ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

20 ΧΡΟΝΙΑ LIFO

Πολιτισμός

Drake: Κυκλοφορεί τρία νέα άλμπουμ και αναφέρεται στο beef με τον Kendrick Lamar

Όπως φαίνεται, το beef τους δεν έμεινε εκτός των νέων του τραγουδιών, καθώς σε αρκετούς στίχους υπάρχουν έμμεσες και άμεσες αναφορές

The LiFO team
The LiFO team
DRAKE ΑΛΜΠΟΥΜ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Drake / EPA
0

Ο Drake αιφνιδίασε τη μουσική βιομηχανία κυκλοφορώντας όχι ένα, αλλά τρία νέα άλμπουμ ταυτόχρονα, με συνολικά 43 κομμάτια.

Ο Καναδός ράπερ Drake, παρουσίασε το σόλο άλμπουμ Iceman, καθώς και τα Habibti και Maid of Honour, στα οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Central Cee, 21 Savage και PARTYNEXTDOOR.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη μουσική του κυκλοφορία, μετά την ένταση στη διαμάχη του με τον Kendrick Lamar, η οποία κλιμακώθηκε το 2024.

Όπως φαίνεται, το beef αυτό δεν έμεινε εκτός των νέων του τραγουδιών, καθώς σε αρκετούς στίχους υπάρχουν έμμεσες και άμεσες αναφορές.

Drake: Αναφορές στη διαμάχη με τον Kendrick Lamar

Σε κομμάτια του νέου του υλικού, ο Drake φαίνεται να αφήνει αιχμές για τον Lamar, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποιεί την καταγωγή του ως «σκηνικό» για φιλανθρωπικές κινήσεις, ενώ παράλληλα ζει μια πιο λαμπερή ζωή μακριά από την περιοχή.

Σε έναν χαρακτηριστικό στίχο αναφέρει: «Μοιράζεις γαλοπούλες μπροστά στις κάμερες στη γειτονιά σου και μετά επιστρέφεις στους λόφους (Hollywood Hills)».

Σε άλλο κομμάτι, στο εναρκτήριο τραγούδι του Iceman, ο Drake φαίνεται να αποτυπώνει και πιο προσωπικά συναισθήματα από την περίοδο της έντασης, αναφερόμενος έμμεσα στη «σκληρότητα» της μουσικής διαμάχης και στην πίεση της δημοσιότητας.

Τα τρία άλμπουμ κινούνται σε διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις: το Iceman είναι πιο κοντά στο rap και hip-hop, το Habibti έχει έντονα R&B στοιχεία, ενώ το Maid of Honour αντλεί έμπνευση από την dance μουσική.

Η μαζική αυτή κυκλοφορία θεωρείται από πολλούς ως μια στρατηγική κίνηση που συνδυάζει δημιουργικότητα και εμπορική απήχηση, καθώς η ταυτόχρονη διάθεση 43 τραγουδιών αναμένεται να εκτοξεύσει τα streaming νούμερα του καλλιτέχνη.

Αν και οι κριτικές για τα νέα άλμπουμ δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί πλήρως, αναφορές κάνουν λόγο για αυξημένη κίνηση σε πλατφόρμες streaming, οι οποίες αντιμετώπισαν ακόμη και προσωρινές δυσκολίες λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Μουσικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η κόντρα με τον Kendrick Lamar εξακολουθεί να τροφοδοτεί το ενδιαφέρον γύρω από τους δύο καλλιτέχνες, ενισχύοντας παράλληλα τη δημοσιότητά τους και τις ακροάσεις τους.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

20 ΧΡΟΝΙΑ LIFO

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πότε οι γυναίκες έπαψαν να θεωρούνται το πιο σεξουαλικό φύλο;

Πολιτισμός / Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι γυναίκες ήταν πιο ακόρεστες σεξουαλικά από τους άνδρες

Η ιστορικός Jean Menzies γράφει για τη γυναικεία επιθυμία στην αρχαιότητα: από την «περιπλανώμενη μήτρα» και τη Σαπφώ μέχρι την Πομπηία, τα αρχαία sex toys και τη σημερινή σεξουαλική ύφεση.
THE LIFO TEAM
Πέθανε η Βάλι Εξπορτ, η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της σινεμά, όπλο και φεμινιστικό μανιφέστο

Πολιτισμός / Πέθανε η Βάλι Εξπορτ, η καλλιτέχνιδα που έκανε το σώμα της σινεμά, όπλο και φεμινιστικό μανιφέστο

Η Βάλι Εξπορτ πέθανε στη Βιέννη σε ηλικία 85 ετών. Με έργα όπως το Tapp und Tastkino και το Genital Panic, άλλαξε ριζικά τη φεμινιστική performance και το βλέμμα πάνω στο γυναικείο σώμα.
THE LIFO TEAM
Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Πολιτισμός / Για ποιον ρόλο πήρε 27 κιλά ο Ράιαν Γκόσλινγκ και τελικά δεν τον έπαιξε ποτέ;

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ είχε αλλάξει εντυπωσιακά το σώμα του για έναν ρόλο που τελικά δεν έπαιξε ποτέ. Χρόνια αργότερα, ο Πίτερ Τζάκσον εξήγησε στις Κάννες τι είχε συμβεί πίσω από την αντικατάστασή του.
THE LIFO TEAM
Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Πολιτισμός / Ο Ίαν ΜακΚέλεν επιστρέφει ως Βασιλιάς Ληρ μετά την πτώση του από τη σκηνή

Ο Ίαν ΜακΚέλεν θα ενσαρκώσει ξανά τον Βασιλιά Ληρ, στον πρώτο μεγάλο θεατρικό του ρόλο μετά το ατύχημα του 2024, όταν έπεσε από τη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης στο Γουέστ Εντ.
THE LIFO TEAM
Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Πολιτισμός / Ο Πίτερ Τζάκσον αποκάλυψε στις Κάννες πώς ο Στίβεν Κόλμπερτ βρέθηκε να γράφει τη νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών

Ο Στίβεν Κόλμπερτ είχε προτείνει στον Πίτερ Τζάκσον μια ιδέα για νέα ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών πριν ανακοινωθεί το τέλος του Late Show.
THE LIFO TEAM
Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πολιτισμός / Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.
THE LIFO TEAM
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Πολιτισμός / Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman έγινε σκηνικό εποχής από τον Μπαζ Λούρμαν και την Κάθριν Μάρτιν, με αρ ντεκό φαντασία, θεατρική μυθολογία και κινηματογραφική λάμψη.
THE LIFO TEAM
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Πολιτισμός / «ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
THE LIFO TEAM
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
 
 