Η Σάλι Φιλντ αποκάλυψε πώς ο Τζακ Νίκολσον «έσωσε» την καριέρα της

Η πορεία της Σάλι Φιλντ άλλαξε όταν γράφτηκε στο περίφημο Actors Studio στο Λος Άντζελες

Η Σάλι Φιλντ και ο Τζακ Νίκολσον / Φωτ.: EPA, Getty Images
Η Σάλι Φιλντ μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε στα πρώτα χρόνια της καριέρας της στο Χόλιγουντ και αποκάλυψε ότι ο Τζακ Νίκολσον έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να αλλάξει η πορεία της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, θυμήθηκε την περίοδο μετά τη συμμετοχή της στη σειρά «Η Ιπτάμενη Καλόγρια (The Flying Nun), στην οποία πρωταγωνίστησε για τρεις σεζόν στα τέλη της δεκαετίας του ’60.

Όπως είπε η Σάλι Φιλντ, η εικόνα που είχε δημιουργηθεί τότε για εκείνη στο Χόλιγουντ την εμπόδιζε να θεωρηθεί «σοβαρή» ηθοποιός.

Σάλι Φιλντ: Πώς τη βοήθησε ο Τζακ Νίκολσον

«Δεν μπορούσα καν να μπω σε ένα δωμάτιο για οντισιόν», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Δεν με έβαζαν καν στις λίστες. Πίστευαν ότι ήξεραν ήδη τι είμαι. “Όχι, ευχαριστούμε, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο”».

Η ίδια περιέγραψε τη στάση που αντιμετώπισε εκείνη την εποχή ως «σκληρή» και «άδικη», λέγοντας ότι αντί να τα παρατήσει αποφάσισε να δουλέψει ακόμη περισσότερο πάνω στην υποκριτική της.

«Έπρεπε να πω στον εαυτό μου ότι αν δεν ήμουν εκεί που ήθελα να βρίσκομαι, τότε έπρεπε να γίνω καλύτερη», είπε.
Για να εξελιχθεί ως ηθοποιός, η Φιλντ γράφτηκε στο περίφημο Actors Studio στο Λος Άντζελες, όπου δίδασκε ο θρυλικός δάσκαλος υποκριτικής, Λι Στράσμπεργκ.

Εκεί ήταν που γνώρισε τον Τζακ Νίκολσον, ο οποίος παρατήρησε τη δουλειά και την αφοσίωσή της: «Πήγαιναν όλοι εκεί. Ήταν πάντα γεμάτο. Δεν μπορούσες να βρεις θέση», εξομολογήθηκε για το Actors Studio.

Σύμφωνα με τη Φιλντ, ο Νίκολσον μίλησε με πολύ θετικά λόγια για εκείνη στον σκηνοθέτη Μπομπ Ράφελσον και στην υπεύθυνη διανομής ρόλων, Νταϊάν Κρίτεντεν, προτείνοντάς τη ως «ένα ακατέργαστο ταλέντο που δεν είχε ακόμη ανακαλυφθεί».

Σάλι Φιλντ: Η εμπειρία της από την ταινία «Το Γυμναστήριο»

Η σύσταση αυτή τη βοήθησε να πάρει ρόλο στην ταινία «Το Γυμναστήριο (Stay Hungry το 1976)», κάτι που η ίδια θεωρεί καθοριστικό σημείο καμπής στην καριέρα της.

«Έλεγα πάντα στον εαυτό μου ότι η τύχη μου θα αλλάξει όταν θα είμαι αρκετά καλή», ανέφερε. «Και τελικά, με έναν περίεργο τρόπο, αυτό συνέβη επειδή δούλευα συνεχώς στο στούντιο».

Η Φιλντ σημείωσε επίσης ότι η εμπειρία της στα γυρίσματα του «Γυμναστηρίου» δεν ήταν -απαραίτητα- θετική. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο «In Pieces», που κυκλοφόρησαν το 2018, είχε κατηγορήσει τον Ράφελσον για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της οντισιόν.

