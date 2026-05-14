ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών

Μια μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, φέρει την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ». Οι ερευνητές τη διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό, κάτι σαν «πάρε το μάθημά σου», αποκαλύπτοντας μια απρόσμενα ανθρώπινη πλευρά του αρχαίου πολέμου: μαζί με το βλήμα ταξίδευε και ο χλευασμός.

The LiFO team
The LiFO team
«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών Facebook Twitter
Η μολύβδινη βολίδα σφενδόνης από την αρχαία Ίππο, με την ελληνική επιγραφή «ΜΑΘΟΥ», που οι ερευνητές διαβάζουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον εχθρό.
0

Πριν από περίπου 2.100 χρόνια, κάποιος δεν ήθελε απλώς να χτυπήσει τον εχθρό. Ήθελε να του στείλει και μήνυμα.

Σε ανασκαφές στην αρχαία Ίππο, γνωστή και ως Hippos-Sussita, κοντά στη Θάλασσα της Γαλιλαίας, βρέθηκε μολύβδινη βολίδα σφενδόνης με ελληνική επιγραφή. Πάνω στο μικρό πολεμικό αντικείμενο διαβάζεται η λέξη «ΜΑΘΟΥ», μια προστακτική που οι ερευνητές ερμηνεύουν ως σαρκαστικό μήνυμα προς τον αντίπαλο: «μάθε», ή πιο ελεύθερα, «πάρε το μάθημά σου».

Το εύρημα παρουσιάστηκε σε μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό Palestine Exploration Quarterly από τους Μάικλ Άιζενμπεργκ, Αρλέτα Κοβαλέφσκα και Γκρέγκορ Σταμπ. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για έναν έως τώρα άγνωστο τύπο επιγραφής σε βολίδα σφενδόνης, που πιθανότατα λειτουργούσε ως σκωπτικό μήνυμα των υπερασπιστών της πόλης προς όσους επιχειρούσαν να την πολιορκήσουν.

Η βολίδα εντοπίστηκε το 2025 στη Νότια Νεκρόπολη της Ίππου, κοντά στην κοίτη του ρέματος Sussita, από όπου περνούσε αρχαίος δρόμος. Οι ερευνητές θεωρούν πιθανό ότι εκτοξεύθηκε από τους υπερασπιστές της πόλης εναντίον επιτιθέμενων που ανέβαιναν προς την οχυρωμένη θέση.

«ΜΑΘΟΥ»: Βρέθηκε αρχαίο ελληνικό μήνυμα σε βλήμα 2.100 ετών Facebook Twitter
Η αρχαία Ίππος / Hippos-Sussita, χτισμένη σε ύψωμα ανατολικά της Θάλασσας της Γαλιλαίας, σε θέση με στρατηγικό έλεγχο των δρόμων της περιοχής.

Το αντικείμενο έχει αμυγδαλόσχημη μορφή, είναι κατασκευασμένο από χυτό μόλυβδο και έχει μήκος περίπου 3,2 εκατοστά και πλάτος 1,95 εκατοστά. Σήμερα ζυγίζει περίπου 38 γραμμάρια, αν και εκτιμάται ότι αρχικά έφτανε περίπου τα 45 γραμμάρια, καθώς φέρει φθορές από πρόσκρουση. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για συμβολικό αντικείμενο ή απλή άσκηση γραφής, αλλά για βλήμα που φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε σε πραγματική σύγκρουση.

Η Ίππος ανήκε στη Δεκάπολη, το δίκτυο ελληνιστικών και αργότερα ρωμαϊκών πόλεων της περιοχής. Η θέση της, σε ύψωμα ανατολικά της Θάλασσας της Γαλιλαίας, της έδινε στρατηγικό έλεγχο στους δρόμους της περιοχής. Η ιστορία της συνδέεται με διαδοχικές συγκρούσεις της ελληνιστικής περιόδου, από την πτολεμαϊκή επιρροή μέχρι τη σελευκιδική κατάκτηση μετά τη μάχη του Πανείου, γύρω στο 199 π.Χ.

