Τι θα δούμε φέτος στο Θέατρο Λυκαβηττού

Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει δυναμικά και το καλοκαίρι του 2026, μετατρέποντας την κορυφή της Αθήνας σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού.

Από τα μέσα Μαΐου έως και τα τέλη Ιουλίου, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων φέρνει στον λόφο συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, συνδέοντας διαφορετικά καλλιτεχνικά είδη σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό. Το πρόγραμμα επιμελείται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συνεχίζοντας να αναδεικνύει τον Λυκαβηττό ως σταθερό σημείο αναφοράς για την καλοκαιρινή πολιτιστική ζωή της πόλης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού επιστρέφει και φέτος ως ένας ανοιχτός χώρος πολιτισμού, συνάντησης και δημιουργικής έκφρασης για όλους. Με ένα πρόγραμμα, που ενώνει σπουδαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, μουσική και θέατρο, ο Λυκαβηττός γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για το καλοκαίρι της Αθήνας. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πρωτεύουσας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη δύναμη της τέχνης να ενώνει, να εμπνέει και να δίνει ζωή στην πόλη».

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού: Αυλαία με Patti Smith

Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 15 Μαΐου με την Patti Smith, σε μια ξεχωριστή εμφάνιση με την ποίηση να μεταμορφώνεται σε ροκ μουσική. Πενήντα και πλέον χρόνια μετά το Horses, η εμβληματική καλλιτέχνις επιστρέφει στην Αθήνα για να μοιραστεί με το ελληνικό κοινό τις δικές της ιστορίες, να...ξεφυλλίσει τις σελίδες ενός συναρπαστικού «βιβλίου» που είναι η ζωή και η καριέρα της και να μεταδώσει την αδάμαστη πίστη της ότι η τέχνη μπορεί να κάνει τη ζωή πιο πλούσια, άρα και καλύτερη.

Ο Ιούνιος ξεκινά με μια σημαντική μουσική στιγμή: την Πέμπτη 4 Ιουνίου το αφιέρωμα «Η Κασέτα του Μελωδία 99.2 για τον Γιάννη Σπανό» τιμά έναν από τους πιο ευαίσθητους και κοσμοπολίτες δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Με ερμηνείες από την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αλλά και τις τρεις νέες φωνές Μαρία Αλαμανή, Λάμπρο Βασιλείου και Βασιλική Μιχαλοπούλου, η βραδιά αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του «Νέου Κύματος» και των μεγάλων μελωδιών του.

Ακολουθούν οι Πυξ Λαξ, το Σάββατο 6 Ιουνίου, με μια συναυλία που αντλεί από τον πυρήνα της δισκογραφίας τους, φέρνοντας στη σκηνή τραγούδια που έχουν σημαδέψει διαφορετικές γενιές ακροατών. Ο Λυκαβηττός αποτελεί για το συγκρότημα έναν χώρο με ιδιαίτερο συμβολικό βάρος. Aπό τις πρώτες εμφανίσεις τους τη δεκαετία του ’90 έως τις διαδοχικές sold out συναυλίες των αρχών των 2000s, το θέατρο έχει συνδεθεί με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πορείας τους.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Chris Isaak φέρνει στον Λυκαβηττό την ιδιαίτερη αισθητική του, ισορροπώντας ανάμεσα στη rock, τον χαρακτηριστικό ρέτρο ήχο και την κινηματογραφική ατμόσφαιρα των τραγουδιών του.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, η μουσική παράδοση συναντά τη μνήμη σε ένα αφιέρωμα στον Χρόνη Αηδονίδη με τίτλο «Στον Γαλατά ψιλή βροχή». Μέσα από ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών όπως η Γλυκερία, ο Παντελής Θαλασσινός, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Ζαχαρίας Καρούνης, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Βαγγέλης Δημούδης, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης και η Λευκοθέα Φιλιππίδη, αναδεικνύεται η σύνδεση της Θράκης, της Πόλης και της Σμύρνης με το σύγχρονο ελληνικό κοινό.

Το δεύτερο δεκεπενθήμερο του Ιουνίου στρέφεται σε πιο σκηνικές φόρμες. Στις 23, 24 και 25 Ιουνίου παρουσιάζεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου. Με ζωντανή ορχήστρα, πολιτική σάτιρα και σύγχρονο χιούμορ, η παράσταση συνομιλεί άμεσα με την ελληνική πραγματικότητα.

Το Σάββατο 27 Ιουνίου ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου παρουσιάζουν τη δημοφιλή κωμωδία «Sexy Laundry» της Michele Riml, ένα έργο για τη φθορά, την οικειότητα και την επανανακάλυψη της επιθυμίας σε μια μακροχρόνια σχέση.

