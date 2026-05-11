Παράνομος αποστακτήρας ουίσκι αποκαλύφθηκε μετά από 200 χρόνια

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τον χώρο μιας μυστικής, παράνομης μονάδας απόσταξης ουίσκι, η οποία πιθανότατα παρέμενε κρυμμένη σε ένα απομακρυσμένο φαράγγι στη Σκωτία, για περισσότερα από 200 χρόνια.

Η ομάδα ανέσυρε μέρος ενός παράνομου αποστακτήρα που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή ουίσκι, καθώς και πέτρες και έναν ξύλινο στύλο του μικρού κτιρίου – γνωστού ως «bothy» – που κάποτε στέγαζε τον εξοπλισμό.

Το παράνομο εμπόριο ουίσκι γνώρισε άνθηση στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, μετά τον Νόμο περί Φόρων Κατανάλωσης του 1788, ο οποίος απαγόρευσε τη χρήση μικρών οικιακών αποστακτήρων.

Η αρχαιολογική ομάδα του National Trust for Scotland (NTS) και εθελοντές έκαναν την ανακάλυψη στο Εθνικό Φυσικό Καταφύγιο Ben Lawers κοντά στο Κιλίν.

Η ανακάλυψη του αποστακτήρα

Οι αρχαιολόγοι υποψιάζονταν ότι μια πέτρινη κατασκευή στο φαράγγι ενός ρυακιού που ονομάζεται Lawers Burn έκρυβε έναν παράνομο αποστακτήρα.

Μια ανασκαφή αποκάλυψε τα ερείπια του καταφυγίου, συμπεριλαμβανομένης μιας εστίας, ενός αποχετευτικού αγωγού κάτω από ένα πέτρινο δάπεδο και ενός ξύλινου στύλου που στήριζε τη στέγη του κτιρίου.

Η ομάδα ενθουσιάστηκε όταν ανακάλυψε ένα κομμάτι κράματος χαλκού που πιστεύουν ότι είχε χρησιμοποιηθεί ως σύνδεσμος για να ενώνει τα δύο μέρη του αποστακτήρα.

Η NTS ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί πέντε παράνομες καλύβες απόσταξης στο καταφύγιο, αλλά αυτή είναι η πρώτη τοποθεσία όπου βρέθηκε κομμάτι χαλκού από αποστακτήρα.

Μια εικονογράφηση του Chris Mitchell που απεικονίζει τον τρόπο με τον οποίο θα είχε στηθεί ένα παράνομο αποστακτήριο. Φωτ.: Chris Mitchell/Forestry and Land Scotland

Ο επικεφαλής του τμήματος αρχαιολογίας του ιδρύματος, Ντέρεκ Αλεξάντερ, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα του πώς η αρχαιολογία μπορεί να αφηγηθεί μια συναρπαστική ιστορία λαθρεμπορίου αλκοόλ, η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί στα βάθη του χρόνου».

Ο Αλεξάντερ είπε ότι η περιοχή του Ben Lawers ήταν χώρος μιας «μάχης πνεύματος» μεταξύ των παράνομων αποσταγματοποιών και των εφοριακών που προσπαθούσαν να τους πιάσουν στις αρχές του 19ου αιώνα.

«Όσοι απόσταζαν αλκοόλ σε αυτό το σημείο θα είχαν επιλέξει προσεκτικά την τοποθεσία για να βεβαιωθούν ότι ήταν καλά κρυμμένοι», είπε.

«Οι άνθρωποι που αποστάζονταν εδώ ήξεραν τι έκαναν και είναι πιθανό ο αποστακτήρας να μην κατασχέθηκε ποτέ από τις αρχές».

Αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη Σκωτία

Ο Αλεξάντερ ανέφερε ότι είναι πιθανό το κομμάτι που ανακαλύφθηκε να εγκαταλείφθηκε κατά λάθος, αφού οι λαθρέμποροι αποσυναρμολόγησαν βιαστικά τον αποστακτήρα.

«Όσοι έκαναν απόσταξη παράνομου ουίσκι θα ταξίδευαν με ελαφρύ εξοπλισμό και θα άφηναν ελάχιστα ίχνη της δραστηριότητάς τους, οπότε ένα εύρημα όπως αυτό είναι ιδιαίτερα σπάνιο και συναρπαστικό», είπε.

«Μας δίνει μια γεύση από μια δραστηριότητα που κάποτε ήταν διαδεδομένη στους λόφους του Ben Lawers και που θεωρούνταν από πολλούς ως πράξη αντίστασης της κοινότητας».

Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «The Pioneering Spirit», το οποίο έχει εντοπίσει 30 παράνομες εγκαταστάσεις απόσταξης σε όλη τη Σκωτία.

Άλλες εγκαταστάσεις έχουν ανακαλυφθεί κατά τη διάρκεια των ετών.

Τμήματα των θεμελίων ενός μικρού κτιρίου που στεγαζόταν ένας αποστακτήρας βρέθηκαν από δασοκόμους στο Glen Affric, κοντά στο Cannich στα Highlands, το 2008.

Η τοποθεσία αναγνωρίστηκε αργότερα ως μνημείο εθνικής σημασίας.

Το 2019, ειδικοί εντόπισαν δύο ερειπωμένα αγροκτήματα στο Εθνικό Πάρκο Loch Lomond και Trossachs ως παράνομες εγκαταστάσεις απόσταξης ουίσκι.

Με πληροφορίες από BBC

