Στις Κάννες, το πρώτο fashion show γίνεται στο αεροδρόμιο

Πριν ακόμη οι σταρ πατήσουν στο κόκκινο χαλί, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει ήδη γίνει η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα του Φεστιβάλ Καννών. Από την Ιζαμπέλα Ροσελίνι και τη Ράιλι Κίο μέχρι την Άλια Μπατ, τη Χάιντι Κλουμ και τον Ντιέγκο Κάλβα, οι αφίξεις λειτουργούν πλέον σαν μικρές εμφανίσεις μόδας, όπου η άνεση του ταξιδιού συναντά τις υποχρεώσεις των οίκων.

Η Κάρλα Μπρούνι κατά την άφιξή της στις Κάννες, με airport look που κρατά την ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη γαλλική κομψότητα.
The LiFO team
Στις Κάννες, το κόκκινο χαλί δεν αρχίζει πια στο Palais. Αρχίζει στο αεροδρόμιο της Νίκαιας.

Κάθε χρόνο, πριν από τις πρεμιέρες, τα δείπνα, τις φωτογραφίσεις και τις μεγάλες εμφανίσεις στην Croisette, υπάρχει μια άλλη, λιγότερο επίσημη αλλά εξίσου φωτογραφημένη τελετουργία: οι αφίξεις. Οι σταρ περνούν από τις πύλες του αεροδρομίου, κρατούν τις τσάντες τους, φορούν γυαλιά ηλίου, προσποιούνται ότι μόλις κατέβηκαν αβίαστα από την πτήση τους και, στην πραγματικότητα, συμμετέχουν ήδη στην πρώτη πασαρέλα του φεστιβάλ.

Ο Ντιέγκο Κάλβα έφτασε στις Κάννες με πλήρες Ferragamo pre-fall 2026 look, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και το αεροδρόμιο μπορεί να λειτουργήσει σαν πασαρέλα. Φωτ.: Marc Piasecki / Getty Images

Η Vogue το καταγράφει ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παράπλευρα φαινόμενα των Καννών. Τα τελευταία χρόνια, το αεροδρόμιο της Νίκαιας έχει γίνει κάτι σαν πρόλογος του κόκκινου χαλιού. Εκεί όπου παλιότερα υπήρχε απλώς μια εικόνα άφιξης, τώρα υπάρχει ολόκληρο στιλιστικό μήνυμα. Οι εμφανίσεις είναι πιο χαλαρές από τις βραδινές, αλλά καθόλου τυχαίες. Συχνά κρύβουν συνεργασίες με οίκους, τσάντες-σήματα, παπούτσια που πρέπει να φανούν και μια πιο ήσυχη μορφή πολυτέλειας που ξέρει ότι η κάμερα περιμένει και στο αεροδρόμιο.

Η Μπάρμπαρα Πάλβιν στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, με καμπαρντίνα, βαλίτσα και την αίσθηση ότι η άφιξη στις Κάννες είναι ήδη μέρος του θεάματος.

Πέρυσι, ο Πέδρο Πασκάλ είχε φτάσει στις Κάννες με Bottega Veneta, ενώ η Ιζαμπέλ Ιπέρ είχε εμφανιστεί με τα χαρακτηριστικά ογκώδη sneakers του Balenciaga. Φέτος, το ίδιο παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Ντιέγκο Κάλβα έφτασε στη Νίκαια με πλήρες Ferragamo pre-fall 2026 look, συμπεριλαμβανομένου ενός δερμάτινου παντελονιού που μάλλον δεν θα ήταν η πρώτη επιλογή των περισσότερων ανθρώπων για πτήση. Η Άλια Μπατ, από την άλλη, συνδύασε μια μαύρη Jackie τσάντα της Gucci με μαύρο σύνολο Carolina Herrera.

