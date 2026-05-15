Drake: Κυκλοφορεί τρία νέα άλμπουμ και αναφέρεται στο beef με τον Kendrick Lamar

Ο Drake αιφνιδίασε τη μουσική βιομηχανία κυκλοφορώντας όχι ένα, αλλά τρία νέα άλμπουμ ταυτόχρονα, με συνολικά 43 κομμάτια.

Ο Καναδός ράπερ Drake, παρουσίασε το σόλο άλμπουμ Iceman, καθώς και τα Habibti και Maid of Honour, στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Central Cee, 21 Savage και PARTYNEXTDOOR.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μουσική του κυκλοφορία, μετά την ένταση στη διαμάχη του με τον Kendrick Lamar, η οποία κλιμακώθηκε το 2024.

Όπως φαίνεται, το beef αυτό δεν έμεινε εκτός των νέων του τραγουδιών, καθώς σε αρκετούς στίχους υπάρχουν έμμεσες και άμεσες αναφορές.

Drake: Αναφορές στη διαμάχη με τον Kendrick Lamar

Σε κομμάτια του νέου του υλικού, ο Drake φαίνεται να αφήνει αιχμές για τον Lamar, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί την καταγωγή του ως «σκηνικό» για φιλανθρωπικές κινήσεις, ενώ παράλληλα ζει μια πιο λαμπερή ζωή μακριά από την περιοχή.

Σε έναν χαρακτηριστικό στίχο αναφέρει: «Μοιράζεις γαλοπούλες μπροστά στις κάμερες στη γειτονιά σου και μετά επιστρέφεις στους λόφους (Hollywood Hills)».

Σε άλλο κομμάτι, στο εναρκτήριο τραγούδι του Iceman, ο Drake φαίνεται να αποτυπώνει και πιο προσωπικά συναισθήματα από την περίοδο της έντασης, αναφερόμενος έμμεσα στη «σκληρότητα» της μουσικής διαμάχης και στην πίεση της δημοσιότητας.

Τα τρία άλμπουμ κινούνται σε διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις: το Iceman είναι πιο κοντά στο rap και hip-hop, το Habibti έχει έντονα R&B στοιχεία, ενώ το Maid of Honour αντλεί έμπνευση από την dance μουσική.

Η μαζική αυτή κυκλοφορία θεωρείται από πολλούς ως μια στρατηγική κίνηση που συνδυάζει δημιουργικότητα και εμπορική απήχηση, καθώς η ταυτόχρονη διάθεση 43 τραγουδιών αναμένεται να εκτοξεύσει τα streaming νούμερα του καλλιτέχνη.

Αν και οι κριτικές για τα νέα άλμπουμ δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί πλήρως, αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη κίνηση σε πλατφόρμες streaming, οι οποίες αντιμετώπισαν ακόμη και προσωρινές δυσκολίες λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Μουσικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η κόντρα με τον Kendrick Lamar εξακολουθεί να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον γύρω από τους δύο καλλιτέχνες, ενισχύοντας παράλληλα τη δημοσιότητά τους και τις ακροάσεις τους.

Με πληροφορίες από BBC