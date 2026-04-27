Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στον κόσμο της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2, αλλά αυτή τη φορά η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Μιράντα Πρίστλι, τη μόδα και τη νοσταλγία μιας ταινίας που έγινε ποπ φαινόμενο. Αφορά και το ποιοι σωματότυποι χωρούν σήμερα στην εικόνα της μόδας.

Η ηθοποιός, που επιστρέφει στον ρόλο της Άντι Σακς, απάντησε στις φήμες ότι μοντέλα απομακρύνθηκαν από την παραγωγή της ταινίας λόγω του σωματότυπού τους. Μιλώντας στο Good Morning America, είπε ότι πρόκειται για «λάθος πληροφορία».

«Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», ανέφερε, εξηγώντας ότι η παραγωγή αποφάσισε να συμπεριλάβει μοντέλα με μεγαλύτερη ποικιλία σωματότυπων σε σκηνή της ταινίας.

Η συζήτηση είχε ανοίξει τον Μάρτιο, όταν η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε στο Harper’s Bazaar ότι η Χάθαγουεϊ παρατήρησε πόσο αδύνατα ήταν τα μοντέλα στα γυρίσματα και μίλησε στους παραγωγούς, ζητώντας η σκηνή να μη στηθεί μόνο πάνω στο παλιό, στενό πρότυπο της πασαρέλας.

Η ίδια η Χάθαγουεϊ είπε αργότερα στο Variety ότι, γνωρίζοντας το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σκηνής, θεώρησε πως θα ήταν πιο δυνατή αν περιλάμβανε μεγαλύτερη ποικιλία σωματότυπων. Όπως εξήγησε, οι παραγωγοί ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημά της.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πλοκή, η ηθοποιός ανέφερε ότι η σκηνή περιλαμβάνει νέο τραγούδι της Λέιντι Γκάγκα και ότι είχε σημασία να εμφανίζονται σε αυτήν μοντέλα με διαφορετικούς σωματότυπους.

Το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 επαναφέρει τη Χάθαγουεϊ, τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Στο καστ προστίθενται, μεταξύ άλλων, η Λούσι Λιου και η Σιμόν Άσλεϊ.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly, Variety.