι τον θάνατό του, όμως βιογράφοι έχουν γράψει ότι η αμφιφυλοφιλία του ήταν γνωστή σε στενούς φίλους και ανθρώπους του κύκλου του.

Αυτό κάνει την ιστορία πιο σύνθετη. Ο Γκίνες δεν εμφανίζεται απλώς ως ένας συντηρητικός μεγαλύτερος ηθοποιός που δεν καταλάβαινε την εποχή. Εμφανίζεται και ως ένας άνθρωπος που είχε μάθει να επιβιώνει μέσα στη σιωπή και ίσως πίστευε ότι η σιωπή ήταν ο μόνος ασφαλής τρόπος.

Ο ΜακΚέλεν, όμως, διάλεξε το αντίθετο. Από το coming out του 1988 και μετά, έγινε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δημόσιες φωνές υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων στη Βρετανία. Έχει πει πολλές φορές ότι η ζωή του άλλαξε προς το καλύτερο όταν σταμάτησε να κρύβεται. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε πει ότι δεν έχει γνωρίσει κανέναν που να έκανε coming out και να το μετάνιωσε.

Γι’ αυτό και η ιστορία με τον Γκίνες δεν λειτουργεί μόνο σαν κινηματογραφικό ανέκδοτο ανάμεσα σε δύο μεγάλους Βρετανούς ηθοποιούς. Λειτουργεί σαν μικρή σκηνή από την αλλαγή μιας εποχής. Από τον ηθοποιό που θεωρούσε την πολιτική έκθεση αταίριαστη προς το επάγγελμά του, στον ηθοποιό που κατάλαβε ότι για κάποιους ανθρώπους η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Είναι κόστος.

Ο ΜακΚέλεν συνεχίζει και σήμερα να μιλά ανοιχτά για τους ηθοποιούς που φοβούνται να βγουν δημόσια από την ντουλάπα. Έχει πει ότι λυπάται τους διάσημους ανθρώπους που αισθάνονται πως δεν μπορούν να το κάνουν και τους έχει παροτρύνει να μην ακούν μόνο ατζέντηδες και μάνατζερ, αλλά την καρδιά τους και τους gay φίλους τους.

Η ειρωνεία είναι ότι η ιστορία ξεκινά από μια συμβουλή που πιθανότατα δόθηκε ως προστασία. Ο Άλεκ Γκίνες, άνθρωπος μιας άλλης γενιάς, ίσως πίστευε ότι προστάτευε έναν νεότερο ηθοποιό από τη δημόσια έκθεση. Ο Ίαν ΜακΚέλεν, όμως, κατάλαβε ότι αυτή ακριβώς η έκθεση μπορούσε να γίνει ελευθερία.

Και κάπως έτσι, η χειρότερη συμβουλή που του έδωσαν έγινε ένα από τα πράγματα που ευτυχώς δεν άκουσε ποτέ.

με στοιχεία από Them

Ο Μπάρι Κίογκαν αφήνει πίσω το Peaky Blinders και θέλει να χαρεί τη στιγμή

Με το Butterfly Jam του Καντεμίρ Μπαλάγκοφ να ανοίγει το Directors’ Fortnight, ο Μπάρι Κίογκαν επιστρέφει στις Κάννες και μιλά για τη νέα του φάση: την αποχώρηση από το Peaky Blinders, τη διαδικτυακή τοξικότητα και την ανάγκη να αφήσει επιτέλους τη δουλειά του να μιλήσει για εκείνον.
Ο Μπονγκ Τζουν Χο στέλνει τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Άϊο Εντεμπίρι και τον Βέρνερ Χέρτσογκ στον βυθό

Το Ally, η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων του δημιουργού των Παράσιτων, βρήκε τις φωνές του. Μπράντλεϊ Κούπερ, Άγιο Εντεμπίρι, Ντέιβ Μπαουτίστα, Φιν Γούλφχαρντ, Ρέιτσελ Χάουζ και Βέρνερ Χέρτσογκ μπαίνουν στον υποθαλάσσιο κόσμο μιας μικρής σουπιάς που θέλει να φτάσει στην επιφάνεια.
Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.
Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Το Portrait of a Young Girl του Ολλανδού ζωγράφου Toon Kelder, μέρος της λεηλατημένης συλλογής Goudstikker, εντοπίστηκε στο σπίτι απογόνων του Hendrik Seyffardt, υψηλόβαθμου Ολλανδού συνεργάτη των Ναζί. Συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε την υπόθεση, ζητώντας να επιστραφεί το έργο στους κληρονόμους του εβραίου συλλέκτη Jacques Goudstikker.
