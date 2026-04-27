Η Αν Χάθαγουεϊ απαντά για τους σωματότυπους στο Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.

φωτογραφία: Deonté Lee
Η Αν Χάθαγουεϊ επιστρέφει στον κόσμο της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2, αλλά αυτή τη φορά η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη Μιράντα Πρίστλι, τη μόδα και τη νοσταλγία μιας ταινίας που έγινε ποπ φαινόμενο. Αφορά και το ποιοι σωματότυποι χωρούν σήμερα στην εικόνα της μόδας.

Η ηθοποιός, που επιστρέφει στον ρόλο της Άντι Σακς, απάντησε στις φήμες ότι μοντέλα απομακρύνθηκαν από την παραγωγή της ταινίας λόγω του σωματότυπού τους. Μιλώντας στο Good Morning America, είπε ότι πρόκειται για «λάθος πληροφορία».

«Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», ανέφερε, εξηγώντας ότι η παραγωγή αποφάσισε να συμπεριλάβει μοντέλα με μεγαλύτερη ποικιλία σωματότυπων σε σκηνή της ταινίας.

Η συζήτηση είχε ανοίξει τον Μάρτιο, όταν η Μέριλ Στριπ αποκάλυψε στο Harper’s Bazaar ότι η Χάθαγουεϊ παρατήρησε πόσο αδύνατα ήταν τα μοντέλα στα γυρίσματα και μίλησε στους παραγωγούς, ζητώντας η σκηνή να μη στηθεί μόνο πάνω στο παλιό, στενό πρότυπο της πασαρέλας.

Η ίδια η Χάθαγουεϊ είπε αργότερα στο Variety ότι, γνωρίζοντας το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σκηνής, θεώρησε πως θα ήταν πιο δυνατή αν περιλάμβανε μεγαλύτερη ποικιλία σωματότυπων. Όπως εξήγησε, οι παραγωγοί ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημά της.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πλοκή, η ηθοποιός ανέφερε ότι η σκηνή περιλαμβάνει νέο τραγούδι της Λέιντι Γκάγκα και ότι είχε σημασία να εμφανίζονται σε αυτήν μοντέλα με διαφορετικούς σωματότυπους.

Το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 επαναφέρει τη Χάθαγουεϊ, τη Μέριλ Στριπ, την Έμιλι Μπλαντ και τον Στάνλεϊ Τούτσι, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Στο καστ προστίθενται, μεταξύ άλλων, η Λούσι Λιου και η Σιμόν Άσλεϊ.

Με στοιχεία από Entertainment Weekly, Variety.

Από την Αθήνα στον Αργυρό Λέοντα: Ο Μάριο Μπανούσι και το θέατρο χωρίς λόγια που συγκινεί την Ευρώπη

Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι γίνεται θέμα στην El País και στη Libération. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ελληνοαλβανός δημιουργός πέρασε από την Αθήνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα με ένα έργο χωρίς λόγια, φτιαγμένο από πένθος, μητέρες, μετανάστευση και οικογενειακή μνήμη.
«Η μόνη αληθινή διαμαρτυρία είναι η ομορφιά»: Ο Ντρις βαν Νότεν ανοίγει ένα παλάτσο στη Βενετία

Στο Palazzo Pisani Moretta, ο Ντρις βαν Νότεν εγκαινιάζει τη νέα του Fondazione με περισσότερα από 200 έργα μόδας, τέχνης, craft και design. Η έκθεση The Only True Protest Is Beauty δεν αντιμετωπίζει την ομορφιά ως φυγή από τον κόσμο, αλλά ως έναν τρόπο να μείνεις μέσα του χωρίς να παραδοθείς στην ασχήμια του.
Οι Αυτοδίδακτοι: Από τον Θεόφιλο στις μέρες μας

Μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, όπου η ανάγκη για έκφραση υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αναδεικνύει την προσωπική διαδρομή μάθησης και δημιουργίας.
Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το sequel

Μετά το άνοιγμα των 217,4 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ο σκηνοθέτης του Michael, Αντουάν Φουκουά, μίλησε στο Deadline για τα επαναληπτικά γυρίσματα των 50 εκατ. δολαρίων, τις σκηνές γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του Μάικλ Τζάκσον που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν και το υλικό που υπάρχει ήδη για μια πιθανή συνέχεια.
Ιωάννα Καρυστιάνη: «Ακουγόντουσαν συνεχώς βογγητά, ο πόνος ήταν πολλαπλάσιος, ήξερες ότι βασανίζονται και οι σύντροφοί σου»

Η σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας σε μια σπάνια μαρτυρία στο Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περίοδο της Δικτατορίας και των βασανιστηρίων στα κρατητήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ
Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Ένας εντυπωσιακός κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών σε αίθουσα συμποσίων της Πομπηίας φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στο κρασί, την έκσταση, τη μύηση και την κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής πόλης.
Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