Οι μολύβδινες βολίδες σφενδόνης ήταν φθηνά αλλά αποτελεσματικά όπλα. Μπορούσαν να παραχθούν γρήγορα σε καλούπια και, στα χέρια έμπειρου σφενδονήτη, να πλήξουν στόχο από μεγάλη απόσταση. Σε πολλές περιοχές του αρχαίου κόσμου έχουν βρεθεί βολίδες με σύμβολα, ονόματα, θεότητες ή σύντομα μηνύματα.

Στην Ίππο έχουν εντοπιστεί συνολικά 69 μολύβδινες βολίδες σε 26 χρόνια ερευνών, μερικές διακοσμημένες με σκορπιό ή κεραυνό. Αυτή όμως είναι η πρώτη από την περιοχή με επιγραφή και η πρώτη γνωστή με τη λέξη «ΜΑΘΟΥ».

Αυτό κάνει το εύρημα ιδιαίτερα γοητευτικό. Δεν μας δείχνει μόνο την τεχνολογία του πολέμου, αλλά και τη γλώσσα του. Ένα μικρό κομμάτι μολύβδου μεταφέρει μια στιγμή αρχαίου ψυχολογικού πολέμου: την επιθυμία όχι απλώς να τραυματίσεις τον αντίπαλο, αλλά να τον χλευάσεις την ώρα που το βλήμα κατευθύνεται προς το μέρος του.

Η φράση έχει κάτι σχεδόν ανησυχητικά σύγχρονο. Σαν ένα αρχαίο πολεμικό σχόλιο, σύντομο, αιχμηρό, φτιαγμένο για να φτάσει μαζί με την πρόσκρουση. Οι ερευνητές το διαβάζουν ως τοπικό σαρκαστικό χιούμορ των υπερασπιστών της πόλης: μια ειρωνική προστακτική προς τον εχθρό, ένα «μάθε το μάθημά σου» χαραγμένο πάνω σε βλήμα.

Και ίσως γι’ αυτό η μικρή βολίδα από την Ίππο μοιάζει τόσο ζωντανή. Γιατί μέσα από ένα αντικείμενο πολέμου δεν σώζεται μόνο η βία, αλλά και η φωνή. Όχι μια μεγάλη επιγραφή σε μνημείο, όχι μια επίσημη αφήγηση νίκης, αλλά μια κοφτή, σχεδόν πικρόχολη φράση πάνω σε μόλυβδο: «ΜΑΘΟΥ».

Με στοιχεία από Palestine Exploration Quarterly, University of Haifa και Archaeology Magazine.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Πολιτισμός / Από το Blue Velvet στο Green Porno: Το Λοκάρνο τιμά την Ιζαμπέλα Ροσελίνι, τη σταρ που έκανε την παραξενιά τέχνη

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θα παραλάβει το Excellence Award του Φεστιβάλ Λοκάρνο στην 79η διοργάνωσή του, στις 5 Αυγούστου. Το φεστιβάλ την τιμά ως μια «χαρούμενα αντισυμβατική» μορφή του σύγχρονου σινεμά, από το Blue Velvet του Ντέιβιντ Λιντς μέχρι το La Chimera, το Conclave και τα δικά της αλλόκοτα, αυτοσαρκαστικά έργα για τη συμπεριφορά των ζώων.
THE LIFO TEAM
Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Πολιτισμός / Η Νικόλ Κίντμαν, ο Brancusi και η στιγμή που η Christie’s έκανε μια δημοπρασία σινεμά

Λίγο πριν βγει σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη, η χρυσή Danaïde του Κονσταντίν Μπρανκούζι γίνεται πρωταγωνίστρια σε ένα μικρό, υπνωτιστικό φιλμ της Christie’s με τη Νικόλ Κίντμαν. Με τον David Bowie στο soundtrack και φόντο το Rockefeller Center, ο μεγάλος οίκος μετατρέπει ένα γλυπτό του 1913 σε στιγμή καθαρής κινηματογραφικής λάμψης.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Πολιτισμός / Η Ολίβια Κόλμαν, ένας γυμνός γκέι πατέρας και η queer οικογένεια που δεν θέλει να ουρλιάξει