Με πληροφορίες από OK! Magazine

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει έναν νέο Μολιέρο;

Στις Βερσαλλίες ανέβηκε ένα «νέο» έργο του Μολιέρου, μόνο που αυτή τη φορά στη συγγραφή βοήθησε η τεχνητή νοημοσύνη. Το Molière Ex Machina, πείραμα της Σορβόννης, του Théâtre Molière Sorbonne, του Obvious και της Mistral AI, φαντάζεται τον Γάλλο δραματουργό να σατιρίζει έναν απατεώνα αστρολόγο, την ανθρώπινη ευπιστία και τις ψευδείς βεβαιότητες της εποχής μας.
Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ: από τη σκηνή του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη

Η FKA twigs θα υποδυθεί τη Ζοζεφίν Μπέικερ σε νέα βιογραφική ταινία της Studiocanal, σε σκηνοθεσία Μαϊμούνα Ντουκουρέ. Το πρότζεκτ, που αναπτύσσεται με τη συνεργασία μελών της οικογένειας της Μπέικερ, θα παρουσιαστεί στην αγορά των Καννών.
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΗΤΕΙΑΣ

Από τις 12 έως τις 14 Ιουνίου 2026, η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ εγκαινιάζει στη Σητεία έναν νέο ετήσιο πολυθεματικό θεσμό, αφιερώνοντας την πρώτη διοργάνωση στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Συγγραφείς, καλλιτέχνες και κοινό συναντιούνται σε τρεις ημέρες συζητήσεων, θεάτρου, εικαστικών και μουσικής.
Ο άγγελος του Πάουλ Κλέε έφτασε στη Νέα Υόρκη κουβαλώντας έναν αιώνα καταστροφών

Ο Angelus Novus του Πάουλ Κλέε, το έργο που ο Βάλτερ Μπένγιαμιν μετέτρεψε στον περίφημο «άγγελο της Ιστορίας», έφτασε καθυστερημένα στο Jewish Museum της Νέας Υόρκης. Η άφιξή του στην έκθεση Paul Klee: Other Possible Worlds κουβαλά μια διαδρομή από τον ναζισμό και την εξορία μέχρι τον σημερινό πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Ρούμπενς, η αγελάδα που έσβησαν και μια σκοτεινή υπόθεση ναζιστικής επιστροφής

Μια εβραϊκή οικογένεια διεκδικεί έναν πίνακα που θεωρούσε χαμένο έργο του Ρούμπενς. Ένας ειδικός όμως υποστηρίζει ότι είναι αντίγραφο του εργαστηρίου του, επειδή από το τοπίο λείπει μια αγελάδα που ουρούσε, μια λεπτομέρεια που μπορεί να ρίξει την αξία του από δεκάδες εκατομμύρια σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
Πίνακας που είχαν αρπάξει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι απογόνων Ολλανδού συνεργάτη των SS

Το Portrait of a Young Girl του Ολλανδού ζωγράφου Toon Kelder, μέρος της λεηλατημένης συλλογής Goudstikker, εντοπίστηκε στο σπίτι απογόνων του Hendrik Seyffardt, υψηλόβαθμου Ολλανδού συνεργάτη των Ναζί. Συγγενής της οικογένειας αποκάλυψε την υπόθεση, ζητώντας να επιστραφεί το έργο στους κληρονόμους του εβραίου συλλέκτη Jacques Goudstikker.
Τα 10 εθνικά περίπτερα που ξεχωρίζουν στη φετινή Μπιενάλε Βενετίας

Μωρά-κούκλες, λάσπη, περίπτερα-ερείπια, κήποι ακρόασης και σπίτια από κλωστή: η 61η Μπιενάλε Βενετίας άνοιξε με την έκθεση In Minor Keys της αείμνηστης Koyo Kouoh, μέσα σε κλίμα απώλειας, πολιτικής έντασης και θεσμικής αναταραχής. Δέκα εθνικές συμμετοχές δείχνουν μια διοργάνωση όπου η τέχνη γίνεται φροντίδα, κατάρρευση, μνήμη, ύφασμα, ήχος και σώμα.
Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε σχεδιάσει ακόμη και ποιοι θα μπορούσαν να μπουν πρώτοι στον οίκο του μετά τον θάνατό του. Τώρα η Giorgio Armani εξετάζει την πώληση αρχικού ποσοστού 15% σε LVMH, L'Oreal και EssilorLuxottica, ανοίγοντας το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μετά-Armani εποχής.
Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Το The Devil Wears Prada 2 παρέμεινε πρώτο στα αμερικανικά ταμεία, αφήνοντας πίσω το Mortal Kombat II. Η μόδα, η νοσταλγία και ένα γυναικείο κοινό που το Χόλιγουντ συχνά υποτιμά αποδείχθηκαν πιο δυνατά από ένα θορυβώδες franchise δράσης.