Ο Ράμι Μάλεκ κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, με δερμάτινο μπουφάν, λευκό παντελόνι και την απαραίτητη κινηματογραφική ψυχραιμία. Φωτ.: Andrea Cremascoli

Μέχρι στιγμής, πάντως, η μεγάλη γραμμή του φετινού στιλ των αφίξεων δεν είναι η κραυγαλέα υπερβολή, αλλά τα ουδέτερα, μεταβατικά κομμάτια: καμπαρντίνες, λευκά φορέματα, μαύρα σύνολα, διακριτικές τσάντες, γυαλιά ηλίου, παπούτσια που κινούνται ανάμεσα στην άνεση και τη δήλωση. Η Ράιλι Κίο, η Σιμόν Άσλεϊ και η Μπάρμπαρα Πάλβιν κινήθηκαν σε αυτή την περιοχή, με χακί ή μπεζ πανωφόρια, λευκές βάσεις και ένα ύφος που μοιάζει να λέει ότι το ταξίδι μπορεί να είναι πρακτικό, αλλά ποτέ αόρατο.

Η Σιμόν Άσλεϊ έφτασε στη Νίκαια με λευκές, ανάλαφρες στρώσεις και μαύρα αξεσουάρ, σε μια από τις πιο καθαρές εκδοχές του φετινού airport style.

Υπάρχει βέβαια και η άλλη σχολή: εκείνη που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο σαν κανονική σκηνή. Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι έφτασε με πολύχρωμο, πολυμοτίβο πανωφόρι, στο οποίο υπήρχαν φυσικά και παγιέτες. Η Ροσελίνι, που φέτος θα τιμηθεί από το Φεστιβάλ Λοκάρνο για την αλλόκοτη και ατρόμητη καριέρα της, δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα στο πρακτικό και το θεατρικό. Μπαίνει στο αεροδρόμιο σαν να ξέρει ότι η άφιξη είναι ήδη μέρος της ιστορίας.

Η Νταϊάν Κρούγκερ στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, με τζιν, καπέλο, γυαλιά ηλίου και μια πιο ανεπιτήδευτη εκδοχή του travel chic. Φωτ.: Andrea Cremascoli

Η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε στα λευκά, κρατώντας τον σκύλο της, μετατρέποντας την εικόνα της άφιξης σε μικρή σκηνή lifestyle λάμψης. Η Νταϊάν Κρούγκερ επέλεξε μια πιο ανεπιτήδευτη εκδοχή της κομψότητας του ταξιδιού, με τζιν, λευκό τοπ, καπέλο και καφέ σουέντ μπότες. Η Τζούλια Λουί-Ντρέιφους κράτησε την ισορροπία ανάμεσα στο απλό και το κομψό, ενώ ο Ράμι Μάλεκ έπαιξε με δερμάτινο μπουφάν, λευκό παντελόνι και έντονα παπούτσια.

Το ενδιαφέρον με αυτές τις εικόνες δεν είναι μόνο «τι φόρεσαν». Είναι ότι οι Κάννες έχουν επεκτείνει το οπτικό τους τελετουργικό πολύ πριν από το πρώτο επίσημο φλας. Το φεστιβάλ δεν αρχίζει όταν μια σταρ βγαίνει από τη λιμουζίνα. Αρχίζει όταν προσγειώνεται, όταν περνάει από την έξοδο αφίξεων, όταν κρατάει μια τσάντα, όταν φοράει ένα παλτό που μοιάζει χαλαρό αλλά έχει ήδη διαβαστεί από στιλίστες, φωτογράφους και οίκους.

Η Τζούλια Λουί-Ντρέιφους στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, σε μια χαλαρή αλλά υπολογισμένη εκδοχή της κομψότητας του ταξιδιού. Φωτ.: Andrea Cremascoli / Getty Images

Αυτό είναι το νέο μικρό θέατρο των μεγάλων φεστιβάλ: η άφιξη ως εικόνα. Το αεροδρόμιο δεν είναι πια ενδιάμεσος χώρος. Είναι σκηνικό. Εκεί όπου η διαδρομή προς το κόκκινο χαλί γίνεται ήδη περιεχόμενο. Εκεί όπου μια σταρ δεν χρειάζεται φόρεμα υψηλής ραπτικής για να μπει στην κυκλοφορία της μόδας. Αρκεί μια τσάντα, ένα ζευγάρι γυαλιά, ένα σωστά υπολογισμένο πανωφόρι και η ψευδαίσθηση ότι όλα έγιναν χωρίς προσπάθεια.

