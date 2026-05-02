Γιατί η Μέριλ Στριπ θεωρεί ότι το Χόλιγουντ έχει γίνει βαρετό

Η Μέριλ Στριπ, στην ίδια συνέντευξη, έκανε έκκληση «να μην χαθεί ο ανθρώπινος παράγοντας» έναντι της Τεχνητής Νοημοσύνης

Φωτ. αρχείου: EPA
Κριτική στην κυριαρχία των ταινιών υπερηρώων στο σύγχρονο σινεμά άσκησε η Μέριλ Στριπ, υποστηρίζοντας ότι έχουν οδηγήσει σε πιο «επίπεδους» χαρακτήρες και λιγότερο ενδιαφέρουσες ιστορίες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», μίλησε σε ραδιοφωνική εκπομπή μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της Αν Χάθαγουεϊ και Έμιλι Μπλαντ.

Απαντώντας σε ερώτηση για την εξέλιξη του χαρακτήρα της Μιράντα Πρίστλι, η Στριπ σχολίασε: «Νομίζω ότι σήμερα τείνουμε να “Marvel-οποιούμε” τις ταινίες. Έχουμε τους κακούς και τους καλούς, και αυτό είναι τόσο βαρετό».

Μέριλ Στριπ: Τι, κατά τη γνώμη της, κάνει τις ιστορίες πιο ενδιαφέρουσες

Η ίδια εξήγησε ότι αυτό που κάνει τις ιστορίες πραγματικά ενδιαφέρουσες είναι η πολυπλοκότητα των χαρακτήρων: «Στην πραγματική ζωή, κάποιοι ήρωες έχουν ελαττώματα και κάποιοι “κακοί” είναι ανθρώπινοι και έχουν τα δικά τους δυνατά σημεία. Αυτό είναι που μου αρέσει σε αυτή την ταινία, είναι πιο ακατάστατη, πιο αληθινή».

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην τεχνητή νοημοσύνη και στο κατά πόσο η ηρωίδα της θα τη χρησιμοποιούσε. Η Στριπ απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι ο χαρακτήρας της διαθέτει βοηθούς για τέτοιες εργασίες.

Η Αν Χάθαγουεϊ μοιράστηκε τότε μια προσωπική εμπειρία, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης διαδικασίας προσλήψεων, όλοι οι υποψήφιοι έστειλαν σχεδόν πανομοιότυπα ευχαριστήρια μηνύματα, τα οποία, όπως όλα δείχνουν, είχαν γραφτεί μέσω ChatGPT.

Μέριλ Στριπ: Η κριτική στην Τεχνητή Νοημοσύνη

«Το πρώτο μήνυμα μού φάνηκε πολύ ευγενικό και επαγγελματικό. Όταν όμως ήρθε και το δεύτερο ίδιο, κατάλαβα τι συμβαίνει», είπε χαρακτηριστικά. «Αν νομίζετε ότι δεν φαίνεται, ίσως τελικά εκτίθεστε».

Η Στριπ αντέδρασε έντονα σε αυτή την πρακτική: «Υπάρχουν τόσες πολλές Αν Χάθαγουεϊ στις οποίες θα στείλεις αίτηση και δεν μπορείς να γράψεις κάτι μόνος σου; Αυτό είναι καταστροφικό, κανείς από αυτούς δεν θα έπαιρνε τη δουλειά. Είναι θλιβερό. Μην αφήνετε τον ανθρώπινο παράγοντα να χαθεί».

Παράλληλα, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι κατάφερε να διπλασιάσει την αμοιβή της για τη συμμετοχή της στη συνέχεια της ταινίας, αφού αρνήθηκε αρχικά τη σχετική πρόταση.

