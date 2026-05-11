Μπιενάλε Βενετίας: Πάνω από 70 καλλιτέχνες αποσύρονται από τα βραβεία λόγω Ισραήλ και Ρωσίας

Η αποχώρηση γίνεται «σε αλληλεγγύη προς την παραίτηση της κριτικής επιτροπής που είχε επιλέξει η Κόγιο Κουό»

The LiFO team
Περισσότεροι από 70 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας 2026, ανακοίνωσαν ότι αποσύρονται από τη διαδικασία απονομής των βραβείων Χρυσού Λέοντα, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την κριτική επιτροπή που παραιτήθηκε λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και της Ρωσίας στη διοργάνωση.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που υπέγραψαν τη σχετική επιστολή διαμαρτυρίας, βρίσκονται οι Γουαλίντ Ράαντ, Λόρι Άντερσον, Άλφρεντο Τζαρ και Άλις Μέιχερ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της The Art Newspaper, από τη διαδικασία αποσύρονται επίσης καλλιτέχνες, επιμελητές και εργαζόμενοι από 22 εθνικά περίπτερα.

Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η πενταμελής επιτροπή των βραβείων

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα e-flux και αναφέρει ότι η αποχώρηση γίνεται «σε αλληλεγγύη προς την παραίτηση της κριτικής επιτροπής που είχε επιλέξει η Κόγιο Κουό».

Η Κόγιο Κουό, η οποία είχε αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της διοργάνωσης, πέθανε πρόσφατα, ενώ η έκθεση ολοκληρώθηκε από πέντε στενούς συνεργάτες της.

Η πενταμελής επιτροπή των βραβείων είχε παραιτηθεί τον περασμένο μήνα, καθώς κλιμακωνόταν η διαμάχη γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Ρωσίας στη φετινή Μπιενάλε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της επιτροπής είχαν αποφασίσει να αποκλείσουν καλλιτέχνες από χώρες των οποίων οι ηγέτες αντιμετωπίζουν διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μια θέση που θεωρήθηκε ότι αφορούσε το Ισραήλ και τη Ρωσία.

Μετά τις παραιτήσεις, η διοίκηση της Μπιενάλε ανακοίνωσε νέο σύστημα βράβευσης, στο οποίο οι νικητές των «Χρυσών Λεόντων» θα επιλέγονται μέσω ψηφοφορίας του κοινού. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν οι επισκέπτες που θα έχουν παρακολουθήσει τις εκθέσεις και στους δύο βασικούς χώρους της διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε, η οποία θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου.

Μπιενάλε Βενετίας: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για Ισραήλ και Ρωσία

Εκπρόσωπος της διοργάνωσης δήλωσε ότι όσοι καλλιτέχνες έχουν υπογράψει την επιστολή δεν θα παραλάβουν το βραβείο ακόμη κι αν επιλεγούν από το κοινό.

Οι αντιδράσεις γύρω από τη φετινή Μπιενάλε συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες.

Την περασμένη εβδομάδα αρκετές χώρες έκλεισαν προσωρινά τα περίπτερά τους συμμετέχοντας σε απεργιακή κινητοποίηση κατά της παρουσίας του Ισραήλ στη διοργάνωση. Η δράση οργανώθηκε από τη συλλογικότητα Art Not Genocide Alliance.

Παράλληλα, περισσότεροι από 200 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαδήλωση έξω από το ισραηλινό περίπτερο κατά τη διάρκεια των VIP previews, ενώ οι ακτιβιστικές ομάδες Pussy Riot και FEMEN πραγματοποίησαν κινητοποίηση και στο ρωσικό περίπτερο.

Το Ισραήλ εκπροσωπείται φέτος από τον γλύπτη Μπελού-Σιμόν Φαϊνάρου, ο οποίος δήλωσε ότι αντιτίθεται στα πολιτιστικά μποϊκοτάζ. «Πιστεύω στη σημασία του διαλόγου και της ανταλλαγής, ειδικά σε δύσκολες περιόδους», ανέφερε.

Η συμμετοχή της Ρωσίας στη διοργάνωση προκάλεσε επίσης αντιδράσεις, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποσύρει τη χρηματοδότησή της από τη φετινή Μπιενάλε.

Ο πρόεδρος της διοργάνωσης δήλωσε ότι οι εκκλήσεις για αποκλεισμό χωρών αντιβαίνουν στη φιλοσοφία της Μπιενάλε, η οποία «είναι ο χώρος όπου συναντιέται ο κόσμος».

Με πληροφορίες από The Arts Newspaper

