Μαλδίβες: Νεκροί πέντε Ιταλοί μετά από κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο - Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Μια τραγωδία με νεκρούς πέντε Ιταλούς συνέβη χθες, Πέμπτη, στις Μαλδίβες.

Οι πέντε πραγματοποιούσαν κατάδυση σε βαθύ σπήλαιο στην ατόλη Βάαβου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 90 λεπτών με ταχύπλοο από την πρωτεύουσα Μαλέ.

Πρόκειται για ένα από τα πιο πολύνεκρα καταδυτικά δυστυχήματα που έχουν συμβεί στο αρχιπέλαγος αυτό, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες τον θάνατο πέντε ιταλών υπηκόων, με τις έρευνες να συνεχίζονται σήμερα στις Μαλδίβες για να βρεθούν οι σοροί τεσσάρων από τους πέντε Ιταλούς που έχασαν χθες τη ζωή τους.

Νεκροί Ιταλοί σε κατάδυση στις Μαλδίβες: Πώς συνέβη

Παρά τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες, οι έρευνες συνεχίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της περασμένης νύχτας, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Η ταυτότητα του δύτη, η σορός του οποίου έχει βρεθεί, δεν δημοσιοποιήθηκε.

Η Εθνική Δύναμη Άμυνας των Μαλδίβων (MNDF), που συντονίζει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ανακοίνωσε ότι η πρώτη σορός βρέθηκε σε σπήλαιο σε βάθος 60 μέτρων. «Πιστεύουμε ότι οι τέσσερις άλλοι δύτες βρίσκονται επίσης στο εσωτερικό του ίδιου σπηλαίου», πρόσθεσε.

Ο τοπικός κανονισμός επιτρέπει τις καταδύσεις σε βάθος έως 30 μέτρων, όμως είναι γνωστό ότι έμπειροι επαγγελματίες κατεβαίνουν σε μεγαλύτερο βάθος.

Η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η θάλασσα ήταν ταραγμένη χθες στην ατόλη Βάαβου και είχε εκδοθεί σχετική προειδοποίηση για τα επιβατικά πλοία και τους ψαράδες.

Οι Ιταλοί βρίσκονταν σ' ένα σκάφος καταδύσεων και σήμανε συναγερμός όταν δεν επέστρεψαν την προγραμματισμένη ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Τα θύματα είναι μια καθηγήτρια θαλάσσιας βιολογίας, η κόρη της και δύο νεαροί ερευνητές, ένας λέκτορας κι ένας φοιτητής ο οποίος είχε πάρει πρόσφατα πτυχίο στη θαλάσσια βιολογία, ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο της Γένοβας, στο οποίο σπούδαζαν ή εργάζονταν και οι τέσσερις. Το πέμπτο θύμα είναι ο εκπαιδευτής τους στις καταδύσεις.

«Η ακτοφυλακή και οι δυνάμεις ασφαλείας χτενίζουν απομακρυσμένες θαλάσσιες ζώνες γύρω από το σημείο όπου εξαφανίσθηκαν οι δύτες το απόγευμα της Πέμπτης», δήλωσε ο Μοχάμεντ Αμίν, ο υπουργός Τουρισμού στις Μαλδίβες.

Το αρχιπέλαγος είναι ένας προορισμός για διακοπές πολυτελείας με τις παραλίες του με λευκή άμμο και τα απομονωμένα ξενοδοχειακά συγκροτήματά του, πολύ δημοφιλής στους λάτρεις των καταδύσεων.

Αποτελείται από 1.192 μικροσκοπικά κοραλλιογενή νησιά, διασκορπισμένα σε περίπου 800 χιλιόμετρα κατά μήκος του ισημερινού, στον Ινδικό Ωκεανό.

 
 
 