«Με πήραν τηλέφωνο και μου έκαναν μια προσφορά, και είπα “όχι, δεν θα το κάνω”. Ήξερα ότι θα έχει επιτυχία και ήθελα να δω αν μπορώ να ζητήσω τα διπλά. Και αμέσως συμφώνησαν», δήλωσε. «Μου πήρε τόσα χρόνια για να καταλάβω ότι μπορώ να το κάνω αυτό. Με χρειάζονταν. Ήμουν έτοιμη να αποσυρθώ,  ήταν ένα μάθημα».

Με πληροφορίες από The Hollywood Reporter

Ο διάβολος φοράει Prada 2

Οθόνες / «Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Είδαμε την πιο αναμενόμενη ταινία της χρονιάς

Επανέρχονται οι αρχικοί συντελεστές, αλλά το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τη μόδα, και την εντύπωση που προκαλεί, στη «δολοφονία» της δημιουργικότητας και του ταλέντου σε μια εποχή συγχωνεύσεων και πολιτιστικών εκπτώσεων.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αποκαλύπτει ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada, ούτε στη νέα ταινία ούτε στην αρχική.
THE LIFO TEAM
Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 γύρισε στο Runway και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Πολιτισμός / Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 επέστρεψε και οι πρώτες αντιδράσεις είναι απρόσμενα θετικές

Λίγο πριν από την έξοδο της ταινίας στις αίθουσες, οι πρώτες αντιδράσεις για το The Devil Wears Prada 2 μιλούν για ένα σίκουελ που επιστρέφει στη Μιράντα, την Άντι, την Έμιλι και τον κόσμο του Runway, αλλά με το βλέμμα στη σημερινή κρίση των μίντια.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
THE LIFO TEAM

ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΒΕΝΕΤΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Πολιτισμός / Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων μετά την ένταση για αποκλεισμό καλλιτεχνών

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης σύγχρονης τέχνης, η επιτροπή των βραβείων αποχώρησε – Αφορμή ο αποκλεισμός καλλιτεχνών από χώρες όπως το Ισραήλ και η Ρωσία από τις διακρίσεις
THE LIFO TEAM
Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Πολιτισμός / Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Το έργο Το καπέλο με τα κεράσια, που ο Ρενουάρ ζωγράφισε το 1884 και ανήκε κάποτε στη δούκισσα της Άλμπα, αγοράστηκε από Ισπανό συλλέκτη έναντι περίπου 8,7 εκατ. ευρώ και επέστρεψε στην Ισπανία μετά από χρόνια.
THE LIFO TEAM
«Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Πολιτισμός / «Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ Sweat, η Melanie C θυμάται τα rave χρόνια πριν από τις Spice Girls, την υστερία της παγκόσμιας φήμης, τα μπουκάλια που της πετούσαν στη σκηνή, το τηλεφώνημα της Madonna και το ραντεβού της με τον Anthony Kiedis.
THE LIFO TEAM
Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Το Valkhof Museum στο Ναϊμέχεν εντόπισε ένα σπάνιο φαλλικό αντικείμενο από οστό, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής, μέσα σε τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων που παρέμενε σε αποθήκες. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά φαλλικά σύμβολα ως φυλαχτά γονιμότητας και προστασίας
THE LIFO TEAM
Το Met Gala στην εποχή του Μπέζος: όταν το χρήμα της τεχνολογίας αγοράζει γούστο

Πολιτισμός / Το Met Gala έγινε Tech Gala: Όταν το κακό γούστο αγοράζει κύρος

Με τον Jeff Bezos και τη Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο βασικών χρηματοδοτών και τιμητικών συμπροέδρων, και τα εισιτήρια να φτάνουν τα 100.000 δολάρια, το Met Gala του 2026 προκαλεί νέα συζήτηση για το αν η πιο ισχυρή βραδιά της μόδας μετατρέπεται σε σκηνή επιρροής για τη Silicon Valley
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η νέα του ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, θα έχει διάρκεια μικρότερη από τις τρεις ώρες του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την «τεράστια πίεση» της διασκευής, ενώ η Οδύσσεια γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.
THE LIFO TEAM
 
 