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, αντιμετωπίζοντας την άφιξη στις Κάννες σαν μικρή σκηνή, με πολύχρωμο πανωφόρι και θεατρική ανεμελιά. Φωτ.: Andrea Cremascoli

Κάπως έτσι, η Νίκαια γίνεται η πρώτη ανεπίσημη πασαρέλα των Καννών. Πιο χαμηλότονη από την Croisette, αλλά όχι λιγότερο σκηνοθετημένη. Οι σταρ μπορεί να φτάνουν από πτήσεις, αυτοκίνητα και VIP διαδρομές, όμως η εικόνα τους έχει ήδη μπει στο παιχνίδι: πριν από την ταινία, πριν από την πρεμιέρα, πριν από το standing ovation, υπάρχει πάντα η άφιξη.

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ κατά την άφιξή του στις Κάννες, κρατώντας εφημερίδα και αποδεικνύοντας ότι το airport style μπορεί να είναι και χαμηλόφωνο. Φωτ.: Marc Piasecki

Και στις φετινές Κάννες, η άφιξη έχει ήδη ντυθεί.

Με στοιχεία από Vogue.

Mantility: Μαντίλια που δεν έχεις ξαναδεί

Μόδα & Στυλ / Mantility: Μαντίλια που δεν έχεις ξαναδεί

Το brand που χτίζει η Βασιλική Ζαφειρία Υψηλάντη αφηγείται μια ιστορία μόδας, τέχνης και μνήμης μέσα από συνεργασίες με δεκάδες δημιουργούς και σημείο αναφοράς την παράδοση που έχει το Σουφλί στη μεταξουργία.
ΜΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑ

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Πολιτισμός / Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με όλα του τα φαντάσματα

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στις Κάννες με το Bitter Christmas και κυνηγά ξανά τον Χρυσό Φοίνικα που δεν κέρδισε ποτέ. Στα 76 του, ο Ισπανός σκηνοθέτης μετατρέπει την αϋπνία, τα όνειρα, τη μνήμη της μητέρας του και τα φαντάσματα της movida σε μια νέα ταινία για την επιθυμία, τη δημιουργία και όσα δεν τελειώνουν ποτέ στο σινεμά του.
THE LIFO TEAM
Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Πολιτισμός / Ο Μπαζ Λούρμαν μετέτρεψε ένα βαγόνι του 1932 σε αρ ντεκό σκηνή πάνω σε ράγες

Το Celia, το νέο ιδιωτικό βαγόνι-εστιατόριο της Belmond στο British Pullman, δεν είναι απλώς μια άσκηση πολυτέλειας. Ο Μπαζ Λούρμαν και η Κάθριν Μάρτιν επινόησαν πρώτα μια φανταστική σταρ του West End το 1932, της έδωσαν εραστή, θεατρική μυθολογία, αναφορές στον Πολίτη Κέιν και στο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, και μετά μετέτρεψαν ένα βαγόνι σε κινηματογραφικό σκηνικό πάνω σε ράγες.
THE LIFO TEAM
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Πολιτισμός / «ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.
THE LIFO TEAM
Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie’s με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Πολιτισμός / Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η ταινία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Πολιτισμός / Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
THE LIFO TEAM
Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν; Το DNA ίσως λύσει το μυστήριο του τέταρτου σωματοφύλακα

Πολιτισμός / Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν;

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Πολιτισμός / Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
THE LIFO TEAM
Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Πολιτισμός / Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
THE LIFO TEAM
Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Πολιτισμός / Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
THE LIFO TEAM
Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Πολιτισμός / Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
THE LIFO TEAM
 
 