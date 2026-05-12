Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη (13/5), οι δημόσιες υπηρεσίες, λόγω της πανελλαδικής πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 10:30 το πρωί, καθώς και αντίστοιχες δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

Την ίδια ώρα, η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοί τους δεν εκπροσωπούνται συνδικαλιστικά από την οργάνωση. Ως αποτέλεσμα, η αυριανή απεργία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργία των ΜΜΜ, τα οποία θα κινηθούν κανονικά και χωρίς τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη σύγχυση που προκάλεσαν αναρτήσεις και δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών, τα οποία μετέδιδαν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με πιθανές αλλαγές στη λειτουργία των μεταφορών.

Οι διεκδικήσεις της ΑΔΕΔΥ

Όπως τονίζει η ΑΔΕΔΥ στην αυριανή απεργία «εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς».

Τα αιτήματα

Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση

Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία

Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας2016–2017

Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση

Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση

Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου

Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Απεργία 13 Μαΐου: Τι ώρα η συγκέντρωση στην Αθήνα