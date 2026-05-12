Ο Κιρ Στάρμερ αντιμέτωπος με κρίση ηγεσίας

Ο Κιρ Στάρμερ παλεύει να παραμείνει στην θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με εκκλήσεις να εγκαταλείψει τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Τρία μέλη της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων και η υπουργός Εσωτερικών Τζες Φίλιπς, παραιτήθηκαν, ενώ δεκάδες βουλευτές του Εργατικού Κόμματος ζητούν την παραίτησή του μετά από μια καταστροφική σειρά εκλογών για το κόμμα την περασμένη εβδομάδα.

Συνοπτική εξήγηση για τις πρόσφατες εξελίξεις έδωσε το BBC.

Τι συμβαίνει σήμερα;

Η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είναι μία από τους πολλούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου που προτρέπουν τον πρωθυπουργό να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησης .

είναι μία από τους πολλούς υπουργούς του υπουργικού συμβουλίου που προτρέπουν τον πρωθυπουργό . Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου νωρίτερα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί και προκάλεσε τους πιθανούς αντιπάλους του να τον αμφισβητήσουν επίσημα ως ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

Κανένας βουλευτής δεν έχει ακόμη ξεκινήσει επίσημη διαδικασία για να αμφισβητήσει τον Στάρμερ – μια κίνηση που απαιτεί την υποστήριξη 81 συναδέλφων, ή του 20% των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος.

– μια κίνηση που απαιτεί την υποστήριξη 81 συναδέλφων, ή του 20% των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, σύμφωνα με τους κανόνες του κόμματος. Μετά τη συνεδρίαση, βασικοί σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Στέγασης Στιβ Ριντ και της υπουργού Εργασίας και Συντάξεων Πατ ΜακΦάντεν, δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι συνεχίζουν να υποστηρίζουν τον Στάρμερ.

Ωστόσο, ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος θεωρείται πιθανός αντίπαλος για την ηγεσία, δεν έκανε κανένα σχόλιο στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπουργός Εξωτερικών Τζένι Τσάπμαν, άλλη σύμμαχος του Στάρμερ, αναγνώρισε ότι «γίνεται συζήτηση» για την ηγεσία του, αλλά δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι κανένας υπουργός δεν τον αμφισβήτησε στο υπουργικό συμβούλιο.

Η ατμόσφαιρα στο κόμμα

Πάνω από 80 βουλευτές των Εργατικών κάλεσαν δημοσίως τον Στάρμερ να παραιτηθεί αμέσως ή να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης.

αμέσως ή να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Τρεις υπουργοί – η Τζες Φίλιπς, ο Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς και η Μιάτα Φανμπούλε – παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση.

Έξι βοηθοί υπουργών παραιτήθηκαν τη Δευτέρα και έχουν ήδη αντικατασταθεί.

Αρκετές πηγές έχουν ενημερώσει το BBC ότι αναμένονται περισσότερες παραιτήσεις.

Το BBC έχει επίσης ενημερωθεί ότι περισσότεροι από 100 βουλευτές του Εργατικού Κόμματος έχουν υπογράψει μια δήλωση στην οποία αναφέρουν: «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για διαγωνισμό ηγεσίας» και καλούν τους συναδέλφους τους να «επικεντρωθούν» στη δουλειά τους.

Μαζί με τον Στρίτινγκ, η πρώην αναπληρωτής πρωθυπουργός Άντζελα Ρέινερ θεωρείται η πιο πιθανή αντίπαλος του Στάρμερ μεταξύ των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ έχει επίσης υποστήριξη – αλλά θα πρέπει να εκλεγεί βουλευτής για να διεκδικήσει την ηγεσία, κάτι που απαιτεί μια πιο μακροχρόνια αναμέτρηση.

Τι προηγήθηκε

Ο πρωθυπουργός προέβη σε μια βιαστικά οργανωμένη ομιλία τη Δευτέρα , σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση του.

, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση του. Ωστόσο, η κίνηση αυτή φαίνεται να είχε αντίθετα αποτελέσματα, καθώς ο αριθμός των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος που του ζητούν να παραιτηθεί αυξήθηκε τις επόμενες ώρες.

τις επόμενες ώρες. Η εξέγερση μεταξύ των βουλευτών ακολουθεί μια σειρά καταστροφικών εκλογικών αποτελεσμάτων για το Εργατικό Κόμμα την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία έχασε σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους στις τοπικές εκλογές σε ολόκληρη την Αγγλία.

την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία έχασε σχεδόν 1.500 δημοτικούς συμβούλους στις τοπικές εκλογές σε ολόκληρη την Αγγλία. Επίσης, έχασε την εξουσία στην Ουαλία και κατέγραψε το χειρότερο αποτέλεσμα στην ιστορία του στις εκλογές για το Κοινοβούλιο της Σκωτίας.

Οι εκλογές είχαν χαρακτηριστεί ως κρίσιμη δοκιμασία για την ηγεσία του Στάρμερ, εν μέσω των δυσμενών δημοσκοπικών αποτελεσμάτων και της διαμάχης σχετικά με την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε ορισμένους βουλευτές να αμφισβητήσουν την κρίση του.

Με πληροφορίες από BBC