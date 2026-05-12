ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

H Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ

Με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα των Καννών, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στο φεστιβάλ που έχτισε τον μύθο της. Στα 82 της, δεν εμφανίζεται ως ζωντανό μνημείο του γαλλικού σινεμά, αλλά ως μια ηθοποιός που εξακολουθεί να δουλεύει, να διαλέγει και να παραμένει αινιγματική.

Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
The LiFO team
The LiFO team
0

Η Κατρίν Ντενέβ δεν επιστρέφει στις Κάννες σαν θρύλος. Επιστρέφει σαν κάποια που έχει ακόμη δουλειά να κάνει.

Στα 82 της, με δύο ταινίες στο διαγωνιστικό πρόγραμμα, έναν σκύλο δίπλα της και ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο στο χέρι, η μεγάλη κυρία του γαλλικού σινεμά εμφανίζεται ξανά στο φεστιβάλ που την έκανε διεθνές σύμβολο. Όχι για να αποχαιρετήσει. Όχι για να δεχθεί απλώς τιμές. Αλλά για να συνεχίσει.

Στη νέα της συνέντευξη στο Hollywood Reporter, η σκηνή είναι σχεδόν τέλεια στη μικρή της παραξενιά. Ο σκύλος της, ο Τζακ - «όχι Ζακ, Τζακ!» - στέκεται δίπλα της σαν μικρός, γούνινος σωματοφύλακας. Η τσάντα Louis Vuitton είναι αφημένη κάπου κοντά. Η Ντενέβ απαντά με μικρές ρουφηξιές από το vape της και με εκείνη την ψυχρή ευγένεια που μοιάζει να μην έχει ανάγκη να γίνει πιο ζεστή για κανέναν.

Η αφορμή, όμως, είναι απολύτως συγκεκριμένη. Η Ντενέβ βρίσκεται φέτος στις Κάννες με τις «Παράλληλες Ιστορίες» / Parallel Tales / Histoires parallèles του Ασγκάρ Φαραντί, δίπλα στην Ιζαμπέλ Ιπέρ, τον Βενσάν Κασέλ, τη Βιρζινί Εφιρά, τον Πιερ Νινέ και τον Αντάμ Μπεσά, και με το Gentle Monster της Μαρί Κρόιτσερ, στο πλευρό της Λεά Σεϊντού. Το πρώτο σηματοδοτεί την επιστροφή του Φαραντί στο διαγωνιστικό των Καννών, ενώ το δεύτερο φέρνει την Κρόιτσερ ξανά στο προσκήνιο μετά το Corsage.

Η ίδια, βέβαια, χαμηλώνει αμέσως τον τόνο. Οι ρόλοι της, λέει, είναι μικροί. Αλλά για την Ντενέβ ακόμη και ένας μικρός ρόλος πρέπει να είναι απαραίτητος. Αν μπορείς να αφαιρέσεις έναν χαρακτήρα από το σενάριο χωρίς να αλλάξει τίποτα, τότε ο ρόλος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι μια αυστηρή, σχεδόν παλιάς σχολής επαγγελματική αρχή. Και της ταιριάζει απολύτως.

Γιατί η Ντενέβ έχτισε ολόκληρη καριέρα πάνω στη δύναμη της συγκράτησης. Δεν ήταν ποτέ η ηθοποιός που εξηγούσε υπερβολικά την εικόνα της. Αντίθετα, η εικόνα της λειτουργούσε πάντα σαν κλειστή πόρτα με δυνατό φως από πίσω.

Οι Κάννες δεν είναι για εκείνη ένας ακόμη σταθμός στο ημερολόγιο. Είναι ο τόπος όπου άρχισε η διεθνής μυθολογία της. Οι «Ομπρέλες του Χερβούργου» του Ζακ Ντεμί, η πρώτη μεγάλη πρωταγωνιστική της εμφάνιση, κέρδισαν τον Χρυσό Φοίνικα το 1964 και έκαναν την 20χρονη τότε Ντενέβ σύμβολο μιας γαλλικής ομορφιάς που δεν ήταν ποτέ μόνο γλυκιά.