Με αφορμή την κυκλοφορία του Jimpa σε ψηφιακές πλατφόρμες, η Ολίβια Κόλμαν μιλά στον Guardian για την ταινία της Σόφι Χάιντ, τον Τζον Λίθγκοου στον ρόλο ενός γκέι ογδοντάρη πατέρα, τα trans δικαιώματα, τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία και τους καβγάδες που θα ήθελε να είχε αποφύγει με τον δικό της πατέρα.
THE LIFO TEAM
Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας

Πολιτισμός / Μαρία Κάλλας: Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη με τα κοστούμια της ταινίας «Maria»

Η έκθεση «Maria La Callas: Η ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας» αποτίει φόρο τιμής στη θρυλική ντίβα μέσα από τις δημιουργίες του βραβευμένου ενδυματολόγου Massimo Cantini Parrini για την ταινία με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί.
THE LIFO TEAM
Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η τανία που αναστάτωσε τις Κάννες

Πολιτισμός / Λεσβιακοί οργασμοί, εξωφρενικοί φόνοι και η Γκίλιαν Άντερσον βουτηγμένη στο αίμα: η ταινία που αναστάτωσε τις Κάννες

Το Teenage Sex and Death at Camp Miasma, με τη Γκίλιαν Άντερσον και τη Χάνα Άινμπιντερ του Hacks, άνοιξε το Un Certain Regard στις Κάννες με standing ovation σχεδόν έξι λεπτών, αλλά και με μια αίθουσα που δεν αντέδρασε ενιαία: κάποιοι αποχώρησαν αμέσως μετά το φινάλε, ενώ όσοι έμειναν το υποδέχθηκαν σαν το επόμενο μεγάλο cult queer horror του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Ο Ίλον Μασκ βάζει στο στόχαστρο τη Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο 'Ελον Μασκ λέει ότι η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προσβάλλει την Ελλάδα

Η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο ως Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν προκάλεσε ρατσιστική και μισογυνική επίθεση στα social media, με τον Ίλον Μασκ να μπαίνει στη συζήτηση στο όνομα της «ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς». Μόνο που τα επιχειρήματα για τον Όμηρο, τον Αχιλλέα, την Ελένη και τα Όσκαρ δεν στέκουν ούτε μυθολογικά ούτε κινηματογραφικά.
THE LIFO TEAM
Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Πολιτισμός / Ο Σάι Τουόμπλι όπως δεν τον είχαμε ξαναδεί: οι φωτογραφίες που βρέθηκαν σε μια σοφίτα

Το 2022, η εγγονή του Σάι και της Τάτια Φρανκέτι Τουόμπλι βρήκε χιλιάδες φωτογραφικά αρνητικά στο οικογενειακό σπίτι στην Ιταλία. Το βιβλίο Stella Honey και η έκθεση στη Ρώμη αποκαλύπτουν τον μεγάλο ζωγράφο μέσα από το βλέμμα της γυναίκας που τον φωτογράφιζε όταν δεν πόζαρε για την Ιστορία.
THE LIFO TEAM
Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν; Το DNA ίσως λύσει το μυστήριο του τέταρτου σωματοφύλακα

Πολιτισμός / Βρέθηκαν τα οστά του πραγματικού ντ’ Αρτανιάν;

Σκελετικά κατάλοιπα που βρέθηκαν κάτω από εκκλησία στο Μάαστριχτ μπορεί να ανήκουν στον Σαρλ ντε Μπατζ ντε Καστελμόρ, τον ιστορικό ντ’ Αρτανιάν που ενέπνευσε τον ήρωα των Τριών Σωματοφυλάκων του Αλέξανδρου Δουμά. Η εξέταση DNA ίσως φωτίσει ένα μυστήριο 350 ετών, αλλά και την απόσταση ανάμεσα στον πραγματικό στρατιώτη και τον λογοτεχνικό μύθο.
THE LIFO TEAM
Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι βρήκαν μούμια θαμμένη με στίχους από την Ιλιάδα

