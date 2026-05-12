Survivor: Τι λέει μέσα το συμβόλαιο που υπογράφουν οι παίκτες πριν μπουν στο παιχνίδι;

Μια αποκάλυψη για το συμβόλαιο στο Survivor έκανε η Ελένη Χατζίδου, μετά την ενημέρωση για σοβαρό ατύχημα παίκτη στο ριάλιτι επιβίωσης.

«Ήμασταν σε ένα νησί μόνοι μας. Για να καταλάβετε πήγαμε με ελικόπτερο. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε αυτό και πόσο μακριά να είχε φτάσει ο παίκτης» ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Breakfast@star» η Ελένη Χατζίδου όταν μαζί με τους συνεργάτες της αναφέρθηκαν στον σοβαρό τραυματισμό παίκτη του Survivor.

Σε ερώτηση για το συμβόλαιο και τι υπογράφουν οι παίκτες, εξήγησε: «Αρχικά υπογράφεις εάν πάθει κάτι η σωματική σου ακεραιότητα και οδηγηθείς και σε θανάτο, ουδεμία ευθύνη φέρει η παραγωγή. Και ιδιαίτερα ο ΣΚΑΙ γιατί βγήκε ανακοίνωση που έλεγε ότι είναι ευθύνη της εταιρείας παραγωγής, της Acun Media και ότι ''φυσικά είμαστε δίπλα στον παίκτη αλλά δεν φέρουμε εμείς ευθύνη''».

Survivor: Τι όριζαν τα συμβόλαια τα περασμένα χρόνια;

Πριν από δύο χρόνια, η τηλεοπτική εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου», σε ρεπορτάζ της, ανέφερε πως «παύουν οι αποβολές και έρχονται οικονομικές ρήτρες». Επίσης, στο συμβόλαιο ορίζεται και το ακριβές ποσό που συμφωνεί ο κάθε παίκτης.

Επίσης, πριν από τέσσερα χρόνια, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ανέφεραν πως υπάρχουν αυστηρές ρήτρες, όπως ότι δεν μπορεί να γίνει οικειοθελής αποχώρηση χωρίς κάποιο χάρτι.

Τέλος, το 2021, το συμβόλαιο των 28 σελίδων παρουσιάστηκε στην εκπομπή Happy Day και φανέρωσε τι επιτρέπεται και τι όχι να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι. Για έξι μήνες από τη στιγμή που αποχωρούν από το ριάλιτι, οι παίκτες μπορούν να εμφανιστούν τηλεοπτικά μόνο όπου τους υπαγορεύει ο παραγωγός.

Επίσης, όπως είχε αναφερθεί τότε, για έξι μήνες από την στιγμή που φεύγουν από τον Άγιο Δομίνικο, είναι υπόλογοι στην Acun Medya, η οποία χειρίζεται τη δημόσια εικόνα του κάθε παίκτη ενώ δεν υπάρχει οικονομική ρήτρα αν δεν εμφανιστεί ο παίκτης σε εκπομπή του ΣΚΑΙ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εκπομπή τότε, οι παίκτες του Survivor δεν μπορούν να αναφερθούν σε πράγματα που δεν έχουν καταγράψει οι κάμερες του ριάλιτι επιβίωσης.

Survivor: Η πρώτη δήλωση του Ατζούν Ιλιτζαλί

Στην πρώτη του δήλωση, ο Ατζούν Ιλιτζαλί, μιλώντας στο cumhuriyet.com.tr, ανέφερε- μετά πρόκριση της Χαλ Σίτι στον μεγάλο τελικό των play off ανόδου στην Premier League: «Ο αντίπαλος στον τελικό δεν έχει σημασία. Ειλικρινά, δεν είμαι πολύ συγκεντρωμένος στον τελικό. Μπορείς να πεις ότι είναι θέμα μοίρας αυτά τα πράγματα. Επίσης, είμαι πολύ λυπημένος απόψε. Υπήρξε ένα πολύ ατυχές ατύχημα στην ελληνική πλευρά στη Δομινικανή Δημοκρατία. Έτσι, το μυαλό μου ήταν εκεί. Τώρα πρέπει να πάω επειγόντως στη Δομινικανή Δημοκρατία. Θα φύγω σε δύο ώρες. Δυστυχώς, ένας από τους Έλληνες διαγωνιζόμενους μας είχε ένα σοβαρό ατύχημα. Έτσι, δεν είμαι πραγματικά σε θέση να σκεφτώ τον τελικό. Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξής: Δεχθήκαμε πολλές προσευχές. Σας ευχαριστούμε, μας στήριξαν τόσο πολύ. Μόλις τσέκαρα το τηλέφωνό μου και υπάρχουν 800 μηνύματα. Οι προσευχές των τηλεθεατών μας, ή μάλλον, των πολιτών μας. Σας ευχαριστούμε, είναι πολύτιμο για εμάς».