Η ίδια θυμάται ότι τότε όλα τής φαίνονταν καινούργια. Η ταινία ήταν ολόκληρη τραγουδισμένη, οι ηθοποιοί έπρεπε να μάθουν τα πάντα πριν αρχίσουν τα γυρίσματα, και η επιτυχία στις Κάννες έμοιαζε σχεδόν εξωπραγματική. Δεν είχε ακόμη συνειδητοποιήσει τι ακριβώς της συνέβαινε. Η καριέρα της, όμως, είχε ήδη αλλάξει τροχιά.

Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ Facebook Twitter
Φωτ.Getty Images

Λίγο μετά, η ρομαντική Geneviève του Ντεμί θα έδινε τη θέση της στην παγωμένη Carole της «Αποστροφής» του Ρομάν Πολάνσκι και στη Séverine της «Ωραίας της Ημέρας» του Λουίς Μπουνιουέλ. Μέσα σε λίγα χρόνια, η ηθοποιός που είχε συνδεθεί με το τραγούδι, το χρώμα και την ερωτική μελαγχολία έγινε η πιο αινιγματική επιφάνεια του ευρωπαϊκού σινεμά. Πάνω της προβλήθηκαν επιθυμία, φόβος, καταπίεση, φαντασίωση και εξουσία.

Η εικόνα της χτίστηκε πάνω σε μια αντίφαση που δεν έπαψε ποτέ να δουλεύει υπέρ της. Ήταν ρομαντική χωρίς να γίνεται τρυφερή. Ερωτική χωρίς να γίνεται αποκαλυπτική. Λαμπερή χωρίς να γίνεται διαθέσιμη. Η «βασίλισσα του πάγου» του γαλλικού κινηματογράφου άφηνε το βλέμμα να τη λατρεύει, αλλά όχι να την κατακτά.

Αυτό την έκανε ανθεκτική. Και δύσκολη. Η Ντενέβ υπήρξε ταυτόχρονα πρόσωπο της γαλλικής φινέτσας, εθνικό σύμβολο - το πρόσωπό της χρησιμοποιήθηκε ως εικόνα της Μαριάν, της αλληγορικής μορφής της Γαλλικής Δημοκρατίας - και ηθοποιός που πέρασε από τον Μπουνιουέλ, τον Πολάνσκι, τον Φρανσουά Τριφό, τον Λαρς φον Τρίερ και τον Φρανσουά Οζόν χωρίς να χάσει ποτέ εκείνο το σχεδόν αδιαπέραστο περίγραμμα.

Στα 82 της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες σαν να μην έφυγε ποτέ Facebook Twitter
ατρίν Ντενέβ, Μπιορκ και Λαρς φον Τρίερ στα γυρίσματα της ταινίας «Χορεύοντας στο σκοτάδι».

Η σχέση της με τις Κάννες είναι, στην πραγματικότητα, μια μικρή ιστορία του ίδιου του φεστιβάλ. Από τον Χρυσό Φοίνικα των «Ομπρελών του Χερβούργου» μέχρι το Dancer in the Dark του Λαρς φον Τρίερ, όπου εμφανίστηκε δίπλα στην Μπιόρκ, και από την κριτική επιτροπή του 1994 που βράβευσε το Pulp Fiction μέχρι τη φετινή της επιστροφή, η Ντενέβ ήταν παρούσα σε στιγμές όπου οι Κάννες άλλαζαν πρόσωπο.

Στη συνέντευξη θυμάται ακόμη την ένταση που προκάλεσε η νίκη του Pulp Fiction. Στην αίθουσα, λέει, υπήρχαν φωνές και θυμός. Κάποιοι δεν καταλάβαιναν ακόμη τι ακριβώς έφερνε ο Κουέντιν Ταραντίνο στο σινεμά. Η Ντενέβ το αφηγείται χωρίς νοσταλγική αγανάκτηση. Περισσότερο σαν κάποια που έχει δει πολλές φορές το καινούργιο να μπαίνει θορυβωδώς στην αίθουσα και να ενοχλεί όσους πίστευαν ότι η ιστορία είχε ήδη τακτοποιηθεί.

Όμως η Ντενέβ δεν είναι μόνο μύθος, στυλ και κινηματογραφική αθανασία. Είναι και μια δημόσια αντίφαση. Υπέγραψε το 1971 το «Μανιφέστο των 343» για το δικαίωμα στην άμβλωση και στάθηκε κατά της θανατικής ποινής. Την ίδια στιγμή, το 2018 βρέθηκε στο κέντρο σφοδρής κριτικής για την επιστολή στη Le Monde που αντιμετώπιζε το #MeToo ως υπερβολή. Αργότερα ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα σεξουαλικής βίας, χωρίς όμως να πάψει να προκαλεί αμηχανία με τη στάση της απέναντι σε πρόσωπα όπως ο Πολάνσκι και ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ.

Αυτή η αμηχανία δεν είναι λεπτομέρεια στην ιστορία της. Είναι μέρος της. Η Ντενέβ ανήκει σε έναν παλιό κόσμο του σινεμά, όπου η γοητεία, η εξουσία, η σιωπή και η επιθυμία συνυπήρχαν συχνά χωρίς να λογοδοτούν. Το σημερινό βλέμμα δεν μπορεί να την κοιτάξει με την παλιά αθωότητα. Αλλά ούτε μπορεί εύκολα να την ακυρώσει. Παραμένει εκεί: κομψή, ψύχραιμη, προβληματική, αμετακίνητη.

Όταν στη νέα συνέντευξη τη ρωτούν για το #MeToo, απαντά με προσοχή. Λέει ότι τα πράγματα είναι περίπλοκα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι προσεκτικοί, ότι όλοι έχουν γίνει πιο ενήμεροι και πιο επιφυλακτικοί. Δεν είναι η απάντηση που θα ικανοποιήσει όσους ζητούν καθαρές τοποθετήσεις. Είναι όμως απολύτως Ντενέβ: αρνείται το πλήρες άνοιγμα ακόμη και όταν η εποχή το απαιτεί.

Εκεί όπου η δημόσια εικόνα της γίνεται δύσκολη, η σχέση της με τη δουλειά παραμένει καθαρή. Η Ντενέβ λέει ότι εξακολουθεί να αγαπά τις αίθουσες, την κοινή εμπειρία του σινεμά, τη διαδικασία του γυρίσματος. Νοσταλγεί το φιλμ, τα καθημερινά δοκιμαστικά, την εποχή που οι σκηνές συζητιούνταν πιο συλλογικά. Σήμερα, λέει, όλα είναι πιο γρήγορα, πιο μοναχικά, πιο ελεγχόμενα από μόνιτορ.

Ίσως γι’ αυτό η φετινή της επιστροφή στις Κάννες έχει ενδιαφέρον. Όχι επειδή μια μεγάλη σταρ έρχεται να τιμηθεί για όσα υπήρξε, αλλά επειδή δεν συμπεριφέρεται σαν να έχει τελειώσει. Η Ντενέβ δεν μιλά σαν φάντασμα άλλης εποχής. Μιλά σαν μια ηθοποιός που εξακολουθεί να επιλέγει, να απορρίπτει, να πηγαίνει στο πλατό και να ενδιαφέρεται για το αν ένας ρόλος αξίζει τον χώρο που πιάνει.

Στο τέλος της συνέντευξης, μαζεύει τα πράγματά της και ο Τζακ σηκώνεται μαζί της, προσεκτικός και έτοιμος. Η εικόνα θα μπορούσε να είναι κωμική, αν δεν είχε κάτι τόσο ακριβές: η Ντενέβ φεύγει από τη σκηνή μόνο όταν το αποφασίζει η ίδια.

Δεν χρειάζεται πια να αποδείξει ότι υπήρξε θρύλος. Αυτό έχει τελειώσει εδώ και δεκαετίες. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, στα 82 της, συνεχίζει να αποδεικνύει κάτι πολύ πιο σπάνιο: ότι ένας θρύλος μπορεί να δουλεύει ακόμη, χωρίς να ζητά συγγνώμη που δεν έγινε ποτέ πιο εύκολος.

με στοιχεία aπό το Hollywood Reporter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

κατριν ντενεβ

Το πίσω ράφι / Κατρίν Ντενέβ: «Αν ήξερα πως οι σημειώσεις μου θα έβλεπαν μια μέρα το φως, δεν θα τις έγραφα ποτέ»

Τα τετράδια με τις σημειώσεις που κρατούσε η Ντενέβ, τότε που μακριά από το Παρίσι και την οικογένειά της διασκέδαζε την εσωτερική της μοναξιά διοχετεύοντας στο χαρτί σκέψεις, εικόνες, κρίσεις, εμμονές.
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Πολιτισμός / Πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί τη Eurovision ως διπλωματικό όπλο

Μεγάλη έρευνα των New York Times υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιμετώπισε τη Eurovision ως πεδίο διεθνούς επιρροής, με κρατικές διαφημιστικές καμπάνιες, διπλωματικές επαφές και οργανωμένη κινητοποίηση ψήφων. Λίγο πριν ξεκινήσει η φετινή διοργάνωση στη Βιέννη, η EBU βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης στην ιστορία του διαγωνισμού.
THE LIFO TEAM
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Πολιτισμός / Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
THE LIFO TEAM
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Πολιτισμός / Η FKA Twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
THE LIFO TEAM
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Πολιτισμός / Η Σητεία αποκτά το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
THE LIFO TEAM
Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Πολιτισμός / Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
THE LIFO TEAM
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Πολιτισμός / Η αγελάδα που ουρούσε και ο «Ρούμπενς» που ίσως δεν ήταν Ρούμπενς

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
THE LIFO TEAM
Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Πολιτισμός / Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Το Portrait of a Young Girl του Ολλανδού ζωγράφου Toon Kelder, μέρος της λεηλατημένης συλλογής Goudstikker, εντοπίστηκε στο σπίτι απογόνων του Hendrik Seyffardt, υψηλόβαθμου Ολλανδού συνεργάτη των Ναζί. Συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε την υπόθεση, ζητώντας να επιστραφεί το έργο στους κληρονόμους του εβραίου συλλέκτη Jacques Goudstikker.
THE LIFO TEAM
Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Πολιτισμός / Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Μωρά-κούκλες, λάσπη, περίπτερα-ερείπια, κήποι ακρόασης και σπίτια από κλωστή: η 61η Μπιενάλε Βενετίας άνοιξε με την έκθεση In Minor Keys της αείμνηστης Koyo Kouoh, μέσα σε κλίμα απώλειας, πολιτικής έντασης και θεσμικής αναταραχής. Δέκα εθνικές συμμετοχές δείχνουν μια διοργάνωση όπου η τέχνη γίνεται φροντίδα, κατάρρευση, μνήμη, ύφασμα, ήχος και σώμα.
THE LIFO TEAM
Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Πολιτισμός / Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε σχεδιάσει ακόμη και ποιοι θα μπορούσαν να μπουν πρώτοι στον οίκο του μετά τον θάνατό του. Τώρα η Giorgio Armani εξετάζει την πώληση αρχικού ποσοστού 15% σε LVMH, L'Oreal και EssilorLuxottica, ανοίγοντας το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μετά-Armani εποχής.
THE LIFO TEAM
 
 