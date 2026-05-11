ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός /

Η Σητεία αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ Facebook Twitter
Το φεστιβάλ εμπλουτίζεται με ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδέει τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης.
The LiFO team
The LiFO team
0

Από το 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό φεστιβαλικό θεσμό, ο οποίος κάθε χρόνο θα εστιάζει σε μια διαφορετική θεματική, αναδεικνύοντας σύγχρονες καλλιτεχνικές και πνευματικές τάσεις.

Η πρώτη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και φέρει τον τίτλο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στη Σητεία, από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης συγγραφέων, δημιουργών και κοινού.

Κεντρικός άξονας του φεστιβάλ είναι οι συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 14 Ιουνίου στο Πολύκεντρο Δήμου Σητείας. Είκοσι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς συμμετέχουν σε τέσσερα στρογγυλά τραπέζια, όπου σε κάθε ένα τέσσερις ομιλητές και ένας συντονιστής —επίσης συγγραφέας— θα συνομιλούν παρουσία κοινού. Κάθε στρογγυλό τραπέζι έχει διαφορετική θεματική, όπως αυτή διαμορφώνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, φωτίζοντας διαφορετικές όψεις της σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής και σκέψης.

Παράλληλα, το φεστιβάλ εμπλουτίζεται με ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που συνδέει τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης:

• Θεατρική παράσταση την Παρασκευή 12 Ιουνίου

• Έκθεση ζωγραφικής το Σάββατο 13 Ιουνίου

• Συναυλία την Κυριακή 14 Ιουνίου

Με αυτόν τον τρόπο, το φεστιβάλ επιχειρεί να δημιουργήσει μια πολυδιάστατη εμπειρία, όπου ο λόγος, η εικόνα και ο ήχος συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν.

Την επιμέλεια και τον σχεδιασμό του προγράμματος έχουν αναλάβει η Λουκία Δέρβη και ο Αλέξης Πανσέληνος, διαμορφώνοντας ένα συνεκτικό και δυναμικό πλαίσιο που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία.

Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία. Ιδρύθηκε στη Σητεία τον Σεπτέμβριο του 2020 από τον σητειακό επιχειρηματία Γιώργο Γαλανάκη και τη σύζυγό του, Αλίκη Γαλανάκη, οι οποίοι είναι και οι χορηγοί της Στέγης. Αναπτύσσει διαχρονικά πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα, με δράσεις που καλύπτουν τη λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά και τη μουσική. Μεταξύ άλλων, διοργανώνει ανά τριετία το Διεθνές Συνέδριο για τον Ερωτόκριτο, με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών. Τα πρακτικά του Συνεδρίου εκδίδονται σε πολυτελή τόμο.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ εδώ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διοργάνωση: Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας
Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3   EΡΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΕΡΤ ΧΑΝΙΩΝ   LiFO

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Πολιτισμός / Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Πολιτισμός / Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
THE LIFO TEAM
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Πολιτισμός / Η αγελάδα που ουρούσε και ο «Ρούμπενς» που ίσως δεν ήταν Ρούμπενς

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
THE LIFO TEAM
Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Πολιτισμός / Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Το Portrait of a Young Girl του Ολλανδού ζωγράφου Toon Kelder, μέρος της λεηλατημένης συλλογής Goudstikker, εντοπίστηκε στο σπίτι απογόνων του Hendrik Seyffardt, υψηλόβαθμου Ολλανδού συνεργάτη των Ναζί. Συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε την υπόθεση, ζητώντας να επιστραφεί το έργο στους κληρονόμους του εβραίου συλλέκτη Jacques Goudstikker.
THE LIFO TEAM
Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Πολιτισμός / Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Μωρά-κούκλες, λάσπη, περίπτερα-ερείπια, κήποι ακρόασης και σπίτια από κλωστή: η 61η Μπιενάλε Βενετίας άνοιξε με την έκθεση In Minor Keys της αείμνηστης Koyo Kouoh, μέσα σε κλίμα απώλειας, πολιτικής έντασης και θεσμικής αναταραχής. Δέκα εθνικές συμμετοχές δείχνουν μια διοργάνωση όπου η τέχνη γίνεται φροντίδα, κατάρρευση, μνήμη, ύφασμα, ήχος και σώμα.
THE LIFO TEAM
Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Πολιτισμός / Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε σχεδιάσει ακόμη και ποιοι θα μπορούσαν να μπουν πρώτοι στον οίκο του μετά τον θάνατό του. Τώρα η Giorgio Armani εξετάζει την πώληση αρχικού ποσοστού 15% σε LVMH, L'Oreal και EssilorLuxottica, ανοίγοντας το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μετά-Armani εποχής.
THE LIFO TEAM
Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Πολιτισμός / Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Το The Devil Wears Prada 2 παρέμεινε πρώτο στα αμερικανικά ταμεία, αφήνοντας πίσω το Mortal Kombat II. Η μόδα, η νοσταλγία και ένα γυναικείο κοινό που το Χόλιγουντ συχνά υποτιμά αποδείχθηκαν πιο δυνατά από ένα θορυβώδες franchise δράσης.
THE LIFO TEAM
 
 