Συνεχίζοντας στον χώρο του θεάτρου, την Κυριακή 28 Ιουνίου, θα λάβει χώρα η θεατρική παράσταση «Εκκλησιάζουσες | Γυναίκες στην Εξουσία», όπου το αριστούργημα του Αριστοφάνη αποκτά μία νέα χροιά υπό τη σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη.

Δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, ανεβαίνει «Η Καρυάτιδα!» του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογεώργη- μια αιχμηρή σάτιρα για τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα που ισορροπεί ανάμεσα στο πολιτικό σχόλιο και το φαρσοκωμικό στοιχείο.

Ο Ιούνιος ολοκληρώνεται με διπλή παρουσία μιας παράστασης που έχει αγαπηθεί από το κοινό, το «Μια άλλη Θήβα», την Παρασκευή 26 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Ένα σύγχρονο έργο που εξερευνά ζητήματα εξουσίας, δικαιοσύνης και κοινωνικής ευθύνης.

Ο Ιούλιος ξεκινά με συναυλίες που δεν θα αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Η Beth Hart ανεβαίνει στη σκηνή την Τετάρτη 1η Ιουλίου με μια εκρηκτική blues rock εμφάνιση υψηλής έντασης.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ένα Γκαλά Όπερας υπό τη διεύθυνση του Ηλία Βουδούρη, με σολίστ τη Μυρτώ Παπαθανασίου και τον Δημήτρη Πλατανιά.

Το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου, ύστερα από απανωτά soldout, έρχεται στον Λυκαβηττό η παράσταση «Ανεξάρτητα Κράτη», ένα σύγχρονο πολιτικό δράμα που φωτίζει τη σχέση εξουσίας και ενημέρωσης.

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, ο José James επιστρέφει με ένα αφιέρωμα στον Marvin Gaye, προσεγγίζοντας το εμβληματικό I Want You μέσα από μια σύγχρονη τζαζ και soul ματιά.

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η τραγωδία «Μήδεια» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία του Nikita Milivojević, παρουσιάζεται με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο, σε μια σύγχρονη ανάγνωση του αρχαίου μύθου.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 9 Ιουλίου, ο θρυλικός frontman των Led Zeppelin, Robert Plant, ανεβαίνει στη σκηνή με τους Saving Grace, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό πρόγραμμα που ενώνει blues, folk και ψυχεδελικές επιρροές.

Συγκινησιακά φορτισμένη και γεμάτη σπουδαία τραγούδια η Δευτέρα 20 Ιουλίου. Μια μεγάλη συναυλία, αφιερωμένη στο έργο του Θάνου Μικρούτσικου, πραγματοποιείται με τη συμμετοχή αγαπημένων ερμηνευτών, σε μια βραδιά που αναδεικνύει τη διαχρονική δύναμη των τραγουδιών του.

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 στήνει ένα πανηγύρι γεμάτο χορό και ρυθμό. Το πρόγραμμα κορυφώνεται την Πέμπτη 23 Ιουλίου με τους Godsmack, οι οποίοι εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μια συναυλία υψηλής έντασης που φέρνει τον σύγχρονο σκληρό ήχο στον Λυκαβηττό.

Το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας ανοιχτός χώρος συνάντησης για τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες, προσφέροντας εμπειρίες που συνδυάζουν την καλλιτεχνική δημιουργία με τη μοναδική αίσθηση του αθηναϊκού τοπίου.

Πληροφορίες πρόσβασης

Η πρόσβαση στον λόφο του Λυκαβηττού για τις ημέρες και ώρες που διοργανώνονται εκδηλώσεις στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού είναι ελεύθερη για τους πεζούς και για τα δίκυκλα. Οι οδηγοί τους μπορούν να σταθμεύουν στο πάρκινγκ ακολουθώντας τις οδηγίες του προσωπικού. Με σεβασμό προς το περιβάλλον του λόφου και για την αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην ευρύτερη περιοχή, η προσέγγιση με αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Θεάτρου επιτρέπεται μόνο σε ΑμεΑ, σε άτομα άνω των 60 ετών, καθώς και στα ταξί για αποβίβαση ή επιβίβαση.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων παρέχει στους επισκέπτες δωρεάν μεταφορά με τη χρήση shuttle bus, το οποίο πραγματοποιεί κυκλικά δρομολόγια προς το Θέατρο από τις 19:00 έως τις 21:30, ξεκινώντας από την οδό Σαρανταπήχου (στροφή προς μονοπάτι Λυκαβηττού, οι ώρες προσαρμόζονται βάσει των εκδηλώσεων). Μετά το πέρας της εκδήλωσης, το shuttle bus θα εξυπηρετεί την κατάβαση του κοινού από το Θέατρο. Προτεραιότητα θα έχουν ηλικιωμένοι, έγκυες και άνθρωποι με κινητικές ή άλλες δυσκολίες.

