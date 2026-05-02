Γιατί η Μέριλ Στριπ θεωρεί ότι το Χόλιγουντ έχει γίνει βαρετό

Κριτική στην κυριαρχία των ταινιών υπερηρώων στο σύγχρονο σινεμά άσκησε η Μέριλ Στριπ, υποστηρίζοντας ότι έχουν οδηγήσει σε πιο «επίπεδους» χαρακτήρες και λιγότερο ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξέλιξη του χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, η Στριπ σχολίασε: «Νομίζω ότι σήμερα τείνουμε να “Marvel-οποιούμε” τις ταινίες. Έχουμε τους κακούς και τους καλούς, και αυτό είναι τόσο βαρετό».

Μέριλ Στριπ: Τι, κατά τη γνώμη της, κάνει τις ιστορίες πιο ενδιαφέρουσες

Η ίδια εξήγησε ότι αυτό που κάνει τις ιστορίες πραγματικά ενδιαφέρουσες είναι η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων: «Στην πραγματική ζωή, κάποιοι ήρωες έχουν ελαττώματα και κάποιοι “κακοί” είναι ανθρώπινοι και έχουν τα δικά τους δυνατά σημεία. Αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτή την ταινία, είναι πιο ακατάστατη, πιο αληθινή».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και στο κατά πόσο η ηρωίδα της θα τη χρησιμοποιούσε. Η Στριπ απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι ο χαρακτήρας της διαθέτει βοηθούς για τέτοιες εργασίες.

Η Αν Χάθαγουεϊ μοιράστηκε τότε μια προσωπική εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης διαδικασίας προσλήψεων, όλοι οι υποψήφιοι έστειλαν σχεδόν πανομοιότυπα ευχαριστήρια μηνύματα, τα οποία, όπως όλα δείχνουν, είχαν γραφτεί μέσω ChatGPT.

Μέριλ Στριπ: Η κριτική στην Τεχνητή Νοημοσύνη

«Το πρώτο μήνυμα μού φάνηκε πολύ ευγενικό και επαγγελματικό. Όταν όμως ήρθε και το δεύτερο ίδιο, κατάλαβα τι συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά. «Αν νομίζετε ότι δεν φαίνεται, ίσως τελικά εκτίθεστε».

Η Στριπ αντέδρασε έντονα σε αυτή την πρακτική: «Υπάρχουν τόσες πολλές Αν Χάθαγουεϊ στις οποίες θα στείλεις αίτηση και δεν μπορείς να γράψεις κάτι μόνος σου; Αυτό είναι καταστροφικό, κανείς από αυτούς δεν θα έπαιρνε τη δουλειά. Είναι θλιβερό. Μην αφήνετε τον ανθρώπινο παράγοντα να χαθεί».

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατάφερε να διπλασιάσει την αμοιβή της για τη συμμετοχή της στη συνέχεια της ταινίας, αφού αρνήθηκε αρχικά τη σχετική πρόταση.

«Με πήραν τηλέφωνο και μου έκαναν μια προσφορά, και είπα “όχι, δεν θα το κάνω”. Ήξερα ότι θα έχει επιτυχία και ήθελα να δω αν μπορώ να ζητήσω τα διπλά. Και αμέσως συμφώνησαν», δήλωσε. «Μου πήρε τόσα χρόνια για να καταλάβω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Με χρειάζονταν. Ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ, ήταν ένα μάθημα».

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