Σε τάφο ρωμαϊκής περιόδου στην αρχαία Οξύρρυγχο της Αιγύπτου, αρχαιολόγοι εντόπισαν πάπυρο με στίχους από τη Β΄ ραψωδία της Ιλιάδας πάνω σε μουμιοποιημένο σώμα. Το εύρημα φωτίζει τη θέση του Ομήρου όχι μόνο στην εκπαίδευση και την ανάγνωση, αλλά και στις τελετουργίες γύρω από τον θάνατο.
THE LIFO TEAM
Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Πολιτισμός / Η Lee Lai έγινε το πρώτο non-binary πρόσωπο που κερδίζει το Stella Prize

Το Cannon της Lee Lai έγινε το πρώτο graphic novel που κερδίζει το αυστραλιανό Stella Prize, ενώ η δημιουργός του είναι το πρώτο non-binary άτομο που τιμάται με το βραβείο. Η ιστορία ακολουθεί μια queer Κινέζα στο Μόντρεαλ που φροντίζει τους πάντες, μέχρι η καταπιεσμένη οργή της να αρχίσει να παίρνει μορφή.
THE LIFO TEAM
Ο Κάνιε Γουέστ θα πληρώσει για μουσικό απόσπασμα που ακούστηκε μόνο πριν κυκλοφορήσει το Donda

Πολιτισμός / Ο Κάνιε Γουέστ έχασε δίκη για ένα sample που ακούστηκε πριν γίνει τραγούδι

Ο Ye κρίθηκε υπεύθυνος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων επειδή έπαιξε σε μεγάλη εκδήλωση ακρόασης του Donda μια πρώιμη εκδοχή του Hurricane με sample που δεν είχε αδειοδοτηθεί. Το επίμαχο απόσπασμα δεν μπήκε στην τελική κυκλοφορία, αλλά οι ένορκοι έκριναν ότι η δημόσια και εμπορική χρήση του είχε συνέπειες.
THE LIFO TEAM
Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Πολιτισμός / Λίγο πριν από τις Κάννες, το γαλλικό σινεμά ανοίγει μέτωπο με τον ακροδεξιό δισεκατομμυριούχο Βενσάν Μπολορέ

Περισσότεροι από 600 επαγγελματίες του γαλλικού κινηματογράφου, ανάμεσά τους η Ζιλιέτ Μπινός, η Αντέλ Ενέλ και ο Ρεϊμόν Ντεπαρντόν, υπέγραψαν κείμενο στη Libération, προειδοποιώντας ότι η συγκέντρωση δύναμης γύρω από την Canal+, τη StudioCanal και την UGC μπορεί να απειλήσει την ανεξαρτησία της γαλλικής κινηματογραφικής παραγωγής
THE LIFO TEAM
Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Πολιτισμός / Δύο ελληνικές ταινίες στις Κάννες: γοργόνες, resorts και ένα χαμόγελο που λείπει

Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη παρουσιάζει το Titanic Ocean στο Un Certain Regard, η Αλεξάνδρα Ματθαίου φέρνει το Free Eliza στη Quinzaine des cinéastes, ενώ Έλληνες παραγωγοί συμμετέχουν στο Marché du Film με νέα projects.
THE LIFO TEAM
Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά για την πανοπλία και τον Τράβις Σκοτ στην Οδύσσεια

Μετά τις αντιδράσεις για τη σκοτεινή πανοπλία του Αγαμέμνονα και την επιλογή του Τράβις Σκοτ στον ρόλο ενός ραψωδού, ο Κρίστοφερ Νόλαν υπερασπίζεται το The Odyssey και εξηγεί γιατί η ταινία δεν αντιμετωπίζει τον Όμηρο επιπόλαια.
THE LIFO TEAM
 
 