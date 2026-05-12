Ιράν: Ο ανώτατος ηγέτης του είναι άφαντος, τη στιγμή που οι διαπραγματευτές τον χρειάζονται περισσότερο

Η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη αβεβαιότητα, την ώρα που επιχειρεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αμερικανικές και ιρανικές πηγές, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να έχει αναλάβει ρόλο ανώτατου ηγέτη, ωστόσο η δημόσια παρουσία του είναι σχεδόν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να εντείνονται τα ερωτήματα για την πραγματική του κατάσταση και τον ρόλο του στις εξελίξεις.

Όπως αναφέρεται, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά σε αεροπορικό πλήγμα τον Φεβρουάριο, στο οποίο σκοτώθηκαν μέλη της οικογένειάς του.

Από τότε, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, ενώ η επικοινωνία του περιορίζεται σε γραπτά μηνύματα και εικόνες που, σύμφωνα με αναφορές, έχουν πιθανόν δημιουργηθεί ή επεξεργαστεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα κανένα ηχητικό ή οπτικό μήνυμα από τον ίδιο, γεγονός που ενισχύει τη φημολογία γύρω από την κατάστασή του.



Ιράν: Πολιτικές εντάσεις και εσωτερικές τριβές

Η απουσία του ηγέτη φαίνεται να επηρεάζει και τις εσωτερικές ισορροπίες στην Τεχεράνη, καθώς η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία εμφανίζεται διχασμένη ως προς τη στάση στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Συντηρητικοί κύκλοι εκφράζουν δυσπιστία για τις συνομιλίες, ασκώντας κριτική σε πιο μετριοπαθείς πολιτικούς που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και θεωρούνται διατεθειμένοι για συμβιβασμούς.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις Ιρανών αξιωματούχων ότι είναι ζωντανός και σε σχετική ασφάλεια, η περιορισμένη δημόσια παρουσία του συνεχίζει να δημιουργεί ερωτήματα ακόμη και στους υποστηρικτές του καθεστώτος.

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση περιπλέκει τις προσπάθειες για μια πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου η πολιτική σταθερότητα και η ενιαία γραμμή της ηγεσίας θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal