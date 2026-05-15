Τραμπ σε Σι: «Δεν απαντώ στο αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν απέναντι στην Κίνα»

Η ένταση γύρω από την Ταϊβάν κυριάρχησε στο παρασκήνιο της πρόσφατης διήμερης συνόδου ΗΠΑ-Κίνας στο Πεκίνο, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση σχετικά με το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης στο νησί.

Το ζήτημα, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, φαίνεται πως τέθηκε απευθείας και από τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το ερώτημα του τέθηκε τόσο από δημοσιογράφους όσο και από τον Κινέζο ομόλογό του, αλλά ο ίδιος επέλεξε να μην τοποθετηθεί.

«Δεν μιλάω για αυτό», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι αποφεύγει δημόσιες δεσμεύσεις για τόσο κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας.

Τραμπ: «Mόνο ένας άνθρωπος γνωρίζει την απάντηση»

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι δεν είναι προς όφελος της διαπραγμάτευσης να δοθούν ξεκάθαρες απαντήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί πως τέτοιου είδους θέματα παραμένουν σκόπιμα ανοιχτά σε διπλωματικό επίπεδο.

Παράλληλα σημείωσε ότι «μόνο ένας άνθρωπος γνωρίζει την απάντηση», αναφερόμενος στον εαυτό του, υπογραμμίζοντας τον απόλυτο έλεγχο που, όπως είπε, έχει στη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Το ζήτημα της Ταϊβάν βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών στο Πεκίνο, με τον Σι Τζινπίνγκ να προειδοποιεί ότι η συγκεκριμένη διαφορά αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή πιθανής σύγκρουσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ο Κινέζος πρόεδρος φέρεται να τόνισε ότι οποιαδήποτε λανθασμένη διαχείριση του θέματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρή κρίση ή ακόμη και σε άμεση αντιπαράθεση.

Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα, ο Σι υπογράμμισε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν είναι «το πιο σημαντικό στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας» και προειδοποίησε πως επηρεάζει συνολικά τη σταθερότητα των διμερών σχέσεων.

Το θέμα αυτό, μαζί με το εμπόριο και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στον Ειρηνικό, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συνόδου που, αν και είχε υψηλές προσδοκίες, χαρακτηρίστηκε κυρίως από έντονη διπλωματική προσεκτικότητα και περιορισμένες συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Με πληροφορίες από cnbc.com